Wie Ingeborg Bachmann und Max Frisch aneinander litten

Die Texte, die Constanze Becker und Matthias Brandt an diesem Abend vortragen, haben etwas Skandalöses. Und das nicht etwa, weil der Inhalt Grenzen des Anstands überschritte. Sondern weil man sich unwillkürlich fragen muss: Geht mich das an? Darf ich das hören? Haben diese so privaten Briefe einen Platz in der Öffentlichkeit, als fast 1000 Seiten umfassendes, nun überall erhältliches Buch, als Vortrag im Großen Haus des Berliner Ensembles?

Die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch gehört, soviel ist sicher, zu den meistdiskutierten Beziehungsgeschichten der deutschsprachigen Literaturgeschichte. Beide haben keinen kleinen Anteil daran, transformierten sie doch, verrätselt und anspielungsreich, die persönliche Erfahrung in große Literatur: Bachmann in „Das Buch Goldmann“, „Das Buch Franza“ und „Malina“, Frisch in „Mein Name sei Gantenbein“, „Montauk“ und „Biografie: Ein Spiel“. Sechs Jahrzehnte lang konnte auf dieser Grundlage nur spekuliert werden, was genau zwischen beiden vorgefallen war: Zerbrach Bachmann an der Unnahbarkeit Frischs? Weidete er sie umgekehrt hemmungslos für sein literarisches Schaffen aus?

Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Max Frisch (1911-1991), undatierte Aufnahme, um 1958.

Foto: Str / picture alliance/KEYSTONE

Als die 1958 mit Küssen in Paris begonnene Beziehung schon zerbrochen war, im Sommer 1964, versicherte Max Frisch der ehemaligen Geliebten, ihre Briefe würden nie veröffentlicht werden. Nach ihrem Tod im Jahr 1973 ersetzte er seine testamentarische Verfügung durch eine Sperrfrist. Und so ist nun, mit Einverständnis der Geschwister Ingeborg Bachmanns, in Kooperation der Verlage Piper und Suhrkamp eine umfangreiche, minuziös kommentierte Edition des Briefwechsels erschienen, der sich zum größten Teil aus dem Nachlass Max Frischs speist, der Zusammenfassungen und Durchschläge eigener Briefe aufbewahrte, während Ingeborg Bachmann vieles vernichtete (Ingeborg Bachmann/Max Frisch: „Wir haben es nicht gut gemacht“. Der Briefwechsel. Piper/Suhrkamp, 1039 S., 40 Euro).

Manch falsches Gerücht wird korrigiert

Was Constanze Becker und Matthias Brandt an diesem Abend im Berliner Ensemble so eindringlich vortragen, ist das Zeugnis zweier Menschen, die nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander leben konnten. Der Briefwechsel bereinigt Missverständnisse, Gerüchte und Fehlinterpretationen in Bezug auf beide, die sich im Zenit ihres literarischen Ruhms trafen – etwa die langlebige Behauptung, Frisch habe Bachmann durch den „Gantenbein“ brüskiert, wo sie doch tatsächlich die Entstehung des Manuskripts Schritt für Schritt verfolgte.

Vor allem aber ist er große Literatur. Mit welcher Sprachmacht und mit welcher Präzision hier um Gefühle gerungen wird, wie bis in Anrede und Grußformel die Ambition des passenden Ausdrucks durchschimmert: Das hat man in dieser Form noch nicht gelesen. Großer und lang anhaltender Applaus für Becker und Brandt, vor allem aber für Bachmann und Frisch.