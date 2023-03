European Month of Photography: Ein Monat in Zeichen der Bilder

Hashem Shakeri: Porträt von Dorna und Sevda, beide 12 Jahre alt, die am Wochenende durch die neugebaute Stadt Parand spazieren (2016), aus der Serie Cast Out Of Heaven (2016). Zu sehen bei Anahita Contemporary.

Parand ist der Name einer neu errichteten Stadt 35 Kilometer südwestlich von Teheran, die vor allem den Angestellten des nahe gelegenen Flughafens Teheran-Imam Chomeini Wohn- und Lebensraum zur Verfügung stellen soll. Der Fotograf Hashem Shakeri hat dort Motive vorgefunden, die nicht nur das Alltagsleben im politisch aufgewühlten Land porträtieren, sondern auch in ihrer Farbästhetik überraschen: Vor den sandfarbenen Ockertönen der Siedlung gewinnen die Menschen in ihrer Alltagskleidung oder auch nur ein zur Übernachtung genutztes Zelt eine ganz eigene, vitale Präsenz.

Die Ausstellung seiner Bilder in der Galerie Anahita Contemporary (KantGaragen, 3. Stock, Kantstr. 126, Charlottenburg) ist ein gutes Beispiel dafür, dass der „European Month of Photography“ (EMOP) sich vor dem Hintergrund von Klimawandel, Energiekrise, Freiheitsbewegung im Iran und Angriffskrieg auf die Ukraine merklich politisiert hat – und deshalb noch zeitgenössischer geworden ist. Maren Lübbke-Tidow, die künstlerische Leiterin des Festivals, sagte bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch, es seien deutlich mehr aktuelle Beiträge eingereicht worden als solche, die sich mit der Geschichte der Fotografie beschäftigen.

Pola Sieverding: „Nocturnal“ (2020), bei Office Impart.

Foto: © Pola Sieverding, VG Bild-Kunst

Es ist ein kaum überschaubares Programm, das anlässlich der 10. Ausgabe des EMOP auf die Beine gestellt worden ist. Mehr als 100 Ausstellungen mit weit über 500 beteiligten Fotografinnen und Fotografen werden nur eingefleischte Aficionados mit viel Disziplin absolvieren können. Allen anderen bietet sich die Möglichkeit der Stippvisite – etwa an zwei spannenden Orten im Westen und im Osten der Stadt.

EMOP: Zwei Gebäude im Osten und im Westen sind zu entdecken

Da ist zum einen die Jubiläumsausstellung im Amtsalon an der Charlottenburger Kantstraße 79. Im denkmalgeschützten Bau des ehemaligen Amtsgerichts Charlottenburg vereint die von Maren Lübbke-Tidow und Rebbecca Wilton kuratierte Ausstellung „Touch. Politiken der Berührung“ Positionen von 40 in Berlin lebenden Künstlerinnen und Künstlern, die sich auf sehr unterschiedlichen Wegen mit Fragen nach Nähe und Distanz, nach Berührung und Intimität beschäftigen. Die zum Teil ins Installative ausgreifenden Arbeiten sind dabei ebenso sehenswert wie die sie umgebenden, verwinkelten Räume auf vier Etagen.

Karolina Wojtas: o. T. (2019), aus der Serie Abzgram, bei C/O Berlin.

Foto: Karolina Wojtas

Zum anderen ist da das derzeit leerstehende, in Spittelmarktnähe gelegene Bürogebäude in der Leipziger Straße 54 in Mitte, in dem unter dem Motto „Drängende Gegenwart. Der Blick der jungen Generation“ Arbeiten aus Fotoschulen in Berlin, Potsdam und Wien präsentiert wird, darunter der Lette Verein Berlin und die Ostkreuzschule für Fotografie. Für eine begrenzte Teilnehmerzahl werden auch Führungen durch Archive angeboten wie das Walter Benjamin Archiv an der Akademie der Künste oder das Archiv der Berlinischen Galerie angeboten.

Informationen: emop-berlin.eu