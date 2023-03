Ed Sheeran kündigt neues Album an: „Substract“

Der Singer-Songwriter will das Album am 5. Mai veröffentlichen – eine Koproduktion mit einem prominenten Kollegen.

Sänger Ed Sheeran hat die Veröffentlichung seines neuen Albums „-“ (Subtract) bekannt gegeben. Das teilte Warner Music am Mittwoch mit. Das Album soll am 5. Mai über Asylum Atlantic erscheinen. Es bildet den Abschluss der „Mathematical“-Alben, mit denen Sheeran 2011 begonnen hat.

Sheeran sagte, er habe mehr als zehn Jahre an „Substract“ gearbeitet, bis Anfang 2022 eine Reihe von Ereignissen seinen Blick auf die Musik verändert habe: „Es ist meine Therapie, Songs zu schreiben.“ Als Co-Songwriter und -Produzent hat Aaron Dessner von The National als Co-Songwriter und -Produzent mit ihm zusammengearbeitet. Die beiden wurden durch ihre gemeinsame Freundin Taylor Swift einander vorgestellt, hieß es in der Mitteilung. Am Ende habe ein Album mit 14 Tracks gestanden.

Der 1991 im britischen Halifax geborene Ed Sheeran verkaufte bislang 150 Millionen Tonträger. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single „Shape of You“, die über 40 Millionen Mal verkauft wurde.