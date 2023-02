Aron Boks und sein Buch über den DDR-Maler Willi Sitte

Für sein Buch über Willi Sitte hat Aron Boks unzählige Dokumente und Bücher ausgegraben und gelesen. Er hat Bilder studiert, Gespräche geführt, Reisen unternommen nach Tschechien, Italien, in die Eifel, auch und immer wieder nach Halle an der Saale und nach Wernigerode, wo er selbst 1997 geboren wurde. Eine dieser Reisen hat ihn, da waren die Recherchen schon recht weit fortgeschritten, in eine nordrhein-westfälische Kleinstadt geführt. Es ging darum, Wolf Biermann zu treffen.

Das war nicht leicht für Aron Boks, aus mehreren Gründen. Erstens waren seine Anfragen für ein Treffen mit dem berühmten Mann zuvor abgelehnt worden, weshalb er undercover zu einem Konzertauftritt fuhr. Zweitens konnte er sich gut ausmalen, dass die Begegnung, falls sie überhaupt zustande kam, nicht zwingend angenehm verlaufen würde. Willi Sitte, der Urgroßonkel von Arno Boks, war schon seit zwei Jahren der machtvolle Präsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR, als dem populären Regimekritiker Biermann 1976 nach einem Auftritt in Köln die Wiedereinreise verweigert und er ausgebürgert wurde. Breiter Protest formierte sich auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze. Sitte dagegen begrüßte in einer im „Neuen Deutschland“ veröffentlichten Erklärung das Vorgehen der DDR-Staatsführung und sprach davon, Biermann habe „Hand in Hand mit der schärfsten Reaktion“ Front gemacht „gegen ein Land und ein Volk, das man vorgibt zu lieben“.

„Ein großer Künstler, aber ein kleiner Mensch“

Keine Frage, dass Biermann eine sehr dezidierte und negative Meinung zu Sitte haben würde, und entsprechend kurz verlief das Gespräch mit ihm, als Boks ihn beim Bühnenaufbau abpasste und sich als Urgroßneffe zu erkennen gab. „Nun, dein Urgroßonkel war ein großer Maler, ein großer Künstler...“, sagte Biermann langsam, „aber ein kleiner Mensch“. Dann zitierte er einen Satz von Heiner Müller, wonach jeder Mensch ein Recht auf Feigheit habe. Er sei da Müllers Meinung. Sagte er, drehte sich um und ließ Aron Boks stehen.

Wehrmachts-Deserteur, Sozialist, Künstler und DDR-Kulturfunktionär: Willi Sitte (1921-2013).

Foto: dpa Picture-Alliance / Waltraud Grubitzsch / picture-alliance/ ZB

Feigheit. Ist es nicht verletzend, wenn Dritte so über Familienmitglieder urteilen? Wenn noch acht Jahre nach Sittes Tod eine Rezension der großen Retrospektive in Halle mit der Frage „Willi Sitte: Guter Künstler, schlechter Mensch?“ überschrieben wird? Verspürt man nicht den Impuls, einzuschreiten, den Verstorbenen in Schutz zu nehmen?

Wir haben uns in Aron Boks’ Neuköllner Wohnung getroffen. Er hat Kaffee gekocht, gerade hat der Postbote ein großes Paket mit den ersten Exemplaren seines Buches geliefert. An der Wand lehnt eine gerahmte Rötelzeichnung von Willi Sitte, die nicht vollständig ausgeführte Rückenansicht eines Menschen in Bewegung mit klar konturierten Muskelgruppen und Sehnen. Boks beschreibt die komplexe Gefühlslage während seiner Recherche: Das Wort vom Feigling habe ihn „insofern geärgert, als ich mich nicht ärgern wollte. Denn wenn ich mich ärgere, bin ich etwas, was ich nicht sein möchte: verletzlich im Hinblick auf meine Familie. Ich habe einen Blickwinkel gesucht, der nichts schönfärbt oder verklärt, sondern das Leben und den Alltag erfasst.“

