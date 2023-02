Verlegerin Constanze Neumann vom Aufbau Verlag

Constanze Neumann am Engelbecken in Kreuzberg.

Wir haben uns an diesem nasskalten Tag am Engelbecken in Kreuzberg verabredet. Es ist gegen zehn Uhr am Vormittag, ein Schwan gleitet über das Wasser, aus dem grauen Himmel fällt der Regen in dünnen Strichen. Wäre es etwas wärmer, könnten wir uns jetzt über diesen Ort unterhalten, wo Constanze Neumann gern ihre Mittagspausen verbringt und sich mit den Autorinnen und Autoren des Aufbau Verlags trifft. Darüber zum Beispiel, dass das Wasserbassin mit dem schönen Namen ein Relikt aus Zeiten ist, als der Luisenstädtische Kanal die Spree mit dem Landwehrkanal verband. Oder darüber, dass vom Bau der Mauer 1961 bis zu ihrem Sturz 1989 am nördlichen Teil des Gewässers die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin verlief. Und schon wären wir mitten in einem Gespräch darüber, wie gegenwärtig die Geschichte überall ist, wenn man nur die Augen dafür öffnet, zumal in Berlin. Das ist ein wichtiges Thema für Constanze Neumann, sie hat mit „Wellenflug“ einen ganzen Roman darüber geschrieben.

Aber es ist wirklich ungemütlich hier draußen. Die Pergola am Becken, im Sommer so hübsch von Blattwerk überwuchert, schützt uns vor dem Regen nicht. Fotograf Maurizio Gambarini will nicht ohne Bilder nach Hause gehen und animiert uns wortreich, wenigstens ein paar Schritte zu tun. Constanze Neumann bleibt kurz am Wasser stehen und lächelt, das Foto ist im Kasten. Und wir haben Glück: Das Café am Engelbecken hat gerade aufgemacht. Wir verabschieden den Fotografen, gehen hinein und bestellen uns einen Cappuccino.

An der Grenze wurde der Kofferraum aufgerissen

Spazieren, zumindest in Gedanken, kann man mit Constanze Neumann ja auch sehr gut, indem man sie nach ihrem Leben und Schreiben fragt. Die heutige Leiterin des Aufbau Verlages wurde 1973 in Leipzig geboren und wuchs in Aachen auf, und wer sich nur ungefähr mit deutsch-deutscher Geschichte auskennt, weiß schon, dass sich dahinter eine spannende Geschichte verbergen muss. Als sie vier Jahre alt war, versuchten ihre Eltern, mit ihr aus der DDR zu fliehen, es war der 19. Februar 1977. Ihre Mutter und ihr Vater, beide übrigens leidenschaftliche Musiker, hatten das schon ein paar Monate zuvor einmal versucht. Constanze Neumann erinnert sich an stundenlanges Warten am Märchenbrunnen am Rande des Volksparks Friedrichshain im kalten November, niemand kam. Diesmal fuhr ein Wagen vor, Eltern und Kind versteckten sich im Kofferraum. Aber es klappte nicht, das Fahrzeug wurde an der Grenze gestoppt. „Erst das Bellen der Schäferhunde, ihr Hecheln und das Geräusch ihrer Pfoten auf dem Kofferraum, der schließlich aufgerissen wurde, dann Soldaten, die uns wegführten.“ So beschreibt sie es in „Wellenflug“. „Ein Polizeiwagen, der mich nach Gera brachte, in ein Heim, an das ich kaum Erinnerungen habe. Ein dunkler Schlafsaal, Stockbetten, ein Gefühl: allein.“

Waren zusammen bei schlechtem Wetter unterwegs: Morgenpost-Redakteur Felix Müller und Constanze Neumann.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Während ihre Eltern im Gefängnis saßen und schließlich ausgewiesen wurden, kam Constanze Neumann bei ihren Großeltern in Leipzig unter. Vom Großvater erwarteten die DDR-Behörden, dass er nun die Enkeltochter im Geiste des sozialistischen Staates großziehen würde „Ein Kind gehört zu seinen Eltern, sagte mein Großvater“, heißt es im Roman. Zwei Jahre nach dem gescheiterten Fluchtversuch kam ein Schreiben, wonach Constanze Neumann aus ihrer DDR-Staatsbürgerschaft entlassen war und das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen habe. So kam sie zurück zu ihren Eltern, in den Westen.

