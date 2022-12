„Es ist ein stark durch die Regie geprägtes Haus“

Der Zuschauerraum hatte den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet überstanden. Im Juni 1947 beauftragte die Propaganda-Leitung der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland den politisch unverdächtigen Österreicher Walter Felsenstein „mit der Leitung des städtischen Operetten-Theaters mit dem Namen ,Komische Oper’“. Friedrich Luft, der spätere Theaterkritiker der Berliner Morgenpost, erinnerte sich: „Theater ist bei beiden, Russen und Deutschen, ein Hätschelkind der öffentlichen Hand.“ Die nun einziehenden und ihre Sektoren in Besitz nehmende Engländer und Amerikaner, oder auch die Franzosen, würden dafür eine so hohe Wertschätzung nicht kennen, schrieb Luft, aber sie machten mit.

Die festliche Eröffnung der Komischen Oper mit Johann Strauß’ „Die Fledermaus“ am 23. Dezember 1947 wäre fast gescheitert, weil ein Feuerwehrmann bei bereits aufgebauten Dekorationen die Regenanlage in Betrieb setzte. Das Haus nahm seinen Spielbetrieb aber pünktlich auf. Und die seither gern beschworene Musiktheater-Revolution begann mit unpolitischen Statements. „Abseits vom belanglosen Amüsement und abseits vom unpopulären Experiment soll die Komische Oper Freude bereiten“, versprach Regie-Intendant Felsenstein im ersten Programmheft. Das gilt im Prinzip bis heute.

In der Gala bekommt jedes Jahrzehnt seine eigene musikalische Nummer

Mit einer Gala feiert die Komische Oper jetzt am 23. Dezember ihr 75-jähriges Bestehen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass bei diesem Jubiläum erstmals die Gründergeneration und frühen Akteure nicht mehr zugegen und befragbar sind. Die Anfänge sind jetzt graue Geschichte, die man nachschlagen muss. „Wir durchstreifen in der Gala siebeneinhalb Jahrzehnte und wählen für jedes Jahrzehnt eine wichtige musikalische Nummer“, sagt Filmregisseur und Gala-Beauftragter Axel Ranisch. „Darüber hinaus habe ich einen Dokumentarfilm in drei Teilen gedreht, der die Geschichte des Hauses beleuchtet. Und alle Lebenden, die ich bekommen konnte, habe ich vor die Kamera ‚gezerrt‘. Es sind Verantwortliche des Hauses, aber auch Mitarbeiter oder Menschen, die von außen auf das Haus geschaut haben. Oder es sind Menschen, die in politischen Zusammenhängen damit zu tun hatten, das Haus am Leben zu erhalten.“

Mit Walter Felsensteins Inszenierung der „Fledermaus“ wurde am 23. Dezember 1947 die Komische Oper eröffnet. Die Operette erlebte 214 Aufführungen in nur anderthalb Jahren.

Foto: Repro Friedhelm Hoffmann

Der Film wird in der Gala rund 37 Minuten lang sein. Dass man in einer Gala nicht alles erzählen könne, beschreibt Ranisch, der im Mai kommenden Jahres Händels „Saul“ am Haus inszenieren wird, als größte Herausforderung. „Aus der Menge von künstlerischen Ereignissen und beteiligten Personen ein Destillat herzustellen, das war das Schwierigste. Ich habe noch nie, bevor ich an einem Haus gearbeitet habe, so viel über die Geschichte und Hintergründe gelernt. Ich kenne jetzt die Geschichte von Walter Felsenstein, Joachim Herz und Harry Kupfer, Andreas Homoki oder Christine Mielitz.“

Das sind allesamt Regisseure. Natürlich sei „die Komische Oper ein extrem stark durch die Regie geprägtes Haus“, sagt Ranisch. „Deswegen sind die Regisseure so wichtig.“ Es werde bestimmt auch Leute geben, die beleidigt sind, weil sie in der Gala nicht vorkommen. Und es gibt auch andere Gründe, warum jemand nicht im Film zu Wort kommt. „Wenn zum Beispiel Kirill Petrenko keine Interviews gibt, dann kann er nicht so massiv vorkommen. Natürlich hat er das Haus gewaltig geprägt. Alle lieben und achten ihn.“

