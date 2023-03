Clemens J. Setz und sein neuer Roman "Monde vor der Landung"

„So ein riesiges, lautes, verfluchtes Mysterium das alles“: Mit diesem verwunderten Satz begegnet Peter Bender der Welt. Einer Welt, die er in Gedanken zu klaren, sich gebieterisch auftürmenden Gebilden zu ordnen versucht. Überzeugt ist er davon, dass die Menschen nicht auf der Erde leben, nein: Sie leben in der Erde, die eine Hohlkugel ist. Wenn Bender von Worms aus in den Himmel schaut, dann sieht er den Ozean – und gegenüber auf der Erdinnenschale liegt die Ostküste Amerikas, genauer: der Coney Island Luna Park. Bei ungefähr vierunddreißig Winkelgraden!

Peter Bender, der Protagonist in Clemens J. Setz’ neuem Roman „Monde vor der Landung“, hängt der Hohlwelttheorie an. In den 1920er-Jahren, in denen der Roman spielt, hatte sie etliche Anhänger. Eine esoterische Theorie, spirituell gegründet auf gefühlter Wissenschaft, völlig verstiegen. Wie manches aus dieser Zeit, das gleichwohl politisch allzu wirkmächtig wurde. Aber die Verkünder der Lehre wurden glühend verehrt und vehement verteidigt. Heute würde man die Vorstellung einer Hohlwelt eine Verschwörungstheorie nennen. Und Setz’ Neuerscheinung wäre leicht aktuell zu verankern: Der Verlag kündigt sie als „Veranschaulichung eines Querdenkertums avant la lettre“ an.

„Monde vor der Landung“: Ein sanfter Mann mit bizarren Ideen

Doch Bender, im Übrigen historisch verbürgt und von Setz akribisch recherchiert, ist nur nebenbei ein Staatsfeind. Auch wenn er im ersten Teil des Romans mit den Ansichten der Rheinland-Separatisten liebäugelt und als Aufwiegler und Gotteslästerer inhaftiert wird. Eigentlich aber zeichnet Setz seinen Bender als einen sanften Mann mit bizarren Ideen und einem Wutproblem, der hofft, die Welt nach seinem Willen und Vorstellen gestalten zu können, aber immer wieder scheitert.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Clemens J. Setz: Monde vor der Landung. Suhrkamp, 528 S., 26 Euro.

Foto: Suhrkamp

Fortgespült und in den Mahlstrom der Zeitläufte gesogen wird er. Als Fliegerleutnant erleidet Bender im Ersten Weltkrieg eine Kieferverletzung, die sein Leben lang schmerzen wird. Traumatisiert durchlebt er die Zeit an der Ostfront, das elende Warten in den Schützengräben, den Anblick der Toten und Verwundeten, das Sterben seiner Kameraden. Ihnen hat er schon öfter vom Mond erzählt, der im Innenweltkosmos auf die Erde zuschwebt und seine Landung vorbereitet, so wie die anderen Planeten: „Sie bringen alle irgendwas“, ist sein astrologisch-mythisches Verständnis der kommenden Jahrtausende. Schulterzucken und Belustigung. Doch dann ist es ausgerechnet der skeptische Sonnleithner, der, schwer verwundet, nach Bender schickt, um seinen lindernden Phantasmen zu lauschen. Denn zu allererst sind Benders Findungen: Geschichten. Clemens J. Setz entwirft hier ein Erweckungserlebnis zum Autor, das ein genuin literarisches ist. Und er zeigt, wohin der Wahn führen kann. Denn Bender nimmt sich und die anfangs „improvisierten Scherzfantasien über aufplatzende Monde“ ernst.

Erfolglos bleibt der Schriftsteller, Vortragende, Sprachlehrer, Schmuggler – und was Bender noch so ausübt an Tätigkeiten, mit denen er, der einen festen Beruf vermeidet, seine handfest die Familie ernährende Frau Charlotte wenigstens ein wenig unterstützt. Immer wieder veruntreut er Geld, etwa um sein Hochzeitsfoto mit leuchtender Corona rund um „das heilige Priesterpaar“ versehen zu lassen und es an die wenigen Verbliebenen seiner Gemeinde zu schicken. Die dann nicht einmal die Rechnung bezahlen.

Mit zugewandter Ironie reiht Setz die Irrungen seines Antihelden aneinander und verrät ihn dabei doch nicht als Unsympathen, gar fahrlässig Unverantwortlichen, als der Bender gelten darf. Charlotte ist Jüdin – und als sich in den 1930er-Jahren politisch die Schlinge zuzieht, sie ihre Sprachschülerinnen verliert und zunehmend drangsaliert wird, jammert Bender vor allem über sein Los, aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden zu sein. Zugleich ahnt er, dass er tätig werden muss. Um Rettung bemüht, wendet sich Bender treugläubig an die Koresh-Gemeinde in Florida. Er sei die Wiedergeburt ihres Gründers Cyrus Teed, genannt Koresh, schreibt er. Und entsendet seine Geliebte Hedwig mit dem Ersparten seiner Familie nach Florida. Eine letzte, fatale Geldverschwendung. Bender verspielt zwei Leben. Er wird 1944 im KZ Mauthausen umgebracht, Charlotte in Auschwitz.

Clemens J. Setz verwandelt eine historische in eine literarische Figur

Setz fügt hier in den Roman einige Fotos aus den State Archives of Florida ein. Denn auch die Siedlung von Hohlweltgläubigen aus dem 19. Jahrhundert ist historisch belegt; als „Koreshan State Historic Site“ kann sie heute noch besucht werden. Wie sinnbildlich – die Stätte von Benders Sehnen als Vergnügungspark, der nicht im Himmel über Worms hängt, sondern auf der anderen Seite der Erdkugel liegt. Virtuos wandelt Clemens J. Setz in „Monde vor der Landung“ eine historische in eine literarische Figur um. Vergnüglich und ernüchternd ist das lesenswerte Ergebnis, denn die Flüchtigkeit menschlichen Strebens liegt hier offen zutage.

Ihre Meinung über Peter Bender soll sich das Publikum aber entschieden selbst bilden. Darin ist das Schreiben des Büchner-Preisträgers Setz souverän dem Zeitgeist entrückt. Moralisieren untersagt er sich, setzt lieber als Erzähler, der seiner Hauptfigur über die Schulter schaut, feine Distanzmarker. Herrlich komisch die Szene, in der sich Bender als Vortragender im Gasthaus einmietet und den Wirt kleinredet, ohne zu merken, dass dieser ihn ebenfalls durchschaut und treffend liest. Und ist Bender nicht verstehbar? Der Leitstern der Hoffnung hat schon manche in die Irre gehen lassen. Wie tröstlich wäre er auch, dieser Glaube an die Landung der Monde: „Da oben schwebt ein Geschenk für uns, vielleicht eine Revolution, eine Lösung, noch umkrustet von harter Gesteinsschale.“