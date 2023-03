Hartmut Engler und Pur kommen in die Berliner Mercedes-Benz Arena

Mit Songs wie „Abenteuerland“ und „Funkelperlenaugen“ avancierte Pur zu einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Zehn Nummer-eins-Alben sind beredter Beweis. Mit melodiösem Rock-Pop und authentischen Texten haben sich die bodenständigen Musiker eine riesige Fanbase erspielt. Letzten September feierten sie noch ihr 40-jähriges Bandjubiläum und den Abschluss der Open-Air-Saison mit dem Mega-Event „Pur and Friends“ vor knapp 70.000 Zuschauern in Gelsenkirchen. Jetzt gehen sie auf große Arena-Tour. Im Gepäck haben sie das im letzten November erschienene Album „Persönlich“ mit 15 neuen Songs. Am 29. April machen die Schwaben Station in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Wie bei allen zehn Konzerten, tritt die US-Band Naturally 7 als Support-Act auf. Im Gespräch verrät Pur-Frontmann Hartmut Engler (61), warum er Konzerte vor großem Publikum mag und es für ihn immens wichtig ist, nicht nur Liebeslieder, sondern auch politische Songs zu schreiben.

Was uns natürlich besonders interessiert: Was erwartet die Fans beim Konzert in Berlin?

Hartmut Engler: Natürlich einiges Material vom neuen Album „Persönlich“. Damit sind wir ja unterwegs. Aber keine Pur-Show ohne all die schönen Hits, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Eigentlich ist es ein Best-of Pur plus neue Songs vom neuen Album.

Haben Sie ein wenig Zeit für die Stadt oder geht es gleich weiter?

Wir haben oft und gern Zeit für Berlin. Beruflich und privat. Aber in diesem Fall geht es gleich am nächsten Tag Richtung Hamburg. Denn da ist dann am Abend das nächste Konzert.

Auf Ihrer Arena-Tour spielen Sie mal wieder in den größten Konzert-Locations des Landes. Vermissen Sie nicht manchmal die kleineren Clubs, in denen der Kontakt zu den Zuschauern etwas unmittelbarer ist?

Natürlich hat das einen speziellen Reiz. Wir holen uns dieses Feeling über Open-Air-Konzerte im nächsten Jahr wieder. Wir haben ja auch im letzten Jahr zum Wiedereinstieg nach den drei Jahren Pandemie-Pause ein paar Open-Air-Konzerte gespielt, die nicht ganz so groß waren. Da ist der Kontakt schon da. Jetzt freuen wir uns darauf, die neuen Songs mit einem richtigen Spektakel, also Video, Licht und großartigem Sound, in den großen Hallen umzusetzen. Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man da auf der Bühne vor über 10.000 Menschen steht, die abfeiern. Ich müsste lügen, wenn mich das unterm Strich nicht mehr anmacht als kleinere Auftritte.

Warum haben Sie das neue Album eigentlich „Persönlich“ genannt?

Ich bin ja dafür bekannt, dass ich sehr persönliche Texte schreibe. Sonst direkt dran an der Band mit viel Feedback. Jetzt hat die Pandemie eine Situation erschaffen, dass ich das so ziemlich allein mit mir zuhause ausgemacht habe. Das heißt, ich habe nicht viel Rücksprache gehalten, mich wenig ausgetauscht, sondern habe meine Gedanken in alles reinfließen lassen. Und war froh, dass die Jungs das alles richtig gut fanden. Es ist natürlich sehr auf mich fokussiert. Noch ein bisschen extremer und persönlicher als sonst.

Sie haben öffentlich gemacht, dass Sie eine pandemiebedingte Schreibblockade hatten. Wie kam es dazu?

Man wusste erst nicht wirklich, wann und wie es weitergeht. Dann hieß es aber, nächstes Jahr soll wieder ein Album erscheinen, weil sich wohl alles wieder normalisiert. In dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich mich in meinen Holzpavillon im Garten zum Schreiben zurückziehe, könnte es passieren, dass mir nichts einfällt. Es war eher die Angst vor der Schreibblockade, die dann aber nicht stattgefunden hat. Ich habe mich hingesetzt und tatsächlich am ersten Nachmittag den Titel „Voll sein“, mit dem das Album auch eröffnet wird, getextet. Damit habe ich meinen ganzen Pandemiefrust ins Positive gekehrt und gesagt, mir reicht’s jetzt. Ich will endlich wieder voll sein. Voller Freude, voller Liebe, voller Leben.

Bono von U2 wird nicht müde, bei jedem neuen Album zu erzählen, wie sehr die Band mit sich ringt, ob U2 noch ein weiteres Album machen sollen. Wie leicht oder schwer haben Sie und die Band es sich beim 17. Album gemacht?