Wir sprechen kurz darüber, wie das ist mit frühkindlichen Erinnerungen, wie präzise sie noch sind, wie sehr man ihnen trauen kann. Constanze Neumann formuliert ruhig und druckreif, man merkt ihr an, dass sie gern mit Sprache arbeitet. „Natürlich überlagern sich eigene Erinnerungen und Erzählungen von anderen“, sagt sie. „Das kann ich ganz schwer unterscheiden, aber einzelne Bilder und Gefühle sind geblieben. An die Zeit bei meinen Großeltern in Leipzig erinnere ich mich sehr gut.“ Auch wenn sie ihre Eltern vermisste, war sie dort nicht unglücklich, sie fühlte sie sich geborgen. Sie liebte ihre Großeltern, die in der Nähe des Hauses ihrer Kindheit wohnten: „Ich schlief im alten Kinderzimmer meiner Mutter“,schreibt sie, „der Weg zum Kindergarten war kaum länger als der von der Wohnung meiner Eltern.“

„Wellenflug“: Die Verwandten leben überall auf dem Globus

Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass Constanze Neumann diese persönlichen Erinnerungen nur am Rande ihres Romans schildert, ganz am Ende. Sie ist nicht die Hauptfigur ihrer Erzählung, wohl aber diejenige, ohne die diese Geschichte, die zwei Jahrhunderte überwölbt, verloren gegangen wäre. Am Anfang standen disparate Informationen, Erinnerungsfragmente der Großeltern, Zahlen, Daten, es war verwirrend und wollte sich nicht zum Bild fügen. Als sie zwölf Jahre alt war, sah der Großvater das Buch, das sie gerade las: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr. Viele kennen die berühmte, 1971 veröffentlichte Geschichte noch aus der Schule. Sie handelt von der neunjährigen Anna, die mit ihrer jüdischen Familie 1933 aus Berlin vor den Nazis fliehen muss. Constanze Neumanns Großvater also sah das Buch und sagte: „Judith, die Tochter meiner Cousine Julia.“

Constanze Neumann: Wellenflug. Ullstein, 336 S., 22 Euro.

Foto: Ullstein

Constanze Neumann wurde klar, dass sie zu wenig über ihre Familiengeschichte wusste. Ein Großteil der Vorfahren war kurz vor oder nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler emigriert oder hatte schon früh auf den Ausbürgerungslisten gestanden – mit Ausnahme des Vaters ihres Großvaters, der in Auschwitz ums Leben gekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet worden war. Warum war dieser Heinrich in Deutschland geblieben, was hatte ihn an das Land gebunden? Das war eine der Fragen, die Constanze Neumann umtrieben. Ihr ging es dabei nicht darum, die historischen Fakten akkurat freizulegen. Was sie suchte und in „Wellenflug“ fand, war eine Erzählung, eine Antwort auf die Geschichte mit den Mitteln der Literatur. Mit einer Basis aus schriftlichen Zeugnissen und Quellen, mit viel Recherche, für die sie unter anderem nach Auschwitz fuhr und mit Mitgliedern ihrer in der ganzen Welt verstreuten Verwandtschaft sprach. Aber eben auch mit der Freiheit der Schriftstellerin, die Leerstellen füllen und Wahrhaftigkeit stiften kann.

Und so wurde es ein Roman über zwei starke Frauen. Da ist die stolze Ururgroßmutter Anna Reichenheim, das weibliche Oberhaupt einer zu großem Vermögen gekommenen jüdischen Tuchhändlerfamilie im Berlin der Belle Époque. Heute sind von der Villa an der Rauchstraße, wo die Reichenheims lebten, nur noch Teile des schmiedeeisernen Gitters übrig. Damals hat Anna einen Sohn namens Heinrich, der im Gegensatz zu seinen Brüdern das leichte Leben liebt, Verantwortung scheut und viel Zeit in den Nachtclubs der Hauptstadt verbringt.

Die Großmutter will ihren Enkel nicht sehen

Dort lernt er eines Abends die Garderobenfrau Marie kennen. Sie ist die zweite weibliche Hauptfigur des Romans, um die Heinrich bald intensiv zu werben beginnt, ganz zum Unglück seiner Mutter Anna, die in Marie keine würdige Weggefährtin für ihn erkennen kann. Das Paar geht, von der Familie halb unterstützt, halb gedrängt, nach Amerika, kehrt aber mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Deutschland zurück. Marie erfährt irgendwann, dass ihr Mann einen unehelichen Sohn in einem Kinderheim hat und beschließt, das Kind zu sich zu nehmen. In der ergreifendsten Szene des Romans beschließt sie, mit dem Kind in der Tiergartenvilla vorbeizugehen, damit der Enkel seine Großmutter kennenlernen kann. Doch sie werden nicht vorgelassen.

Ein neues Kulturquartier: Der Sitz des Verlages in Kreuzberg.

Foto: Amin Akhtar

Diese Episode hat sich wirklich so zugetragen. Das Kind von damals ist Constanze Neumanns Großvater, er hat ihr oft davon erzählt. Er hat den Holocaust überlebt, im Gegensatz zu seinem Vater. Warum dieser in Deutschland blieb, darauf findet auch dieser Roman keine Antwort, er braucht sie am Ende auch nicht mehr. Denn was er entdeckt und auch emotional nachvollziehbar macht, ist eben nicht nur eine private Familiengeschichte. Es ist die Gründerzeit Berlins, die hier lebendig wird, es ist das wilde Nachtleben schon zu Kaisers Zeiten, es ist das jüdische Berliner Bürgertum, das so viel Bildung, Unternehmergeist und Kultur in die Stadt brachte, bevor man es vertrieb, verschleppte und umbrachte. Es ist das Schicksal jüdischer Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die von der Härte des Antisemitismus im Nationalsozialismus aus dem Leben gerissen wurden. Nicht zuletzt ist es ein Blick in die USA, eine Skizze der Mentalitätsunterschiede dies- und jenseits des Atlantiks. Das macht es zu einem bewegenden, empathischen Stück Literatur.

