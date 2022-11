Der Kampf um die Wokeness: „Wer hat an der Welt gedreht?“

Ein Aufeinandertreffen der Generationen ist heutzutage oft genug auch ein Clash of Cultures. Eine Erfahrung, die Kabarettist Stefan Martin Müller immer wieder bei der Arbeit mit seinen Kollegen macht. So überreicht er etwa Nancy Spiller die VHS-Kassette seines ersten Auftritts und die fragt glatt zurück: „Gibt es das auch auf Netflix?“ Prompt sehnt sich Müller zurück in die 1990er. Oder noch besser in die 1980er, als das Leben noch übersichtlich war. Ohne Internet, Tinder und woke Correctness-Diktatur.

Zumindest der Name des neuen Programms in der Distel erinnert an die die guten, alten, gern verklärten Zeiten: „Wer hat an der Welt gedreht?“ ist eine Variante des Zitats „Wer hat an der Uhr gedreht?“ aus der Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“, die in Deutschland ab 1973 lief. Wirklich rosig war aber auch damals nicht alles. Oder wie es Robert Schmiedel in einem Interview auf den Punkt bringt: „1970 war das letzte Jahr, in dem wir nicht auf Kosten nachfolgender Generationen die Welt verbraucht haben.“

Gendern, um die Gleichberechtigung zu vergessen

Wie schon beim Bühnenhit „Skandal im Speerbezirk“ 2019, hat er die neue scharfsinnige Kabarett-Collage gemeinsam mit Frank Voigtmann geschrieben. Der fungiert zudem wieder als Regisseur und Darsteller. Und wie 2019 geht es um übertriebene politische Korrektheit und den sprachlichen Stress, den diese mit sich bringt. Voigtmann hält zum Beispiel das Gendern für ein zwingendes Muss. Allein schon deshalb, um sich nicht um eine wirkliche Gleichberechtigung kümmern zu müssen. Da verfällt er lieber in absurde Formulierungen wie „Heute gehört es sich, dass wir als Hörer auch Hörerinnen im Radio hören“. Und erntet dafür beißende Kritik von seinen Kollegen.

Gestritten wird über Klimawandel, Krieg und kulturelle Aneignung.

Überhaupt geht es hoch her an diesem Abend. Werden die Künstler doch hineingeworfen in die erste Leseprobe des Programms. Eine Situation, in der alles offen und möglich ist. Eine willkommene Gelegenheit, über Themen wie Klimarettung, Krieg, Flüchtlinge und kulturelle Aneignung zu streiten. Inklusive eines fulminanten Grünen-Bashings. Früher mal seien sie die Schamanen Deutschlands gewesen. Heute würden sie nur noch ihre Identität pflegen. Eine Transformation zu den üblichen machthungrigen politischen Standardspießern.

Gezeigt wird allerdings auch, wie man sich nicht streitet. Der Zoff entzündet sich an den Besuchen der Schlagerstars Roy Black und Roberto Blanco in der Distel vor einer halben Ewigkeit. Pianist Fred Symann, der die Vorstellung mit Matthias Felix Lauschus musikalisch begleitet, soll damals gefeixt haben: „Wie kann es sein, dass der eine heißt, wie der andere aussieht?!“

Miteinander streiten oder einander canceln?

Die Anekdote löst einen Proteststurm bei Nancy Spiller aus. Symann habe die Unterdrückung von Roberto Blanco nicht erlebt. Darum dürfe er so etwas nicht sagen. Er habe wohl eine Nähe zu Pegida. Dazu wiederum darf sich der Pianist nicht äußern, weil für Nancy Demokratie bedeutet, dass alle darüber abstimmen, ob sie noch mit Symann arbeiten wollen. Nancy ist übrigens für ein Auftrittsverbot. Sie habe ja schließlich das Recht, ihre Meinung zu sagen. Für Müller und Voigtmann hat das jedoch nichts mit Meinungsvielfalt zu tun, sondern nur damit, die eigene Weltsicht ohne Widerspruch durchzuboxen. Sie plädieren dafür, sich miteinander zu zoffen und dabei einander zuzuhören. Dieser Haltung kann man nur zustimmen. Zumal sie überaus amüsant verpackt und kurzweilig daherkommt.

Distel, Friedrichstr. 101, Mitte, Tel. 204 47 04, nächste Termine: 16.-18.11., 29.11. um 19.30 Uhr, 19.11. um 20 Uhr, 30. 31.11. 16.30 20 Uhr