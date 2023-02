Berlinale: Loriots große Trickfilmrevue

Loriot hatte das absolute Gehör für alles, was schiefgehen kann, wenn Menschen sich verständigen wollen. „Alles, was ich als komisch empfinde, entsteht aus der zerbröselten Kommunikation, aus dem Aneinander-vorbei-Reden“, hat der große Humorist einmal selbst gesagt. Das sieht dann ungefähr so aus: Ein knollennasiger Herr im Anzug steht einem ebenso knollennasigen Herrn mit grünem Hemd und grüner Mütze gegenüber. „Herr Hippentraut“, sagt er, „Sie sind Hasenbrüter. Das ist ein seltener Beruf, nicht wahr?“ Im Gespräch stellt sich dann heraus, dass der sächselnde Herr Hippentraut, den der Interviewer einmal versehentlich „Huppentrat“ nennt, mit seiner Körperwärme Hühnereier ausbrütet und nur glaubt, es handele sich dabei um Hasengelege.

Loriot: Fein austarierte und trockene Komik

Dass Hasen als Säugetiere gar keine Eier legen, ist hier weniger entscheidend als die Situation an sich: Die Figuren kommen sich körperlich zu nahe, darin vergleichbar dem berühmten Paar aus der Badewanne, den Herren Dr. Klöbner und Müller-Lüdenscheidt, die nackt über eine Gummiente disputieren. Zugleich aber versuchen sie höfliche Distanz zu wahren, streuen allerlei verbale Gleitmittel wie „So so!“ und „Ach was?“ ein, während ihnen das Gesprächsthema entweder langsam entgleitet, von Missverständnissen verzerrt wird oder gar nicht erst vorhanden ist. Die fein austarierte und trockene Komik Loriots setzt immer wieder und erfolgreich auf diese Fallhöhe.

Loriot, bürgerlich bürgerlich Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, kurz Vicco von Bülow, wurde am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel geboren. Im Jahr seines 100. Geburtstags präsentieren seine Töchter Bettina und Susanne von Bülow zusammen mit dem Regisseur Peter Geyer auf der Berlinale erstmals „Loriots große Trickfilmrevue“. Es sind 31 kurze Trickfilme, die Loriot ursprünglich für das Fernsehen anfertigte und die nun mit großer Originaltreue nachgezeichnet, zum Teil erstmals koloriert wurden. Die Überarbeitung war nötig, weil sie sonst auf der großen Leinwand nicht in der gewünschten Qualität hätten gezeigt werden können. Es ist ein anrührender Ausflug in die Welt der Mainzelfrauen, der sprechenden Hunde, Postleitzahlen und hartgekochten Frühstückseier, und ein bisschen traurig ist er schon auch: Loriot fehlt.