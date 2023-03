"Eine Frau flieht vor einer Nachricht" am Deutschen Theater

Ora ist in Panik. Sie bricht auf, um ihren Gedanken zu entkommen. Geht wandern in Galiläa, um nicht erreichbar zu sein, falls ihr Sohn Ofer im Armeeeinsatz umkommt. In David Grossmans Roman „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ ist es 1998 und Ofer meldet sich kurz vor Ende seines Wehrdienstes freiwillig für einen Einsatz im Westjordanland. Kaum auszuhalten ist das für Ora, die schon Ofers Vater Avram erlebt hat, der im Jom-Kippur-Krieg gefangen genommen und gefoltert wurde. Als seelisches Wrack kehrte er zurück, ist seither von Medikamenten abhängig. Und nun könnte sich sein Schicksal an ihrem Sohn wiederholen?

Eine so konkrete wie zeitlose Geschichte über den Nahostkonflikt und das Leid, das Krieg in Familien verursacht, hat der israelische Autor Grossman 2008 veröffentlicht. Regisseur Armin Petras hat sie nun am Deutschen Theater für die Bühne adaptiert.

Dokumentarische Aufnahmen überblenden das Geschehen

Anja Schneider ist Ora. Patent und bestimmt, aber auch emotional spielt sie diese Frau, die die Inszenierung von 1967 bis 1998 begleitet. Anfangs sehen wir sie hinter einem Gazevorhang, als Patientin eines Hospitals. Hier lernt sie als Jugendliche Avram und Ilan kennen. Mit Avram bekommt sie einen Sohn, Ilan wird sie heiraten. Auf die Gaze wird ein Live-Video (Rafael Ossami Saidy) projiziert, überblendet mit dokumentarischen Aufnahmen: marschierenden Soldaten, Flugzeugen, Geschützfeuer. Kunstvoll überlagern sich die Bilder mit dem Spiel von Max Simonischek als Avram und Kaspar Locher als Ilan, die, im Nachthemd und mit Verbänden im Gesicht, um die Trage herumstolpern, auf der Anja Schneider als Ora vor Fieber zittert und doch auch: Audienz hält.

Zeitsprung, die Gaze fährt hoch, wir sehen ein Auto. Ein echter grüner Oldtimer steht zwischen Bretterverschlägen auf der Bühne. Im Dokumentarstil fängt der Kameramann Bilder ein für Julischka Eichel, die als Reporterin mit Mikrofon herumscharwenzelt, um möglichst authentisches, brisantes Material zu sammeln. Im Auto geht es aber nur um Ofers Waffe, die der Mutter im Gesicht hängt, und um den arabischen Fahrers Sami (mit Schnurrbart: Natali Seelig), der den Wagen über den Verkauf von Zicklein finanziert hat. Der Fronteinsatz und das aufgeheizte politische Klima werden unwichtig, die Nahosttragödie verschwindet hinter Seifernopern-Momenten.

Das Problem von Auswahl und Zuspitzung

Für ein realistisch-psychologisches Figurenspiel haben sich Armin Petras und das Ensemble entschieden und gegen eine epische Darstellung mit langen Erzählpassagen. Den langen Atem eines 700-seitigen Romans kann man auf der Bühne nicht abbilden, und Grossmans literarischem Wechselspiel von Erinnerungen und direkt Erlebtem, seinen Zeitsprünge oder Schilderungen von Orten und Landschaften ist schwer gerecht zu werden. Man muss auswählen, verkürzen, zuspitzen.

In der DT-Version von „Eine Frau flieht eine Nachricht“ schwächen der oberflächliche Fokus auf die Figuren und das Dialogische Grossmans Stoff ebenso wie die Inszenierung. Tränen der sorgenvollen Mutter und zuckungsreiche Anfälle des kriegsversehrten Vaters, mit dem sich Ora auf Wanderschaft und in einen Versöhnungsprozess begibt, vermitteln ein individuelles Leiden ohne politischen Kontext. Wie Ethno-Kitsch wirkt die Übernachtung in einer Siedlung, in der als Frauen verkleidete Männer eine Babypuppe schunkeln und zwei Statistinnen vor dem zeltähnlichen Vordach verlegen ein Fest vorgeben. Die dritte Grossman-Adaption am Deutschen Theater ist leider eine Enttäuschung.

Deutsches Theater, Schumannstr. 13a, Mitte. Tel.: 28 441-225. Termine: 8.3. (18 Uhr), 21.3. (19 Uhr), 29.3. (Uhr) und weitere.