„Lieber vom Leben gezeichnet als von Willi Sitte gemalt“

Geht das denn? Jedenfalls braucht es viel Selbstkontrolle und Disziplin im Hinblick auf ein Leben, zu dem es viele starke Meinungen gibt. Auch wenn es, auch im Umfeld des 100. Geburtstags im Jahr 2021, viele Differenzierungsversuche gab, so wird Willi Sitte doch immer noch gern als DDR-Staatsmaler und opportunistischer Künstler abgehakt, gern begleitet vom schon dem schon zu Vorwendezeiten virulenten Spruch „Lieber vom Leben gezeichnet als von Willi Sitte gemalt“. Der bezieht sich wohl gleichermaßen auf die dralle Körperlichkeit in vielen Gemälden Sittes wie auf seinen Ruf, ein Mann des SED-Regimes gewesen zu sein.

Seine Mutter und sein Vater, erzählt Aron Boks, wollten nach der Wiedervereinigung nichts mehr vom Staat DDR wissen. Sie waren 1989/90 gerade volljährig geworden, jetzt schauten sie lieber auf Gegenwart und Zukunft. Die Großmutter dagegen, Nichte Willi Sittes, erinnerte sich eines Tages an ein altes Gemälde ihres Onkels auf dem Dachboden, „Die heilige Familie“, ein fast altmeisterlich wirkendes Bibelmotiv. Dann tauchten auch noch die Memoiren von Aron Boks’ Urgroßvater auf.

Willi Sitte: Ausbildung an der Hermann-Göring-Meisterschule

Boks, bis dahin vor allem als Schriftsteller und Poetry-Slammer in Erscheinung getreten, begann sich für das Thema zu interessieren. Er fuhr nach Kronenburg in der Eifel, wo der kommunistisch geprägte und empfindende Willi Sitte als junger Mann 1940/41 die Hermann-Göring-Meisterschule für Malerei besuchte, Kritik an den dortigen Methoden übte und deshalb zur Wehrmacht an die Ostfront beordert wurde. Boks schrieb einen ersten Artikel. Die „Zeit“ wurde auf ihn aufmerksam und überschrieb ihr Interview mit dem Satz „Er ist mir lange ein Rätsel geblieben“.

Aron Boks: Nackt in die DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Harper Collins, 400 S., 24 Euro.

Foto: Harper Collins

Das ist er für ihn in so mancher Hinsicht immer noch. Was sein Buch so aufregend, ungewöhnlich und unbedingt lesenswert macht, ist die radikale Ehrlichkeit des Autors: Skeptisch ist er nicht nur den Selbstzeugnissen Sittes oder den Aussagen seiner Gegner und Verteidiger gegenüber, sondern auch im Hinblick auf die eigene Position. Es geht ihm nicht, wie das in den geschichtspolitischen Debatten gern geschieht, um das abschließende Urteil. Es geht auf einen Blick auf den Menschen und sein Leben. Um Abstufungen, Zwischentöne, Nuancen.

Er kann gut verstehen, sagt Aron Boks, wenn man mit dieser Differenzierung Schwierigkeiten hat. Viele Menschen haben unter dem DDR-Regime gelitten und sehen in Willi Sitte einen Nutznießer des Systems, auch heute noch: „Das ist ihr gutes Recht.“ Aber es gibt auch den Mann, der sich den Nazis widersetzte, der von der Wehrmacht desertierte, der in den 1950er- und 1960er-Jahren wiederholt mit der DDR-Staatsführung in Konflikt geriet, weil er sich der Formensprache des sozialistischen Realismus verweigerte. Der später seine Rolle als wichtiger Kulturfunktionär immer wieder nutzte, um befreundeten Künstlern zu helfen. Der eben nicht nur Kompromisse einging, sondern auch Risiken. Der andererseits auch hart sein konnte im Urteil über andere und verschlossen im Hinblick auf neue Strömungen – die Arbeit von Joseph Beuys, übrigens am selben Tag geboren wie er, fand Willi Sitte scheußlich.

Wenn man genau hinsieht, werden die Dinge kompliziert, so ist es immer. In einer mitreißend geschriebenen Mischung aus Reportage, historischer Recherche und familiärer Selbstbefragung ist Aron Boks ein Charakterbild gelungen, das souverän mit Widersprüchen umgeht: indem es sie einräumt.

