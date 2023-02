Richard David Precht, Robert Musil, "Der Mann ohne Eigenschaften"

Richard David Precht ist regelmäßiger Gast in Talkshows und landet mit seinen Bücher meist direkt auf Platz eins der „Spiegel“-Bestseller-Liste. Er ist aber auch Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Dort hat der 58-Jährige das szenische Konzertprojekt „Die gleitende Logik der Seele“ initiiert, das Robert Musils Jahrhundertwerk „Der Mann ohne Eigenschaften“ mit Kompositionen von Studierenden verbindet. In den Aufführungen liest Precht Passagen aus dem Roman.

Das Konzert trägt den Titel Ihrer Dissertation. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Richard David Precht: Ich finde, es ist eine schöne Formulierung von Musil, der gesagt hat, es gibt nicht nur logische Verbindungen wie in der Mathematik, es gibt auch so etwas wie eine gleitende Logik der Seele. Quasi die Art und Weise, wie unsere Seele denkt. Musik funktioniert, weil sie die Seele zum Klingen bringt. Damit entspricht sie der gleitenden Logik der Seele. Insofern passt es zu einem Abend, für den Komponisten das fast unmögliche, ehrgeizige Unterfangen angegangen sind, ein Buch, das man bekanntermaßen nicht verfilmen kann, weil es keine feste Handlung hat, und das man auch eigentlich nicht in Motive zergliedern kann, als Vorlage zu nehmen, um aufregende Kompositionen zu machen.

Welche Art von Musik wird denn zu hören sein?

Der größere Teil ist Neue Musik. Es gibt aber auch Minimal Music. Es ist anspruchsvoll. Keine einfache Kulinarik.

Wie sind Sie auf die Idee zu einer Lesung gekommen, die den Roman mit Musik verbindet?

Jörg Mainka und ich haben ein Seminar zu Musil gemacht. Da ist uns schon relativ früh der Gedanke dazu gekommen. Ich unterrichte seit elf Jahren an der Eisler. Bislang war es immer ein Spiel auf ein Tor. Ich habe was erzählt und nie eine ganz genaue Vorstellung davon, was die Musiker und Komponisten machen. Ich fand es jetzt schön zu sehen, wie sich ihre Welt und das, was sie können, mit dem verbindet, was meine Welt ist und ich gut kann.

Warum ist der „Mann ohne Eigenschaften“ eigentlich ein zentraler Roman für Sie?

Weil ich denke, dass es in dieser Mischung aus Philosophie und Literatur sicherlich eines der weisesten, reflektiertesten und dabei am schönsten zu lesenden Bücher des 20. Jahrhunderts ist. Ich weiß aber gar nicht, ob Roman das richtige Wort ist. Obwohl er offiziell so klingt.

Als was würden Sie das Buch denn lieber bezeichnen?

Man könnte sagen, es ist der Versuch, mit literarischen Mitteln mehr zu sagen als die Philosophie mit ihren Sachtexten aussagen kann.

Inwiefern?

Von Musil gibt es den schönen Satz: „Man kann nicht in Hauptsätzen philosophieren.“ Da ist auch eine Menge dran. Wahrheiten oder Weisheiten sind ja Dinge, die sich zwischen den Zeilen in einer Verbindung aus Einsicht und Gefühl mitteilen. Deswegen ist es naheliegend, literarisch zu schreiben.

Musil beschreibt eine zersplitterte Wirklichkeit, die der Mensch nicht fassen kann. Wie aktuell ist seine Wahrnehmung der Realität für Sie?

Die Überforderung der Moderne, die Welt, die aus den Fugen gerät und der Fortschritt der Naturwissenschaften, die Relativitätstheorie, das sind alles Ereignisse, die aus dieser Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts stammen. Die Psychoanalyse entsteht, die Anthroposophie, alle möglichen Weltanschauungen. Irgendwie ist es nicht mehr einfach, alles zu bündeln. Deshalb hat Musil versucht, im „Mann ohne Eigenschaften“ all das zu durchdenken. Was natürlich sehr aktuell ist in Bezug auf die heutige Zeit. Weil man heute auch das Gefühl von Ungleichzeitigkeiten hat. Ich sage nur, Gendern auf der einen Seite, Ukraine-Krieg auf der anderen Seite. Wir leben heute auch in einer Welt leben, wo wir das Gefühl haben, wir verlieren zunehmend die Orientierung.

Wird uns nicht eher gesagt, wie man sich zu orientieren hat, zum Beispiel beim Gendern?

Wir haben es da mit Intoleranz im Namen der Toleranz zu tun. Aber es gibt keine Instanz, die uns sagt, wie wir zu leben oder uns zu orientieren haben. Sondern es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten, Perspektiven und Sichtweisen auf die Welt, dass es immer schwieriger wird, sich seinen eigenen Weg zu bahnen. Das ist eine große Parallele zum Buch. Ulrich, der Held des Romans, bahnt sich am Ende gar keinen Weg.

Er erzählt auch keine wirkliche Geschichte.

Nein. Der Roman besteht in erster Linie aus Abschweifungen. Er ist ja auch unvollendet geblieben. Musil ist mit Anfang 60 gestorben. Aber selbst, wenn er 80 geworden wäre, hätte er den Roman nicht abgeschlossen. Etwas, das so sehr in die Breite geht, kann man am Ende nicht wieder rund schleifen.

Das Buch ist recht sperrig. Wie transportieren Sie den Inhalt, so dass auch Zuschauer folgen können, die den Roman nicht kennen?

Ich versuche als Sprecher zu erklären, warum Musil diesen Roman geschrieben hat, warum er einen eigenschaftslosen Helden hat, warum der Roman unvollendet geblieben ist. Man kann nur mit wenigen Wachsmalstiftstrichen manche Dinge herausheben. Das wird natürlich keine Federzeichnung.

Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, Krönungskutschen-Saal, Neuer Marstall, Schloßplatz 7, Mitte, 25. und 26.2. 17 Uhr, Info: hfm-berlin.de