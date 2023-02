Fatma Said: Zwischen Tennis, Tanz und klassischer Musik

Die ägyptische Sopranistin Fatma Said möchte sich als Artist in Residence im Berliner Konzerthaus stilistisch vielseitig präsentieren.

Die Ägypterin Fatma Said wird als Sopranistin auf den großen Bühnen Europas gefeiert. Sie begeisterte als Pamina in Peter Steins Inszenierung der „Zauberflöte“ an der Mailänder Scala und brillierte als kokette Nannetta in Verdis „Falstaff“. Derzeit ist sie als Artist in Residence regelmäßig im Konzerthaus am Gendarmenmarkt zu erleben. Geboren wurde die Sängerin 1991 in Kairo, wo sie auch aufwuchs und die deutsche Schule besuchte. Dort hatte sie das Glück, auf einen sehr engagierten Musiklehrer zu treffen. Der Musikunterricht dort drehte sich ausschließlich um europäische klassische Musik, was Fatma Said ein wenig bedauerte: „Leider habe ich die ägyptischen Komponisten nicht so studiert wie Schumann und Brahms“, erinnert sie sich, „aber unser deutscher Musiklehrer war stark in der ägyptischen Kultur integriert. Er hat die Sprache sehr gut beherrscht, und ihm war es wichtig, dass wir als Chor nicht nur Schumann und Schubert singen, sondern auch arabische Musik.“ Dieser Lehrer war bestens vernetzt mit der Kulturszene in Kairo. „Er kannte die Dirigenten und die Sänger an der Oper“, erzählt Said, „und er hat auch ein Vorsingen bei meiner späteren Gesangslehrerin organisiert“.

Nach dem Abitur ging sie nach Berlin und Mailand, um dort klassischen Gesang zu studieren. Neben ihrer Lehrerin Renate Faltin an der Hanns-Eisler-Musikhochschule vermittelten ihr Künstlerpersönlichkeiten wie die Sopranistin Julia Varady, der Bassbariton Tom Krause und der Liedbegleiter Wolfgang Rieger wichtige Impulse. Inzwischen tritt die Starsängerin im Mozarteum in Salzburg, im Wiener Konzerthaus, im Teatro San Carlo in Neapel und vielen weiteren renommierten Konzerthäusern auf, außerdem wurde sie für ihr Album „El Nour“ (Das Licht) mit dem „Opus Klassik“ als Nachwuchskünstlerin in der Sparte „Gesang“ ausgezeichnet. Neben der Musik ist Fatma Said auch sozial sehr engagiert. So arbeitete sie mit dem italienischen Liedermacher Eugenio Bennato zusammen an einem Projekt zum Arabischen Frühling, und am „Tag der Menschenrechte“ 2014 repräsentierte sie Ägypten und trat mit Juan Diego Flórez vor den Vereinten Nationen auf.

Sopranistin Fatma Said erhielt als Nachwuchskünstlerin 2021 den Musikpreis „Opus Klassik“.

Ein wichtiges Anliegen Fatma Saids ist es, die Grenzen zwischen europäischer und arabischer Musik aufzulösen, um so beide Welten miteinander zu verbinden. „Ich möchte zeigen, dass die Art, wie ich klassische Musik interpretiere, auch von anderen kulturellen Einflüssen geprägt ist“, erklärt sie in diesem Zusammenhang. So kombinierte sie auf ihrem Debüt-Album „El Nour“ („Das Licht“) französische und spanische Werke von Bizet, Berlioz, Ravel und de Falla mit Stücken der ägyptischen Komponisten Gamal Abdel-Rahim oder Dawood Hosni und zeigt dabei auf, wie die Werke aus Frankreich und Spanien auch von arabischer Musik beeinflusst sind.

Tanzen ist für Fatma Said eine andere Art, sich auszudrücken

Auch auf ihrem aktuellen Album „Kaleidoscope“ mischt sie Vokalwerke verschiedenster Machart und Tradition. Allerdings geht es der Sängerin dort weniger darum, die kulturellen Unterschiede zwischen Orient und Okzident zu überbrücken, vielmehr durchbricht sie auf „Kaleidoscope“ die Genregrenzen zwischen Oper, Operette, Chanson und Popsong. „Mir ist es sehr wichtig, meine Vielseitigkeit zu zeigen, sie gehört zu meiner Persönlichkeit. Und die klassische Musik ist nur ein Teil davon, sie ist nicht das Ganze. Ein wichtiger Teil, von dem, was wir als Sänger präsentieren, ist das, was wir als Persönlichkeit, als Mensch darstellen. Das spiegelt sich dann in unserem Instrument wider. Und das ist bei uns Sängern die Stimme.“

Da steht dann eine Arie aus Jules Massenets Oper „Manon“ neben „Wiener Blut“ von Johann Strauß, und der Chanson „La Javanaise“ von Serge Gainsbourgs erklingt neben dem 80-Jahre-Hit „I Wanna Dance with Somebody“ der Soulpop-Queen Whitney Houston. Doch so unterschiedlich all diese Lieder und Arien auch sind, es gibt ein Element, das alle miteinander verbindet, und das ist der Tanz. Seit ihrer frühen Kindheit gehörte Tanzen „immer und überall“ zu Fatma Saids Leben. „Tanzen ist für mich eine andere Art, mich auszudrücken“, erklärt die Sängerin.

Die Residence endet im Mai mit einem „grenzenlosen Liederabend“

Als Artist in Residence am Konzerthaus präsentiert sie sich mit ganz unterschiedlichen Programmen. Gerade erst war sie mit Liedern von Richard Strauss und Duetten von Antonín Dvořák zu hören. Am 6. März interpretiert sie barocke Arien sowie eine Kantate von Joseph Haydn mit dem italienischen Barockorchester Il Giardino armonico unter Giovanni Antonini. Am 11. und 12. März begibt sich Fatma Said dann auf eine musikalische Reise nach Ägypten. Dabei treffen orientalisch inspirierte Werke von Ravel und de Falla auf Stücke arabischer Komponisten wie Mohie El Din und Abdel Wahab.

Lieder der deutschen Romantik gibt es am 25. April mit der Klarinettistin Sabine Meyer und Malcolm Martineau am Klavier, und am 7. Mai endet ihre Residence mit einem „grenzenlosen Liederabend“, da werden Volkslieder der unterschiedlichsten Kulturen erklingen. Abgerundet wird ihre Präsenz am 10. März mit einer Gesprächsrunde. An der wird neben Fatma Said selbst auch ihr Vater Ahmed Said teilnehmen, der in seiner Jugend ein erfolgreicher Olympiaschwimmer war. Dabei werden Parallelen und Unterschiede zwischen Leistungssport und einer professionellen Musikkarriere diskutiert, beides spielt im Leben der Sopranistin eine Rolle. Denn in jungen Jahren war Fatma Said auch eine herausragende Tennisspielerin, die zwischendurch mit einer Karriere als Profisportlerin liebäugelte. „Ich war damals noch sehr jung“, erinnert sie sich, „hatte aber damals schon ein nationales Ranking.“

Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Mitte. Tel. 203092101 Termine: 6., 10., 11. und 12. März; 25. April; 7. Mai