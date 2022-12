„Schwanensee“: Wie die Schwäne fliegen lernen

Schwäne sind majestätisch, wenn sie im Wasser schwimmen, sie wirken schwerelos, wenn sie fliegen, aber der Start, um den Körper in Schwung zu bringen, bis endlich die Fluggeschwindigkeit erreicht ist, ist weniger grazil.

Ganz anders ist das bei den Schwänen im „Schwanensee“, den das Staatsballett Berlin wieder in der Staatsoper Unter den Linden zeigt. Jede Bewegung ist voller Anmut, jeder Sprung und jede Hebefigur scheinen die Anziehungskraft der Erde außer Kraft zu setzen, die Körper scheinen schwerelos.

Schwanensee, das weltberühmte Ballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, wurde am 20. Februar 1877 am Bolschoi-Theater in Moskau uraufgeführt und gehört seitdem zum Standardrepertoire klassischer Ballettkompanien.

Der Maestro ist aus Paris angereist

In Berlin fand die Premiere von Patrice Barts Choreographie schon vor 25 Jahren mit Daniel Barenboim am Pult der Staatskapelle statt und wurde bislang 255 Mal aufgeführt. Maestro Bart ist extra aus Paris angereist, um die Schwäne in diesem Jahr wieder in Hochform zu bringen.

Wer die Proben in den Trainingssälen besuchen darf, sieht die harte und schwere Arbeit, die hinter der Anmut und der scheinbaren Leichtigkeit steckt. Jeder Schritt muss dem Choreographen vorgezeigt werden, jeder Weg auf der Bühne wird beinahe endlos wiederholt, ebenso jede Hebefigur und jeder Sprung bis zur Atemlosigkeit der Künstler. Auch ohne Kostüm und in Trainingskleidung lächeln die Tänzerinnen und Tänzer, als ob das Publikum zuschaut. Sie kontrollieren jeden Bewegung, jede Drehung im großen Spiegel, und von außen achten die Ballettmeisterinnen unerbittlich auf jeden Schritt, bis alles in Perfektion sitzt.