"Totentanz" am Berliner Ensemble, inszeniert von Kay Voges

Premiere In der Quarantäne-Festung: „Totentanz“ am Berliner Ensemble

Ob sich mit diesem technischen Equipment noch was reißen, geschweige denn die Welt retten lässt, ist fraglich: Lauter altmodische Bildschirme hängen an den Wänden dieser seltsamen Überwachungszentrale, rechts stehen riesige Tonbandgeräte, links daneben flimmert der Bildschirm eines Rechners, dessen Baujahr dem Aussehen nach in den späten 1970er-Jahren liegen dürfte. Darüber eine graue Schalttafel mit allerlei Knöpfen und Schaltern, die geräuschvoll klackern, wenn sie bedient werden. Oben hängt mittig eine Digitalanzeige, die von 108 Minuten countdownmäßig runterzählt. Sobald nur noch wenige Minuten übrig sind, schrillt der Alarm und Signallampen tauchen den grauen achteckigen Raum in flackerndes Rot.

Sichtbeton und Ledermantel: Kurt (Gerrit Jansen).

Foto: JR Berliner Ensemble

Dann wird Hauptmann Edgar, der hier in diesem verlassenen Turm einer Gefängnisfestung auf einer verlassenen Quarantäne-Insel Dienst schiebt, sehr unruhig und sorgt hektisch dafür, dass ein geheimer Zahlencode eingegeben wird, damit der Countdown wieder zurück auf 108 Minuten springt. Weil sonst….ja, was eigentlich passiert? Irgendwas sehr Schlimmes, Weltuntergang wahrscheinlich. Keiner hier weiß das so genau. Edgar nicht und seine Frau Alice, mit der er seit mehr als 20 Jahren völlig isoliert in diesem Festungsturm lebt, auch nicht. Die haben sich außer Boshaftigkeiten eh nicht mehr viel zu sagen, sondern giften sich maliziös an. Dass die überhaupt noch ein Paar sind, ist mindestens genauso absurd wie die 108-minütige Eingabe ominöser Geheimzahlen zur Weltrettung.

„Totentanz“: Das Programmheft verweist auf Samuel Beckett

Der Regisseur und Intendant des Wiener Volkstheaters Kay Voges hinterfragt das in seiner „Totentanz“-Inszenierung am Berliner Ensemble ebenso wenig, wie es die Protagonisten tun. Im Gegenteil: Es sind gerade die Absurditäten und Sinnlosigkeiten und das Spiel mit beidem, was er ins Zentrum seiner Inszenierung stellt. Im Programmheft wird explizit auf Samuel Beckett verwiesen. Deutlich offensichtlicher ist eine andere Verschränkung, die Voges vornimmt: Der Countdown und das Setting verweisen auf die legendäre US-Mystery-Serie „Lost“ von J. J. Abrams.

Darin stranden Überlebende eines Flugzeugabsturzes auf einer abgelegenen Pazifik-Insel. Sie entdecken dort auch eine unterirdische Bunker-Station, in der ein altertümlicher Rechner steht, der angeblich das Weltende verhindern kann, wenn man alle 108 Minuten einen Code eingibt. Diese Station hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem, was da jetzt auf der Bühne des Berliner Ensembles aufgebaut ist. Absurde, mysteriöse Rituale, weitestgehende Abgeschiedenheit vom Rest der Welt und Menschen, die dadurch einander ausgeliefert sind: Das ist die Verbindung, die Voges herstellt zwischen „Lost“ und August Strindbergs „Totentanz“.

Das alte Drama und der Blockbuster finden nicht zueinander

Und dann kam ja auch noch die Pandemie, die uns alle zumindest zeitweilig unfreiwillig eigene Isolationserfahrungen machen ließ. Soweit die Theorie. In der Praxis, auf der Bühne, erweist sich das Ganze dann allerdings als keine richtig überzeugende Idee. Der rund 120 Jahre alte Strindberg-Text und der Mystery-Blockbuster der Nullerjahre stoßen einander zwar nicht direkt ab, gehen aber eben auch keine wirkliche Beziehung miteinander ein, maximal koexistieren sie sehr harmlos nebeneinanderher.

Endzeittänze: Szene aus „Totentanz“.

Foto: JR/Berliner Ensemble

Was man von dem Paar, das in diesem von Bühnenbildner Daniel Roskamp gestalteten Setting feststeckt, wahrlich nicht behaupten kann. Marc Oliver Schulze als Edgar und Claude De Demo als Alice liefern einander gnadenlos ans hier den ganzen Abend über sehr präsente (Rasier)messer, sticheln, zanken, demütigen sich und wünschen sich einander den Tod. In Wahrheit dann aber vielleicht doch nicht, weil man für Erniedrigung nun mal ein Gegenüber braucht und Boshaftigkeit allein keinen Spaß macht. Das alles hat nicht nur narzisstische, sondern auch ziemlich psychopathische Züge.

Was sich noch mal deutlicher offenbart, als Besuch kommt. Als Kurt auftaucht, der die beiden einst miteinander verbandelte, wird er zum Spielball, benutzt von beiden als Anwalt in jeweils eigener Sache. Bei Gerrit Jansen ist dieser Kurt eigentlich ein ganz vernünftiger Typ, der allerdings sichtlich überfordert ist, als er feststellt, in welche Hölle er hier geraten ist. Und dazu diese seltsame apokalyptische Gesamtstimmung: Edgar zieht immer wieder einen Schutzanzug mit Gasmaske an, wenn er draußen seine Runden dreht, vom Raum selbst gehen zwei Schächte ab, der eine in die Küche, der andere unter einem schweren Deckel nach unten. Irgendwann bricht es aus Kurt heraus: „Was treibt ihr hier eigentlich? Was geht hier vor?“ Er ist es auch, der fragt: „Warum habt ihr euch nicht getrennt?“

Das alles fragt man sich als Zuschauer ziemlich schnell auch: Was treiben die da eigentlich, was soll das alles und warum gehen die nicht einfach getrennte Wege? Das ist das Problem dieses Abends: Kay Voges pumpt ein bisschen Mystery hinein, ein bisschen Thrill, spendiert den Figuren dafür auch durchaus ein paar grotesk-komische und unterhaltsam-schräge Momente, nimmt ihnen aber mit der Überzeichnung auch die Tiefe. Hier führt dramaturgisch letztlich nichts wirklich zwingend zu irgendwas, auch die Verknüpfung mit „Lost“ erweist sich insgesamt als eher wenig gewinn- oder erkenntnisbringend. Und die Feinheiten in Strindbergs psychologischem Kammerspiel bleiben bei all dem leider auf der Strecke.

