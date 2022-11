Gefühlig und hemmungslos: Melody Gardot im Admiralspalast

Die US-Jazz-Star stellt in Berlin gleich zwei neue Alben vor: „Sunset in Blue“ und „Entre eux deux“.

Es gibt Lieder, die sich schon beim ersten Hören in die Seele schleichen, so dass man sie nie wieder vergisst. Der herzzerreißende amerikanische Volks- und Gospelsong „Wayfaring Stranger“, der von einem steinigen Weg durchs Leben und himmlischer Erlösung erzählt, gehört definitiv dazu. Weltstars wie Johnny Cash und Emmylou Harris verhalfen ihm zu großer Popularität. US-Jazz-Star Melody Gardot performt den Song als Opener bei ihrem Konzert. Eine nachgerade somnambule Interpretation im Dämmerlicht. Wie gemacht für die blaue Stunde.

Damit schlägt die 37-Jährige das Publikum im Admiralspalast bei ihrem Berliner Gig binnen Sekunden in ihren Bann. Im Gepäck hat die mondäne, ganz in Schwarz gekleidete Schönheit ihre jüngsten Alben. Das balladeske „Sunset in Blue“ und „Entre eux deux“, das sie während des ersten Lockdowns gemeinsam mit dem französisch-brasilianischen Pianisten und Sänger Philippe Powell in Paris aufgenommen hat. Melody Gardot war in dieser Zeit in Paris gestrandet, wollte nicht auf die nächste große Produktion warten, aber etwas Kreatives machen.

Unterstützung durch Kontrabass, Saxofon und Streichquartett

Herausgekommen ist ein im besten Sinne leicht sentimentales kammermusikalisches Duo-Album. Mit Stücken, die an Jazzstandards aus dem „Great American Songbook“ erinnern. Was täuscht, denn die beiden haben fast alle Titel selbst geschrieben. Eine heutige Hommage an Jazz, Chanson und den Bossa Nova der Sechzigerjahre. Live eine superb elegante Melange auf Französisch, Englisch und Portugiesisch. Gardot und Powell singen nämlich auch „Samba Em Prelúdio“. Komponiert von Philippes berühmten Vater Baden Powell. Der legendäre brasilianische Gitarrist war ein Pionier des Bossa Nova. Dass der Junior selbst ein formidabler Komponist ist, beweist er mit dem Instrumentalstück „Obstinada“, das er mit Drummer Jorge Bezerra furios zelebriert. Der Schlagwerker spielt dabei mit Naturklängen. Ein Höhepunkt des Abends.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Live hinzu kommen noch Kontrabass und Saxophon sowie ein Streichquartett mit Mitgliedern des Armenischen Philharmonischen Orchesters. Mit einem Soundspektrum, das von gefühlsselig bis hemmungslos-ausgelassen reicht. Songs wie „Our Love Is Easy“ werden dadurch aus ihrem trivialen Korsett befreit und klingen plötzlich düster-poetisch. Was auch an der kühlen Herbe in Melody Gardots Gesang liegt.

Songs in bittersüßen Schattierungen

Längst ist aus dem Jersey-Girl aus Philadelphia eine Sophisticated Lady des Jazz geworden. Und zwar eine, die sich um Genregrenzen nicht schert. Gesanglich schwebt sie mit ihrer samtigen, facettenreichen Stimme durch alle Stile, lässt sie in bittersüßen Schattierungen schwingen. Ihre Songs voller Liebe, Lust und Leidenschaft zeugen aber auch von Leid. Kein Wunder, wurde ihre Musik doch aus Schmerz geboren. Infolge eines schweren Unfalls mit Fahrerflucht erlitt sie als 19-Jährige erhebliche Kopf- und Beckenverletzungen. Lange war sie beim Gehen auf einen Stock angewiesen. Noch heute schützt sie eine dunkle Brille auch bei ihren Auftritten vor zu starker Lichteinwirkung.

Zum Ende hin würdigt Melody Gardot noch einmal ihre Lieblingsstadt Paris und bringt mit „Les étoiles“ die Atmosphäre der Seine-Metropole unterm Sternenhimmel an die Spree. Und der Jubel der Berliner ist grenzenlos.