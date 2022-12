Ein einstiges Jugendidol, verfolgt von seinen Dämonen

Der Dokumentarfilm „The Most Beautiful Boy In The World“ erzählt das Leben von Björn Andrésen - einem mehrfach traumatisierten Star.

Objekt der Begierde: Luchino Visconti (M.) mit Björn Andrésen (l.) bei den Dreharbeiten zu „Der Tod in Venedig“.

Er war gerade mal 15, als er fürs Kino entdeckt wurde. Meisterregisseur Luchino Visconti verfilmte 1971 kongenial Thomas Manns „Tod in Venedig“. Und suchte dafür einen Jüngling, dem (wie jeder weiß, der die Novelle als Schullektüre gelesen hat) der bis dahin streng disziplinierte Komponist Gustav von Aschenbach verfällt. Der Knabe Tadzio hat im Film nicht viel zu tun. Aber schön muss er sein, eine Projektion und das unerfüllte Verlangen nachvollziehbar machen.

Visconti fand seine Idealbesetzung in Stockholm in dem blonden Schweden Björn Andrésen. Und bewarb ihn für den Film als „schönsten Jungen der Welt“. Das mochte ihm anfangs noch schmeicheln. Doch auf den Hype um seine Person, der dann einsetzte, war er nicht vorbereitet. Damit wurde er allein gelassen. Und dem war er nicht gewachsen. Andrésen hat zwar in einem Filmklassiker mitgespielt. Aber für ihn persönlich wurde er zum Fluch.

Davon handelt der Dokumentarfilm „The Most Beautiful Boy in The World“, der den verhassten Slogan im Titel führt, aber eher als Warnung. 50 Jahre später besuchen die Filmemacher Kristina Lindström und Kristian Petri das Idol von einst. Schönheit und Vergänglichkeit, Verheißung und Fluch prallen hier stets aufeinander. Alltagsbilder von heute und das mehr als reichliche Archivmaterial von damals.

Schon das hat es in sich. Als Andrésen zum Casting erscheint, fordert Visconti ihn vor laufender Kamera unverblümt auf, sich auszuziehen. Der Minderjährige ist sichtlich geschockt, tut es aber doch. Bei den Dreharbeiten war er dann auch beim Filmteam ein Objekt der Begierde - und wurde nachts unbekümmert in Bars mitgenommen. Jugendschutz gab es damals nicht. Heute würde ein solches Verhalten zurecht einen Sturm der Entrüstung auslösen

Die traurigste Szene: In einer Karaoke-Bar singt er seinen eigenen Jugend-Hit mit

Restlos zum Sexobjekt, zur Beute degradiert fühlte sich Andrésen nach dem Filmstart. Er floh ans andere Ende der Welt. In Japan war der Rummel um den europäischen Teenie noch größer, Fans verfolgten ihn mit Scheren, um ihm Locken abzuschneiden. Er wurde zum Modell einer (weiblichen!) Manga-Figur, die Generationen prägte. Versuchte eine neue Karriere als Popsänger. Und landete einige Hits als einer der ersten Europäer, der Japanisch sang. Sein größter Hit untermalt auch diesen Film.

Die Filmemacher besuchen Andrésen in seiner ärmlichen, fast verwahrlosten Wohnung, begleiten ihn bei Alltagsverrichtungen, reisen mit ihm aber auch nach Japan – und Venedig. Dabei tun sich nach und nach weitere Abgründe auf. Andrésen war zur Zeit seiner Entdeckung bereits traumatisiert, weil seine Mutter, als er noch ein Kind war, einfach verschwand. Ihre Leiche wurde erst Jahre später gefunden. Auf der Suche nach dem Vater, den er nie gekannt hat, stößt der Sohn auf die Sterbeurkunde der Mutter. Die Kamera ist immer dabei. Auch als er ihren Abschiedsbrief vorliest – als wäre es seiner.

Der Dokumentarfilm begleitet den heute 72-jährigen Björn Andrésen auch bei Alltagsverrichtungen oder, wie hier, beim Saunagang.

Foto: Missing Films

Die Ausbeutung und Vermarktung als Lust-Objekt war eine weitere traumatische Erfahrung, die ihn aus der Bahn werfen sollte. Und als er doch ein Glück als Familienvater finden sollte, starb sein Sohn mit nur acht Monaten, während er neben ihm schlief. Plötzlicher Kindstod, gegen den nichts zu machen ist. Und doch verfiel Andrésen in Depressionen und Süchte. Und gibt sich bis heute die Schuld daran.

Der Film treibt einem Tränen in die Augen – und Schauer über den Rücken

Man wird den „Tod in Venedig“ danach wohl nicht mehr unschuldig schauen können. Andrésen hat zwar auch später Filme gedreht, zuletzt 2019 im düsteren Drama „Midsommar“. Aber ein halbes Jahrhundert schleppt er seine Schatten mit sich herum. Und wird sie nicht los.

Einmal sitzt der gebrochene, ausgemergelte, zu früh gealterte Mann mit dem Zauselhaar in einer japanischen Karaoke-Bar und singt seinen eigenen Jugendhit mit. Am Ende steht er am Lido von Venedig. Und, die Montage macht’s möglich, sein junges Ich winkt ihm wie aus dem Jenseits zu. Eine tragische, aufwühlende Geschichte, die einem Tränen in die Augen und Schauer über den Rücken treibt.

Dokumentarfilm Schweden 2021, 97 min., von Kristina Lindström und Kristian Petri, mit Björn Andrésen

Ab 29. Dezember im Kino. Preview: Kino International, 26.12., 22 Uhr.