Ich denke, wenn man sich nur auf dem Erfolg oder den alten Songs ausruht, dann wird es nicht nur für die Fans, sondern auch für die Musiker selbst eventuell etwas langweilig. Deshalb versucht man auf der einen Seite, die Songs, die es schon gibt, auch mal neu zu erfinden. Aber andererseits ist es immer wichtig, dass man sich kreativ fordert und schaut, was ist drin, was geht noch. Ob jemand 17 Studio-Alben von Pur im Schrank haben muss oder nur fünf, das entscheiden nicht wir. Wir haben aber entschieden, diese 17 Alben zu machen. Jedes für sich ein Kraftakt und eine Herausforderung. Wir werden auch noch weitere machen.

Wie schafft man es, sich gleichzeitig kreativ zu erneuern, aber auch dem treu zu bleiben, was die Fans gern hören?

Das ist bei der Zusammenstellung des Tour-Programms die Herausforderung. Wir wissen, wir haben viele Hits, die unbedingt anklingen müssen. Daher haben wir die Spezialität entwickelt, Medleys zu schreiben, in die wir sehr viele Songs reinpacken und die großen Pur-Hits gibt es natürlich auch.

Die Spannbreite Ihrer Themen ist sehr groß. Macht das den Erfolg von Pur aus?

Wir kommen aus der Zeit, in der man die Alben wirklich noch komplett durchgehört hat. Durchaus noch auf Vinyl. Später gab es dann die CD. Da konnte man die Songs programmieren. Aber die Leute waren schon immer in der Lage, in Gänze zu erfassen, was wir machen. Dass wir sehr vielseitig sind, gefällt vielen. Was es uns bis heute ermöglicht, in unterschiedliche Richtungen zu arbeiten. Sowohl musikalisch, als auch textlich und inhaltlich. Wir sind nicht festgelegt. Kein Mensch erwartet von uns zehn Liebeslieder auf einem Album.

Auf „Persönlich“ haben Sie das Liebeslied „Abrakatrina“ Ihrer Lebensgefährtin gewidmet. Wie privat kann Liebe sein, wenn man so prominent ist wie Sie?

Nun ja. Alle Liebeslieder haben, glaube ich, einen konkreten Hintergrund, wenn sie echt sind. So hat „Lena“ auch auf eine bestimmte Person abgezielt. Auch, wenn die nicht Lena hieß, weil sich ein Wort wie „Ute“ nicht gut singen lässt. Alle Frauen in meinem Leben wissen, wie sie besungen wurden. Doch das Schöne an Liebeslieder ist, dass sie allgemein sind. Jeder kann seine Lena oder Abrakatrina zuhause ansingen oder ihr die Songs vorspielen und es selbst so meinen.

Zwei Songs tragen den Titel „Verschwörer“. Einmal in einer lauten, einmal in einer leisen Version. Damit wird es politisch. Glauben Sie, dass Sie Querdenker mit Musik erreichen?

Das glaube ich nicht unbedingt. Es war mir aber wichtig, dieses Statement abzugeben. Dass wir es nicht begreifen, dass man sich an Aussagen orientiert, die einem vorgesetzt werden, aber nicht nachprüfbar sind. Und gleichzeitig ruft man „Lügenpresse“ gegenüber Journalisten oder Menschen mit nachweislich guten Quellen. Das ging nicht rein in mich. Wie in unserem Anti-Nazisong „Bis der Wind sich dreht“, habe ich mich deshalb in eine Ich-Figur reinbegeben. Damals war ich der Verführer. Jetzt bin ich der Verschwörer. Diese Perspektive macht es spannend. Musikalisch ist das Ganze ein Riesen-Experiment. Ursprünglich habe ich den Text auf die rockige Version geschrieben. Dann kam mein Keyboarder Ingo auf die Idee, den Text weiter in den Vordergrund zu bringen, indem er ein anderes Playback anfertigt. In der Tat handelt es sich bei beiden Stücken genau um dieselbe Gesangsspur. So etwas hat meines Wissens noch nie jemand gemacht.

Warum ist es Ihnen wichtig, sich immer wieder politisch zu Wort zu melden?

Ich denke, das wohnt einem einfach durch die ganze Erziehung und wie man als Mensch geformt wurde inne. Dass man, wenn man die Chance hat, in der Öffentlichkeit zu wirken, nicht schweigt oder sich darauf zurückzieht, Friede-Freude-Eierkuchen-Unterhaltung zu machen, sondern Unterhaltung mit Haltung. Das halte ich für ein guten Slogan. Es war für uns immer wichtig zu zeigen, dass wir über vieles nachdenken und dass wir Verantwortung übernehmen. Weil wir mit den Texten viele Menschen erreichen, gehe ich natürlich sehr sorgfältig damit um, was ich singe. Das muss sich mit dem decken, was ich denke, was ich fühle und was ich bin.