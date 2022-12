Sebastian Nüblings „Bühnenbeschimpfung“ greift die jüngsten Debatten um das Theater auf und befragt am Schluss das Publikum.

Theater Arbeitsklima am Theater: Das Gorki thematisiert sich selbst

Der Applaus ist gigantisch. Gut, er kommt zwar vom Band, erstmal, aber der Saal stimmt mit ein. Dabei ist der Abend noch keine zwei Minuten alt und die, die ihn entgegennehmen, haben noch keinen Satz gesprochen. In rosa Tüllkleidern stehen sie auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters, wirken überwältigt und stolz. Man drängt dabei allerdings schonmal dezent die Nebenfrau beiseite oder knallt dem Nebenmann bei der ausschweifenden Verbeugung die empfangenen Blumen vor die Stirn.

Das ist großartig rasanter Einstieg, mit dem Regisseur Sebastian Nübling in seine Uraufführung von Sivan Ben Yishais Stück „Bühnenbeschimpfung“ startet. Der Applaus als Liebesbekundung des Publikums ist (neben der Gage) der große Lohn für alles, was Bühnenschaffende so auf sich nehmen müssen. Doch sogar hier knirscht es. Und an anderen Stellen noch viel mehr.

Im Unterschied zu Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ geht es in Sivan Ben Yishais „Bühnenbeschimpfung“ um die Institution Theater selbst. Da hat es jüngst viele Diskussionen gegeben über Gleichberechtigung, Arbeitsbedingungen, Machtmissbrauch. Auch am Maxim Gorki Theater gab es Vorwürfe gegen die Intendantin.

Wenn Schauspieler Wutreden halten

Das wird an diesem Abend auch thematisiert, aber nicht final diskutiert. Wie auch manch anderes nicht. Was ihnen durchaus bewusst sei, aber, es gebe halt „Minenfelder, Gefahrenzonen, No-go-Areas“. Schlau gemacht und direkt hineingeführt in die Theaterinstitutionszwänge und damit zu Fragen wie: Mit welchen Äußerungen riskiert man womöglich sein Projekt, seine Besetzung, seinen Vertrag? Nebst anderen Themen.

Da faltet zum Beispiel Lindy Larsson als Bühnendiva den Souffleur (Christian Bojidar Müller) zusammen, Mehmet Yilmaz hält eine Wutrede über die Zumutungen des Schauspielerlebens, Vidina Popov philosophiert über die absolute Unterordnung unter das Skript und Aysima Ergün legt einen wunderbar verzweifelten Auftritt hin als Schauspielerin, die mit ihrem Text eigentlich längst durch ist, aber alles auch nur halbwegs anspielbare Material um sie herum nutzt, um einfach immer weiter zu machen, auch wenn dabei am Ende nur noch Blödsinn rauskommt. Eine rasante erste Stunde voller Spielwut ist hier zu erleben.

Danach fällt das Ganze leider ein bisschen auseinander. Im zweiten Akt geht es um die Rolle des Publikums, dazu werden erst Einzelne im Zuschauerraum einbezogen, die, so stellt sich noch raus, allerdings nicht zufällig ausgewählt wurden, sondern zum Jugendclub des Hauses gehören. Danach ist das gesamte Publikum aufgefordert, sich über gemeinschaftliches Aufstehen oder Sitzenbleiben an einer Fragerunde zu beteiligen. Das ist ganz heiter, der Erkenntnisgewinn hält sich allerdings in Grenzen.

Man muss es immer wieder neu probieren

Zum Schluss bauen alle gemeinsam auf der Bühne aus einem bunten Haufen riesiger Bauklötze an der Zukunft des Theaters. Einen Bauplan haben sie ganz offensichtlich nicht, hier und dort kracht immer mal wieder was zusammen, wird neu sortiert, man darf halt nur einfach nicht aufhören, es trotzdem immer wieder zu versuchen. Auf einer noch nicht verbauten Säule, die schräg an der Wand lehnt, steht: „Kritik ist Liebe“.

