Blaue Mauritius: Wie die legendäre Briefmarke nach Berlin kam

Ein schwarzes Portal führt im Keller des Museums für Kommunikation in die Schatzkammer: In düsteres Licht getaucht, öffnet sich ein Raum wie eine Mischung aus moderner Krypta und ägyptischer Grabkammer. Nähert man sich den schlanken Säulen, leuchten sie auf und geben ihre Schätze preis. In einer: das berühmte Mauritius-Tableau mit Briefmarken im Millionenwert. Dass sie heute in Berlin zu sehen sind, ist weniger selbstverständlich, als man denkt.

„Denn Berlin stand ganz schön unter Druck“ sagt Andreas Hahn, Leiter des Archivs für Philatelie der „Museumsstiftung Post und Telekommunikation“ zu der auch das Museum für Kommunikation gehört. „Das weltweit erste Postmuseum, gegründet 1872, hatte ursprünglich keine Marken aus Mauritius, sondern nur Repliken. Besonders die englische Presse lachte sich kaputt.“ Man konkurrierte am Vorabend des Ersten Weltkrieges also nicht nur um Kolonien und Kriegsschiffe, sondern auch um Briefmarken, was viel über den damaligen Stellenwert des Briefmarkensammelns aussagt.

Die Kostbarkeiten wurden in einem Wandtresor präsentiert

1901 war die Schmach vorbei. Der Berliner Briefmarkenhändler Philipp Kosack mit exklusiver Geschäftsadresse an der Langen Brücke vis-à-vis vom Schlossplatz vermittelte zunächst eine Rote Mauritius mit der Nummer VII (nach der bis heute fortgeführten Zählung von Jean Baptist Moens) und drei Jahre später eine Blaue Mauritius mit der Nummer XXII ans Reichspostmuseum.

Zusammen mit wertvollen Marken aus Hawaii und Guayana wurden die Mauritius-Marken als Tableau in einem Wandtresor im Museumsneubau an der Leipziger Straße hinter Panzerglas präsentiert. Nicht ohne Polemiken, denn Kosack war Jude, man warf ihm Bereicherung und sogar Fälschung vor. Er starb 1938, 68-jährig, im dänischen Exil. Das Geschäft in der Burgstraße hatte er einem Geschäftspartner überlassen müssen.

Das Mauritius-Tableau wird im Museum für Kommunikation in Mitte präsentiert.

Foto: Jürgen Liepe / Jürgen Liepe / MSPT / Museum für Kommunikation Berlin

Die Marken wurden während des Zweiten Weltkrieges in Bergwerksstollen bei Eisleben 200 Meter unter der Erde versteckt und dennoch 1945 von den Amerikanern entdeckt. Danach verliert sich die Spur, bis das Tableau 1976 auf einer Briefmarkenmesse auftauchte, wegen seiner Berühmtheit erkannt und vom amerikanischen Zoll beschlagnahmt wurde. Der Verkäufer war jener Offizier, der 1945 den Abtransport überwacht hatte. Weil sowohl DDR als auch BRD die Marken beanspruchten, kamen sie erst nach der Einigung zurück und sind seit der Wiedereröffnung und Umbenennung in „Museum für Kommunikation“ im Jahr 2000 wieder an der Leipziger Straße zu sehen.

Blaue Mauritius: Kinder interessieren sich stärker für das erste Telefon

Wenn man Kinder heute in der Schatzkammer beobachtet, interessieren sie sich mehr für das erste Telefon von Philipp Reis. Briefmarken gehören nicht mehr zu ihrem Alltag. So war es auch in der britischen Kolonie Mauritius im Jahre 1846. Die Legende sagt, die Frau des Gouverneurs hätte sich Briefmarken gewünscht für die Einladungen zu ihrem alljährlich stattfindenden Ball. Schließlich gab es im Mutterland England schon seit sechs Jahren Briefmarken: Die One-Penny-Black und die Two-Pence-Blue mit dem Profilporträt der 17-jährigen Queen Victoria waren die weltweit ersten Briefmarken überhaupt und das Ergebnis einer Postreform. Vorher zahlte nicht der Absender, sondern der Empfänger das Porto.

Mauritius zog also nach – drei Jahre bevor es mit dem bayerischen Schwarzen Einser die erste deutsche Briefmarke gab –, und beauftragte den Graveur Joseph Osmond Barnard (1816-1865), der sonst Schmuck und Uhren verzierte, mit Entwurf und Produktion der neuen Postwertsache: eine orangerote zu einem Penny und eine blaue zu zwei Pence. Viel Gestaltungsfreiheit hatte er nicht: die junge Victoria mit Blick nach links, Diadem und Frisur antiken Darstellungen nachempfunden wie auf dem englischen Vorbild, das selbst schon kein Originalentwurf war, sondern nach einer Medaille gestochen.

Die Blaue Mauritius ist weder die seltenste noch die wertvollste Marke

Auf eine kleine Kupferplatte gravierte er oben links die 1-Penny und oben rechts die 2-Pence. Pro umständlich zweifarbigem Arbeitsgang konnte er so nur zwei Marken drucken, die mit einer Schere ausgeschnitten werden mussten, denn Maschinen, die Perforationen stanzten, gab es damals selbst in England noch nicht. Insgesamt druckte er je 500 Marken der ersten Serie mit der Aufschrift „Postoffice“. Heute sind 12 blaue und 15 rote Exemplare bekannt, darunter drei frankierte Umschläge mit originalen Ball-Eintrittskarten.

Die angeblich seltenste und wertvollste Briefmarke der Welt, die Blaue Mauritius, ist zum heutigen Stand allerdings weder das eine noch das andere. Kaufpreismäßig wurde sie von der Roten Mauritius überholt: Das damit frankierte dritte „Ballcover“ wurde nämlich im Juni 2021 in Ludwigsburg für 8,1 Millionen Euro von einem deutschsprachigen Sammler ersteigert. Es ist der bislang höchste Preis, der je für ein philatelistisches Objekt gezahlt wurde.

Als noch wertvoller und seltener gilt allerdings die „British Guyana 1 Cent magenta“, gedruckt im Jahr 1856. Gegenwärtig gehört sie einer Londoner Investmentgruppe, die auf einer Internetplattform Teileignerschaften anbietet auf „den wertvollsten Gegenstand der Welt, gemessen am Gewicht“. Mit gut 100 Euro kann man dabei sein.