Seit 2011 sitzt der Verlag am Kreuzberger Moritzplatz

Wir sitzen vor inzwischen leeren Cappuccinotassen, im Hintergrund läuft leise ein Song von Amy Winehouse. Wir kommen auf die Gegenwart zu sprechen, sie ist ja immer nur einen Katzensprung von der Vergangenheit entfernt: Alfred Kerr, der berühmte Theaterkritiker und Journalist, bald geschätzt, bald gefürchtet wegen seines ironisch-lockeren Tons, war der Vater von Judith Kerr. Seine Werke wiederum erscheinen im Aufbau Verlag, der 2011 sein Domizil im eigens errichteten Aufbau Haus am Moritzplatz bezogen hat, hier gleich um die Ecke.

Für Constanze Neumann hat sich nicht nur deshalb ein Kreis geschlossen, als sie 2017 zu Aufbau kam – oder weil sie 15 Jahre zuvor dort ein Praktikum gemacht hatte. Aufbau hat viel mit ihrer Identität zu tun. 1945 gegründet, ist es „der einzige Verlag mit ostdeutschen Wurzeln, der im heutigen Gesamtdeutschland eine Rolle spielt“, sagt sie – von ehemals 79: „Das ist für mich als Leipzigerin schon bitter.“ 1945 von Kurt Wilhelm, Heinz Willmann, Klaus Gysi und Otto Schiele gegründet, war Aufbau in den Jahrzehnten danach zum größten belletristischen Verlag der DDR herangewachsen. Natürlich stand er als solcher unter dem Einfluss der Staatspartei SED, trat aber eben auch für die Pflege des literarischen Erbes ein. Neben Alfred Kerr fanden hier auch Anna Seghers, Hans Fallada oder Lion Feuchtwanger eine publizistische Heimat.

Der Schriftsteller Hans Fallada, hier 1945 mit seinen Kindern, wird von Aufbau verlegt.

Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Der Verlag geriet nach dem Fall der Mauer in Turbulenzen. Es gab Streit darüber, ob die Treuhand Aufbau überhaupt hätte verkaufen können – die gerichtliche Auseinandersetzung darüber dauert unabhängig vom Verlag bis heute an. Nachdem 2008 der Vermögensverwalter und Immobilienverwalter Matthias Koch eingestiegen ist, hat Aufbau wieder ruhigere Fahrwasser erreicht. Am Moritzplatz ist eine Art eigenes Kulturquartier entstanden, das neben dem Verlag auch einen Künstlerbedarfsladen, eine Buchhandlung, eine Kita und eine Galerie beherbergt.

Aufbau Verlag: Victoria Belim und ihre ukrainische Familiengeschichte

„Die Ost-Identität bleibt Teil der DNA von Aufbau“, sagt Constanze Neumann. Das zeigt sich zum Beispiel an den Büchern von Brigitte Reimann, die als unangepasste Schriftstellerin seit einiger Zeit wiederentdeckt wird. Zugleich setzt man bei Aufbau auch internationale Akzente, publiziert Titel unter anderem aus den USA und Japan. Und der Krieg in der Ukraine, der sich in diesen Tagen zum ersten Mal jährt, spielt eine große Rolle im Verlagsprogramm. Mit Rüdiger von Fritsch hat der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau ein Buch über das Land veröffentlicht. Victoria Belim, gebürtige Ukrainerin und nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 in ihr Heimatland zurückgekehrt, hat mit „Rote Sirenen“ einen Roman über ihre Familiengeschichte geschrieben.

Es sind Titel, die sich in einer Flut von Neuerscheinungen zum Thema behaupten müssen. In Zeiten des Krieges und der Wirtschaftskrise verenge sich die Aufmerksamkeit des Publikums, es sei weniger experimentierfreudig, gerade weniger bekannte Autorinnen und Autoren hätten es dann schwerer, sagt Constanze Neumann. Das hindert sie aber nicht daran, weiterhin auf Entdeckungsreise zu gehen. Sie liebt es, mit Menschen über ihre Texte zu sprechen, ihnen als Lektorin zur Seite zu stehen. Und sie selbst sitzt auch wieder an einem neuen Buchprojekt. Es soll um ihr Leben zwischen Ost und West gehen. In den 1980er-Jahren durfte sie, im Gegensatz zu ihren Eltern, in die DDR einreisen. Sie erlebte das Rheinland und die DDR.

Zweimal Deutschland. Zwei Welten. Man darf sich auf eine Expedition freuen. Draußen hat es aufgehört zu regnen. Wir bezahlen, gehen hinaus in den Regen und verabschieden uns freundlich.