Tizian und wie sein Meisterwerk in die Gemäldegalerie kam

Michelangelos marmorne Sklaven gelten neben Leonardos „Mona Lisa“ heute als größte Meisterwerke und Publikumsmagneten des Pariser Louvres. Aber anders als Leonardo war Michelangelo nie in Frankreich. Wie also kamen die Statuen in die französische Hauptstadt?

Tizians Bildnis der Clarissa Strozzi entstand 1542 und gilt als eines der ersten autonomen Kinderporträts der italienischen Renaissance. Es gehört zum Bestand der Gemäldegalerie.

Clarissa Strozzi wurde als Zweijährige 1542 von Tizian in Venedig gemalt. Der norditalienische Meister war damals auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit und Schaffenskraft. Clarissas Familie, Florentiner Bankiers und Konkurrenten der Medici, hielten sich aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen gerade in Venedig auf. Wenig später wurden sie wegen ihrer Nähe zum französischen Hof aus Venedig verbannt und zogen nach Rom. Michelangelo war ein Freund der Familie und wurde nach den Strapazen bei der Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle in ihrem Hause gesund gepflegt. Aus Dankbarkeit schenkte er Clarissas Vater, Roberto Strozzi, die „Sterbenden Sklaven“. Und der nahm sie wenig später nach Frankreich mit, wo sie in den Besitz der Königsfamilie gelangten.

Tizian: Ein Kind, das auch als Kind gemalt wurde

Die Provenienz des Gemäldes in Berlin ist einfacher. Wilhelm Bode kaufte es 1877 direkt aus dem Besitz der Familie Strozzi, es hing damals im Strozzi-Palast in Florenz und gilt als eines der ersten autonomen Kinderporträts der italienischen Renaissance. Viele halten es aber für das schönste Kinderporträt, was auch an der Natürlichkeit des Bildes liegt, die schon Zeitgenossen aufgefallen war. Es sei ein Kind, das als Kind gemalt wurde, und nicht wie sonst üblich als kleiner Erwachsener, betonen Kunsthistoriker – ein Umstand, der das Porträt auch für Soziologen und Pädagogen interessant macht.

Kaufte das Bild aus dem Besitz der Familie Strozzi: Der Kunsthistoriker Wilhelm Bode (1845-1929).

Das kleine Mädchen lehnt an einen mit tanzenden Putten geschmückten Steintisch und schmiegt sich mit einem Brotkringel an ein Schoßhündchen. Der Blick geht am Betrachter vorbei in die Ferne. Das Kleid ist aus fließender Seide – hier spielt Tizian seine Meisterschaft in der Umsetzung von Stofflichkeit voll aus –, das Köpfchen schmücken natürliche Löckchen.

Um Hals und Arm trägt es wertvollen Perlenschmuck und um die Taille einen reich verzierten Gürtel aus Gold mit einer langen Kette, an der ein Bisamapfel hängt,ein Schmuckgehäuse, das Duftstoffe enthält. Im Hintergrund ein Wald, ein blau übermalter Gebirgszug und Himmel. Ein purpurnes Tuch nimmt die spielerische Bewegtheit des Kindes auf und steht im Kontrast zur ansonsten geometrischen Komposition. In der Bewegung des Kindes ist die berühmte figura serpentinata (Schlangenlinie) angedeutet – oder besser: der Versuch, diese nachzumachen. So wie ein Kind eben durch Nachahmung lernt.

Clarissa wurde als 17-Jährige 1557 verheiratet, wurde Mutter einer Tochter und starb 1581 mit 41 Jahren. Tizian starb fünf Jahre vorher und wurde mehr als doppelt so alt.