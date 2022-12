Kabarettistischer Jahresrückblick: Lachen über 2022

Die Kabarettisten ringen in der Komödie im Schiller Theater dem schrecklichen Jahr auch lustige Seiten ab.

Berlin. Der blutige Krieg in der Ukraine überschattet nicht nur das Leben der Menschen. Er ist längst auch im Kabarett angekommen und darf in keinem satirischen Jahresrückblick fehlen. Ohne Pointengewitter mit einem kurzen Moment des Innehaltens. Wie bei Liedermacher Manfred Maurenbrecher, der in seinem Auftaktsong prophezeit: „Was diesen Krieg beendet, kann nur eine List sein.“

Damit startet der „Kabarettistische Jahresrückblick 2022“ des kultigen Jahresendteams ungewohnt ernst in der Komödie im Schiller Theater. Denn der Krieg ist das alles beherrschende Thema dieses Jahres. Später schlägt Maurenbrecher noch einmal leise Töne bar jeden Schabernacks an, wenn es um die mutigen Frauen im Iran geht. Aber natürlich darf bei der ansonsten äußerst launigen Zwölfmonatsretrospektive auch herzhaft gelacht werden.

Die Gastgeberin ist eine Art Franziska Giffey

Für die erste Überraschung des Abends sorgt Christoph Jungmann. Seit 1997 führte er als Angela Merkel resolut durch den Abend. Nachdem die Kanzlerin in den Ruhestand gegangen ist, gibt es eine neue Moderatorenrolle für ihn. Im blauen Kostüm zur typisch blonden Hochsteckfrisur ist seine Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nun Gastgeberin. Zumindest in der ersten Hälfte. Danach muss sie dringend zur SPD-Weihnachtsfeier in Rudow.

Vorher zeigt sich Horst Evers noch sehr angetan vom Giffeyschen Charme. Sinniert dann aber über die Berliner Wahlwiederholung. Zweifelt ob der Kürze der Vorbereitungszeit am Gelingen. Liegen doch noch Weihnachten, Silvester und Neujahr vor dem Wahltermin im Februar. Zusammengefasst in einem Satz bilanziert Evers pessimistisch: „Uiuiui!“

Royal wird es hingegen mit Bov Bjerg. Im Kilt überreicht er als königlicher Haushaltsauflöser dem Theater mit viel Pomp eine Reliquie, die von der verstorbenen Queen Elizabeth II. persönlich ausgewählt wurde. Kommentiert von der Seitenlinie im hypersonoren Tonfall von Horst Evers und dem Adelsexperten Manfred von und zu Maurenbrecher, werden die Zuschauer Zeugen eines vollständig sinnentleerten Zeremoniells, bei dem eine Brieftaube der Royal Air Force sowie hochkomplexe Tanzschrittfolgen eine gewichtige Rolle spielen.

Und dann schaut auch noch die Ex-Kanzlerin vorbei

Polit-Parodist Hannes Heesch indes brilliert als präpotenter Christian Lindner auf dessen Sylter Hochzeit und als Gerhard Schröder, „Putins teuerster, äh, treuster Mann in Deutschland“. Und sorgt für eine weitere Überraschung als Deutschlands Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Der ist zutiefst dankbar, weil er die zweite Hälfte moderieren darf. Insbesondere, weil das Team nicht zuerst Annalena Baerbock gefragt hat. Nachdem Angela Merkel in Sachen Bühnenbild nur einen Innovationsschub in 25 Jahren hatte, prescht er nun mit einer Stehlampe vor. Für mehr Behaglichkeit. Wegen der negativen Ökobilanz erst mal ohne Strom bis 2026.

Aufgeregt bis übereifrig moderiert Habeck auch den Stargast der Show an: Christoph Jungmann als Angela Merkel. Jeder Zoll eine staatsmännische Privatperson, liest die Ex-Kanzlerin exklusiv vorab aus ihren Memoiren und erzählt, wie ausgerechnet George W. Bush sie rettete. Abgerundet wird der Spaß natürlich wieder durch humorig eingedeutschte Songs. Dabei gibt es für Horst Evers eine besondere Premiere: Der unbestechliche Bahn-Kritiker darf erstmals in Schaffner-Uniform über die Bühne toben. Eine Performance voller Hassliebe und Leidenschaft.

