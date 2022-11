„Bardo“: Ein Regisseur bespiegelt sich selbst

Regisseur Iñárritu ist der erfolgreichste Mexikaner in Hollywood. Im ersten Film seit sieben Jahren reflektiert er sich selbst.

Allein in der Wüste: Daniel Giménez Cacho als Saverio..

Bereits sieben Jahre ist es her, dass dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu etwas gelang, was zuvor 65 Jahre lang keinem Vertreter seiner Zunft vergönnt war: zum zweiten Mal in Folge gewann er den Oscar für die beste Regie.

Wie so oft waren viele damals der Meinung, dass diese großen Erfolge „Birdman“ (2014) und „The Revenant“ (2015) gar nicht seine beste Arbeit darstellten, und dass er sich in Wahrheit zu weit von „seinen Wurzeln“ entfernt habe. Von dem was die Stärke von Filmen wie „Amores Perros“ und „Babel“ ausmachte.

Ähnliche Vorwürfe muss sich auch Saverio (Daniel Giménez Cacho) gefallen lassen, der Held von Iñárritus neuem Film „Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten“.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Pfeif auf die Oper: Der Fantasyfilm „The Magic Flute“

Der Trailer zum Film: „Bardo“

Saverio macht zwar Dokumentationen und war mal Journalist, aber sonst hat er große Ähnlichkeiten mit Iñárritu selbst: Wie jener hat er seinen Berufs- und Lebensmittelpunkt irgendwann von Mexiko in die USA verlagert, wo er Erfolg genießt und eine Familie groß gezogen hat.

Saverio, und man nimmt an auch sein Schöpfer,reflektiert im Stile von Federico Fellinis semiautobiografischem „8 1/2“ zwischen Traum und Realität über die eigene Zerrissenheit zwischen mexikanischer Herkunft und bequemen amerikanischen Alltag, zwischen Kunst und Kommerz. Grandios gefilmt, aber auch überlang und selbstbespiegelnd, ist „Bardo“ ein Werk, den man mehr für seine technische Finesse bewundert als dass es einen wirklich berührt.

Tragikomödie Mexiko 2022, 159 min., von Alejandro González Iñárritu, mit Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid