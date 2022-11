Ausdrucksstark und klar: Das DSO spielt Elgar und Anderson

Ein sehr englischer Abend diesmal mit dem Deutschen Symphonie-Orchester in der Philharmonie: englischer Dirigent, englischer Cello-Solist, zwei englische Komponisten – und London als Uraufführungsstätte sämtlicher Programmpunkte. Da ist Elgars „Introduction and Allegro“ gleich zu Beginn, ein Auftragswerk von 1905 für das London Symphony Orchestra. Und da ist Julian Andersons Sinfonie Nr. 2, komponiert für die BBC Proms im August 2022 – rund 126 Jahre nach der Londoner Uraufführung von Dvořáks h-Moll-Cellokonzert.

Überraschend jetzt die Aufstellung, die Chefdirigent Robin Ticciati für das Dvořák-Konzert fordert. Eine Aufstellung, die an Experimente des Dirigenten Iván Fischer mit den Berliner Philharmonikern erinnert: die Hörner hinten links, weit entfernt von den übrigen Blechbläsern auf der rechten Seite. Bedeutsamer noch: Die Holzbläser sitzen vor den Streichern. Im Adagio-Satz haben Flöte und Klarinette dadurch engen Kontakt zum Cello. Es entstehen Momente kammermusikalischer Intimität. In den Außensätzen dagegen wirken die Holzbläser überpräsent, ähnlich wie Trompete, Posaune und Tuba. Was die Cellokunst des Steven Isserlis leider etwas beeinträchtigt.

Deutlich reduzierter Streicherapparat

Denn Isserlis‘ Spiel lebt von Eleganz und Feinsinn. Sein lyrischer, singender Ton scheint sich am wohlsten zu fühlen im Bereich zwischen Pianissimo und Mezzoforte. Das virtuose Auftrumpfen dagegen ist Isserlis‘ Sache nicht, auch nicht der Wettstreit mit dem Orchester. Ticciati hat vermutlich aus diesem Grund den Streicherapparat deutlich reduziert.

Wichtiger allerdings wäre etwas anderes gewesen: mehr Zurückhaltung, mehr Sensibilität gegenüber dem Solisten.

Vielleicht wirken in diesem Fall noch die gewaltigen Lautstärken der ersten Konzerthälfte nach, die hohe Intensität und Dichte der Streicher aus Elgars „Introduction and Allegro“ und die kühle Präzision der Bläser aus Andersons Sinfonie Nr. 2. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Andersons 35-minütiges Werk die meiste Probezeit beansprucht hat.

Wenn das Schlummerlied von Weckrufen durchbrochen wird

Wie auch immer, die erste Konzerthälfte gelingt dem Deutschen-Symphonie-Orchester überragend: Metallisch schillernd und ausdrucksstark ihr Anderson, voluminös und klar ihr Elgar. Es ist ein Elgar aus dem Brustton der Überzeugung. Energisch, serös, aufgeräumt. An Brahms erinnern hier der Rückgriffe auf Bachsche Kontrapunkt-Techniken, an Dvořák wiederum die folkloristischen Passagen. Auf Dvořáks Wahlheimatstadt Prag wiederum bezieht sich Julian Anderson. Denn mit seiner Sinfonie Nr. 2 hat Anderson nach einigen Angaben einen Foto-Band mit Schwarzweiß-Panoramen von Prag vertont. Doch wie so oft in der zeitgenössischen Musik könnte man auch ganz andere Assoziationen haben. Der langsame Mittelsatz beispielsweise hat etwas von einem wiegenden Schlummerlied, durchbrochen von einigen scharfen Weckrufen. Das Rausschmeißer-Finale dagegen scheint auf genialische Weise Strawinskys „Sacre“ zu verarbeiten. Das Resultat: Eine psychoakustische Tour-de-Force mit hohem Suchtfaktor.