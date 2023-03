Sybille Waury war in der "Lindenstraße" Tanja Schildknecht

Familienurlaub in der Bretagne vor 16 Jahren. Weil es immer in denselben Ort ging, beschwerten sich die Kinder irgendwann. Für Sybille Waury war es die ideale Auszeit vom Stadtleben. Ohne Menschenmassen in der Natur. In Berlin lebt sie mit der Familie in Friedrichshain. Anfangs war der Kiez beschaulich, ruhig, mit viel Grün. Heute nicht mehr. Für die Töchter eine willkommene Entwicklungen. „Je älter sie wurden, desto mehr kamen die Clubs zu ihnen.“

Lange Zeit dachte Sybille Waury, alle brennen für den Schauspieler-Beruf, nur sie nicht. Daher hat sie erstmal Japanologie studiert. Mit der Ansage an Hans Geißendörfer, dass sie nach der Zwischenprüfung raus aus der „Lindenstraße“ ist und ins Ausland geht. Er gab ihr die Zeit, sich zu orientieren. In Kyoto hat sie schließlich einen Nō-Theater-Kurs belegt, weil ihr die Schauspielerei sehr fehlte. Das Foto zeigt sie bei der Schluss-Aufführung.

Bei der „Lindenstraße“ gab es im Sommer und im Winter ein Teamfest. Da entstand das Foto von der 18-Jährigen mit „Lindenstraßen“-Erfinder Hans Geißendörfer. Der Produzent und Regisseur war für sie ein Traum-Arbeitgeber. Er hat sich um eine Kinder- und Jugendbetreuung der Jüngsten am Set gekümmert. Alle sollten die Schule abschließen, die für ihn an erster Stelle stand. Später gab es auch Kindergarten, in den Sybille Waurys Kinder gegangen sind.

Angesichts des PR-Fotos ihres jungen, dünnen 17-jährigen Ichs, stimmt die Schauspielerin der US-Rapperin Lizzo aus tiefstem Herzen zu: „Es gibt ein schräges Körperbild für Mädchen. Man merkt es an der Angespanntheit in meinen Schultern. Ich habe mich so hingesetzt, dass kein Gramm zu viel zu sehen ist. Ich habe mich damals immer zu dick gefühlt.“ Ein krasses Beispiel von eigener Körperwahrnehmung und einem Außenbild, die nicht zusammen passen.

Geboren 1970 in Düsseldorf, ist Sybille Waury behütet wie im Bilderbuch mit Katzen und Hund in einer Neubausiedlung in Ratingen nahe ihrer Geburtsstadt groß geworden. Quasi am „Rande des Universums“, wie sie sagt. Zur Schule ging es später ins benachbarte Mettmann. Auf dem Foto flaniert sie gerade als Einjährige durch Düsseldorf. An der Hand ihrer Mutter, die nicht nur überaus stylisch war, sondern immer voller Liebe für ihre drei Kinder. Bei ihrem Anblick gerät Sybille Waury ins Schwärmen: „Sie war der Hammer!“

Über drei Jahrzehnte, von Folge zwei 1985 bis zum Schluss 2020, war Sybille Waury in der „Lindenstraße“ als Tanja Schildknecht zu sehen. Die 52-Jährige, die mit ihrer Familie in Berlin lebt, kam als 15-Jährige zur Kult-Serie. Später absolvierte sie eine Schauspiel-Ausbildung in London. Bereits mit acht Jahren stand Sybille Waury im Synchronstudio. Außerdem machte sie als Kind und Jugendliche Modefotos für Werbe-Beilagen von Karstadt und Kaufhof.

m kleinen Ort, in dem sie lebte, interessierte es daher bald niemanden mehr, was die Schülerin nebenher machte. Für die bodenständige Schauspielerin war es ein Glück, als Teenager in der Dorf-Blase in Ruhe gelassen zu werden. Ungeschminkt auf der Straße wurde sie meist nicht erkannt oder für die kleine Schwester von Tanja Schildknecht gehalten. Damit hat sie sich nur zu gern durchgemogelt und konnte so ein normales Leben führen.

Mittlerweile steht Sybille Waury regelmäßig für die bayerische Serie „Dahoam is Dahoam“ vor der Kamera. zu sehen. Ihre Dr. Vera Hülsmann ist die Einzige, die als Zugereiste hochdeutsch spricht. Nach knapp drei Jahren wurde diskutiert, ob sie auch mal „Grüß Gott“ oder „Servus“ sagen könnte. Doch sie ist und bleibt die Preußin, die „Hallo“ und „Tschüss“ sagt.