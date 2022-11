Bono im Admiralspalast: Die schillernde Show eines Ausnahmemusikers

Bei den Treffen zwischen Weltstar Bono und seinem Vater, dem Tenor Brendan Robert Hewson, prallen zwei Generationen mit unterschiedlichem Naturell aufeinander, die sich gern ineinander verhaken. Der Senior will nichts von Bonos Rock’n’Roll-Leben hören, sondern etwas von den Enkelkindern und der Schwiegertochter. Doch der Sohn möchte seinen Vater so unendlich gern beeindrucken, dass er ihm stattdessen von Luciano Pavarottis Anruf erzählt. Der Vater mag gar nicht glauben, dass der berühmte Sänger bei seinem Sohn angerufen hat und fragt, was Pavarotti von einem Bariton wolle, der glaubt, er sei ein Tenor.

Witzig und scharf geht es zuweilen zu in Bonos „Stories of Surrender“, seiner One-Man-Show nach seiner Autobiographie „Surrender“, die er um 40 verschiedene U2-Songs herum geschrieben hat.

Kennt man ihn sonst als Sänger und Frontmann von U2, zeigt sich darin, dass der 62-Jährige offenbar das typisch irische Geschichtenerzähler-Gen geerbt hat. Zumindest im bis auf den letzten Platz ausverkauften Admiralspalast schlägt er die Zuschauer binnen Sekunden in den Bann. Dabei weiß er natürlich, was man von ihm erwartet, und bietet einen echten Superstar-Auftritt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bono: Standing Ovations und ein völlig neuer Klang

Ein bisschen an der Lichtstimmung gefrickelt und den Sound bombastisch aufgedreht, erscheint er unter stürmischem Applaus mitsamt Standing Ovations und performt erst einmal zwei Songs als Warm-up. Mit durchschlagendem Erfolg. Begleitet von Kate Ellis an Cello und Keyboard sowie Gemma Doherty an der Harfe und am Keyboard, gibt Bono den Songs von Beginn an einen völlig neuen Klang, der ungeheuer intensiv ist, aber nicht im Entferntesten an U2 erinnert. Und nachdem sich die Aufregung um seinen Solo-Auftritt ein wenig gelegt hat, hängt ihm das Publikum an den Lippen.

Bebildert mit Zeichnungen aus seiner Feder, startet Bono mit der dramatischen Geschichte um sein exzentrisches Herz, die ihn 2016 fast das Leben gekostet hätte. Ein am Rang befestigter Teleprompter erlaubt es ihm textlich zu spicken. Aber er beweist auch sensationelle schauspielerischer Qualitäten.

Grenzenloser Jubel nach "With Or Without You"

Dass er ein leidenschaftliches Bühnentier ist, weiß man von den Konzerten. Doch jetzt wird er persönlich. Spricht über seine Frau Ali, den Tod seiner Mutter, als er gerade mal 14 Jahre alt war, die Anfänge von U2.

Anrührend und augenzwinkernd zugleich schlägt er über viele Kapitel einen Bogen bis zur Gegenwart. Die schillernde Show eines Ausnahmemusikers, der selbstredend auch mit seinen Songs punktet. Bei den Stadionhymnen wie „With Or Without You“ sorgt Bono für Gänsehautatmosphäre. Danach ist der Jubel so grenzenlos, als wäre man in einer riesigen Arena.