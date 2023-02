Moralische Grauzonen – und ein neuer Schauspielstern

„Ist doch ganz gut gelaufen, oder?“, sagt Leni (Thea Ehre), als die Gäste gegangen sind. „Sieht du irgendwo Publikum?“, blafft Robert (Timocin Zeigler) sie an. Gerade haben sie die Wohnung in Frankfurt eingeweiht, er wurde ihren Freundinnen als neuer Partner vorgestellt. Dabei ist alles Theater, sie spielen nur ein Paar. Leni ist auf Bewährung vorzeitig aus dem Knast, im Gegenzug soll sie Robert als verdecktem Ermittler helfen, das Vertrauen eines Gangsters zu gewinnen. Victor (Michael Sideris) ist Clubbesitzer und betreibt eine der lukrativsten Websites für harte Drogen, bei der er die digitale Plattform für illegale Geschäfte bietet, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen.

Ein Film, der ständig mit Identitäten und Täuschungen spielt

Leni kennt ihn von früher, als sie noch Leonard hieß und für ihn arbeitete. Die Transition zur Frau hat Leonard mit Dealen finanziert und wurde dabei erwischt. Nun sollen sie und Robert zusammenarbeiten und wie ein echtes Paar wirken, das sie früher tatsächlich mal waren, als Leni noch ein Mann war. Robert verabscheut ihr neues Ich und lässt es sie spüren. Für sie selbst steht viel auf dem Spiel, denn nur wenn der Großdealer gefasst wird, bleibt sie in Freiheit. Tatsächlich gelingt es ihr, den paranoiden Victor um den Finger zu wickeln. Robert kann als Fahrer anfangen und hat so bald Einblicke in die Geschäfte hinter der Fassade der Disco.

„Bis ans Ende der Nacht“, der sechste Film des Berliner Regisseurs Christoph Hochhäusler („Falscher Bekenner“) und sein erster seit neun Jahren, ist ein Film noir, der mit Identitäten und Täuschungen jongliert, Fährten ins Unwägbare legt mit höchst widersprüchlichen Figuren, moralische Grauzonen im dreckigen Frankfurt. Sein düsteres Melodram lädt er atmosphärisch auf mit alten Schlagern, von Zarah Leander über Hildegard Knef („Ich erkenn dich nicht wieder“) bis Heidi Brühl („Eine Liebe so wie du“), die sich wie ein weiterer fiktiver Schleier über den Film legen.

Die Hauptdarsteller Timocin Ziegler und Thea Ehre auf der Berlinale-Pressekonferenz.

Foto: Sebastian Reuter / Getty Images

Das erinnert ebenso an Fassbinders Filme wie Frankfurt als Handlungsort, der Einsatz von Farben und Spiegeln, die Machtgefüge in Beziehungen und das Spiel um Identitäten, das für manche todernst ist. „Wie ein Traum“ wirkt das teure Kleid, das Leni in einer Boutique probiert, „aber ist das mein Leben?“, fragt sie sich. Fast jede Figur gibt vor, etwas anderes zu sein, auch sich selbst gegenüber. Robert, der mit Lederjacke und zotteligen Haaren so gar nichts von einem Polizisten hat, hadert mit sich, seiner Vergangenheit und seinem Begehren. Ein falsches Dasein im falschen Leben, bei dem dann doch ganz echte Gefühle auftauchen und scheinbare Gewissheiten infrage stellen.

Die Entdeckung eines Stars: Thea Ehre ist eine Wucht - und bärenverdächtig

Ein kunstvolles Spiel ist auch, wie Hochhäusler und Drehbuchautor Florian Plumeyer Versatzstücke des Genres nutzen und dessen Geschlechterrollen reflektieren. Dabei verweben sie die Handlungsfäden in immer neuen Ornamenten, bis sich der Film zunehmend verheddert und in der letzten halben Stunde in eskalierenden Spiegelfechtereien die Motivation der Figuren und Plausibilität der Geschichte aus dem Blick verliert. Bis zum doppelten Showdown, der zum großen Abgesang auf eine Männerwelt wird, die sich selbst zugrunde gerichtet hat.

So undurchschaubar dieses Vexierspiel ist, so klar und deutlich ist die Entdeckung eines Stars. Thea Ehre ist als Leni eine Wucht zwischen zarter Verletzlichkeit, schnoddriger Straßenschläue und unbedingtem Willen, sie selbst zu sein. Die 23-jährige Trans-Schauspielerin aus Österreich ist als Leni der schillernde Stern, um den dieser letzte Beitrag im Wettbewerb kreist. „Schönes Mädchen ist ach so traurig, schönes Mädchen hat das Herz so schwer“ singt sie in einer Szene den fast 60 Jahre alten Schlager von Esther und Abi Ofarim und ist dabei ganz im Hier und Heute. An ihr kommt die Jury bei der Bären-Verleihung kaum vorbei.