Die Intendanten haben den Staffelstab immer in Harmonie weiter gegeben

Er sei eigentlich Filmregisseur, sagt Ranisch, der unter anderem auch Lena-Odenthal-„Tatorte“ gedreht hat. „Und genau genommen habe ich in der Vorbereitung der Gala ein kleines Studium der Musiktheaterregie absolviert. Für mich war es extrem wertvoll herauszufinden, welches die Prinzipien von Felsenstein bis heute sind. Die Komische Oper ist ein ziemlich geradlinig durchdachtes Haus, alles hat sich immer aus dem Vorherigen entwickelt. Die Intendanten, die zugleich Regisseure waren, haben den Staffelstab immer in erstaunlicher Harmonie übergeben.“ Diese Kontinuität findet Ranisch beeindruckend.

Die Komische Oper im Jahr 1964. Bald darauf bekam das Theater eine neue Fassade und ein neues Funktionsgebäude. Jetzt ist wieder ein Erweiterungsbau geplant.

Foto: Arwid Lagenpusch

Für die Jubiläumsgala hat Ranisch vier Archive durchforstet und – wie er schwärmt – wunderbares Filmmaterial gefunden. „In der Gala hangeln wir uns an den bedeutenden Wegmarken entlang. Dazu gehört die ,Fledermaus’, mit der das Haus 1947 als Komische Oper eröffnet wurde. Danach ist das ,Schlaue Füchslein’ eine der ersten Stationen. Die Inszenierung wurde in der frühen Phase schon in Paris, im damaligen kapitalistischen Ausland, gezeigt. Als Reaktion auf den Mauerbau kam 1962 ,Ritter Blaubart’ auf die Bühne. Wenn die Ex-Frauen des Blaubarts aus ihrer Gruft kommen, dann singen sie davon, dass sie die Mauern einreißen wollen.“

Darüber hinaus werden geschichtliche Brücken geschlagen, denn Barrie Kosky erfolgreiche Neuinszenierung von „Anatevka“ bezog sich auf den „Fiedler auf dem Dach“, den Felsenstein als erstes Musical 1971 am Haus machte. „Wir haben ,Cosi fan tutte’, um die wilde Zeit von Andreas Homoki zu zeigen. ,Le Grand Macabre’ wird eine große Rolle spielen, weil es die erste Inszenierung von Barrie Kosky am Haus war.“ 2003 war der spätere Starregisseur und Intendant noch derb drauf: Das Blut spritzte, ein Klo quoll über und es wurde in Leichen gewühlt. Aber es war der Beginn einer neuen Erfolgsära.

Um ihr Publikum musste sich die Komische Oper mehrfach sorgen

„Die größte Krise waren die Nuller-Jahre, es war die Zeit, als das Publikum weggeblieben ist“, sagt Ranisch. „Es gab einen Finanznotstand in Berlin und die politische Entscheidung war, an der Kultur zu sparen. Dem Thema werden wir uns auch widmen. Am Ende stand zum Glück die Rettung aller drei Opernhäuser in Berlin.“

Um ihr Publikum musste sich die Komische Oper in den 75 Jahren mehrfach sorgen. „Eine harte Zeit war es für das Opernhaus auch, über die Wende zu kommen. Die Treue des Publikums in den 1980er-Jahren beruhte auf der Idee, dass jede Vorstellung subversive politische Botschaften mittransportierte, dass ist nach der Wende weggebrochen.“

Im Dokumentarfilm wird auch der im Osten sozialisierte Berlin-Biograf Jens Bisky zu Worte kommen. „Er sagte mir in die Kamera“, so Ranisch: „‚In der Komischen Oper hatte man immer das Gefühl, dass man nicht erzogen wird.‘ Treffender lässt es sich kaum sagen.“

Komische Oper, Behrenstr. 55-57, Mitte. Tel. 47997400 Gala am 23.12. um 19,30 Uhr