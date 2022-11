David Hermann: Opernregie ist immer auch Psychologie

Beethovens „Fidelio“ ist ein Pflichtstück im Repertoire und zugleich für jedes Opernhaus ein Risiko. Neuinszenierungen können es heutzutage dem wissenden Publikum kaum noch recht machen. Es liegen immer Buhstürme in der Luft. Auch ihn hätten Kollegen bemitleidet, sagt Regisseur David Hermann, als er seinen „Fidelio“ für die Deutsche Oper vorbereitet hat. „Aber wenn man dann in den Proben steckt und auf der Bühne die Charaktere kennenlernt, ist es eine sehr schöne Arbeit“, fügt er hinzu. Sein neuer „Fidelio“ eröffnet am 25. November die Premierensaison an der Charlottenburger Oper. Am Pult wird Sir Donald Runnicles stehen.

Der Berliner Regisseur will das Foto unbedingt auf der Bühne machen, wo er sich demonstrativ an die Gefängnismauer lehnt. „Es ist eine Oper über Gefangenschaft. Es betrifft nicht nur die Gefangenen, sondern auch die Familie, die darin leben muss. Dazu kommt die Einzelhaft von Florestan, die völlige Isolation eines Menschen.“ Eine explizite, große Botschaft will David Hermann nicht verkünden. Das geht beim „Fidelio“ erfahrungsgemäß meist schief.

Deshalb dreht sich das Gespräch auch schnell um das Finale, wenn das Happy End zelebriert wird. „Der Jubelgesang am Ende ist das Schwerste“, sagt der Regisseur, „weil Beethoven eine Energieentladung im Sinn hat. Ich habe beim Hören meine Zweifel, weil es latent aggressiv klingt. Zuvor äußert sich der Minister ausführlich und politisch.“ Wenn der Chor dann die letzten anderthalb Minuten der Oper übernähme, so Hermann, würden die Solisten überrollt und in die Defensive gedrängt.

Beim Schlussjubel steht jeder Chorist in seiner eigenen Schrei-Blase

„Meine These ist, dass wir heutzutage als Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind, etwas so einhellig zu bewerten. Unsere Perspektiven sind partikular geworden“, sagt der Regisseur. „Am Ende zeige ich, wie der Körper eines Kollektivs zerfällt. Jeder Chorist hat seine Meinung und steht in seiner Schrei-Blase. Die Solisten sind irritiert.“

Der erste Blick auf das Bühnenbild von Johannes Schütz mag auch etwas irritieren. „Auf der Bühne kann man kein realistisches Gefängnis darstellen“, sagt David Hermann. „Mir geht es darum, das System Gefängnis theatralisch zu übersetzen und neu zu belegen. Es ist ein Ort, der vor allem durch Lehm dominiert ist. Wer damit in Berührung kommt, macht sich schmutzig oder schuldig.“ Darauf folgt noch die archaische Erklärung. „Wenn wir sterben, zerfallen wir und werden zu Erde. Die Bühne zeigt einen Zwischenzustand“, sagt der Regisseur. „Aber jeder kann assoziieren, was er möchte.“ Darüber hinaus gäbe es Kostümteile, die aus unserer Zeit stammen.

An der Deutschen Oper hat der Regisseur 2012 debütiert

An der Deutschen Oper ist der Regisseur dem Publikum bestens bekannt, seit er 2012 mit Helmut Lachenmanns „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ debütierte. Es folgten Iannis Xenakis‘ „Oresteia“, Janáceks „Die Sache Makropulos“ und zuletzt 2018 die Uraufführung „Wir aus Glas“ in der Tischlerei. Geboren wurde David Hermann 1977 in Würzburg, aufgewachsen ist er in Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze in einer Ärztefamilie. Vater Gynäkologe, Mutter Psychiaterin. Es sei immer sehr lustig gewesen, sagt er, was er so als Heranwachsender am Mittagstisch gehört habe. Es habe ihn natürlich geprägt.

„Ich wollte Psychiater werden oder irgendwas mit Theater machen“, sagt Hermann. Er kam zum Regiestudium an die Eisler-Hochschule nach Berlin. „Meine ersten zwei Jahre an der Musikhochschule waren nicht so erfolgreich, weil ich nie das machen durfte, was ich wollte. Mir wurde immer gesagt, das verstehe doch keiner. Dann hatte ich bereits meinen Studienplatz in Medizin in der Tasche und wollte wechseln.“

Aber aus dem Absprung in die Medizin wurde nichts, denn im Jahr 2000 gewann er den Ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Regie und Bühnenbild in Graz. Das hat ihn umgestimmt. „Und ich habe Hans Neuenfels kennen gelernt. Bei ihm habe ich kapiert, was künstlerische Freiheit ist.“ Danach habe er gemacht, was er wollte. „Opernregie ist immer auch Psychologie. Man will näher an die Figuren, an ihre neurotischen Merkwürdigkeiten herankommen. Wenn interessieren schon intakte, gesunde Figuren auf der Bühne?“

Gefängniswärter Rocco durchläuft die größten Veränderungen

Die unterschätzteste Figur sei sicherlich Rocco, sagt David Hermann. „Es ist eine gigantische Partie. Er durchläuft die größten Veränderungen im Stück. Am Anfang ist er ein angepasster, frustrierter, latent aggressiver Gefängniswärter. Am Ende rebelliert er gegen seinen eigenen Chef und die eigene Existenz.“ Dazwischen lägen viele Graustufen. „In den Proben ist mir klar geworden, dass Beethoven uns als breite Masse damit anspricht. Wir alle sind irgendwie mitschwimmende Roccos, die aber das Potenzial haben, unsere Situation zu verändern.“

Die Darstellung von Gefangenschaft auf der Bühne sei immer ein großes Thema, sagt der Regisseur. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. „Wenn gefangene Choristen auftreten, spüre ich als Zuschauer immer, dass sie irgendwo aus Backstage – aus der Garderobe oder der Kantine – kommen. Deswegen sind unsere Gefangenen den ganzen ersten Akt über auf der Bühne. Diese Masse von Männern ist einfach da.“ Es gäbe keine Privatsphäre, alle schauen immer zu.

Drei bis vier Inszenierungen macht David Hermann pro Saison. Zuhause höre er weniger Oper, sondern mehr Sinfonik, erzählt er beiläufig. Was sicherlich eine gute Voraussetzung für die „Fidelio“-Inszenierung ist. „Beethoven war auch als Musikdramatiker jemand, der unglaubliche Spannungsbögen aufbauen konnte“, sagt der Regisseur. „In seinen Sinfonien hört man schon zwei Minuten vorher, dass es irgendwo hingeht, sich aber noch nicht auflösen will. Dann kommt ein Bumm. Bei ,Fidelio’ ist es etwas ähnliches. Bereits im Quartett am Anfang merkt man, die Leonore will eigentlich nur in den Kerker runter. Aber es ist ein weiter Weg dahin.“

Wir würden die ganzen Komplikationen mit Leonore durchleben, sagt Hermann. „Es sind sehr verschiedene Schicksale, die alle durch das Gefängnis miteinander verbunden sind. Die Oper hat eine brennglasartige Perspektive.“