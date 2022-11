No Limits Festival in Kreuzberg: Wo Mitleid fehl am Platz ist

Sehenswert: Mit zwei Performances hat das No Limits Festival für inklusives Theater und Disability Arts im HAU Hebbel am Ufer begonnen.

Theater No Limits Festival im HAU: Wo Mitleid fehl am Platz ist

Berlin. Wir sind anders. Als Ihr denkt. Diese Botschaft senden die Theatergruppen Monster Truck und Platform-K in ihrer Performance „Das Narrenschiff“. Wir, das sind zehn Menschen mit und ohne Behinderung, die zum Auftakt des Festivals „No Limits“ am HAU1 mit knallwacher Bühnenpräsenz ihren Platz behaupten. „Wir sind nicht niedlich. Wir sind nicht unglücklich“, verkünden meterhohe weiße Lettern von der Bühne herab. Auge in Auge mit ihrem Publikum thronen die zehn Performerinnen und Performer an einer langen Tafel, schauen herab auf uns Parkettlinge.

„Falls Ihr Euer eigenes Leid in unseren Gesichtern entdeckt“, verkünden die projizierten Buchstaben, „dann stehen wir dafür nicht zur Verfügung“. Stattdessen? Party! Zu wummerndem Techno verteilt Kobe Wyffels Chipstüten, und dann werden die Paprikakartoffeln mit lasziver Lust und sexy Moves gekaut, zerkrümelt und über den Körper gerieben. Bis Tischtuch und Boden so verschmiert sind wie die clean in Apfelgrün und Schwarz gestalteten Fetisch-Kostüme.

No Limits Festival: 20 Produktionen werden präsentiert

Krachen lassen es Monster Truck und Platform-K in ihrem kaum dreiviertelstündigen performten Statement. Wer danach Behinderung noch mit Mitleid, Elend, Defizit verbindet, ist bei No Limits fehl am Platz. Das Festival für Disability Performing Arts stellt in seiner zehnten Ausgabe erneut Theater, Tanz und Performance von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderung vor. Zwanzig Produktionen sind bis zum 19. November zu sehen, darunter auch etliche Beiträge der inklusiven Berliner Gruppen RambaZamba und Theater Thikwa, die mit zu den veranstaltenden Institutionen gehören.

Gegründet hat das Festival der Leiter der „Lebenshilfe Kunst und Kultur“, Andreas Meder, der No Limits immer noch leitet. Vor 25 Jahren war das, damals noch in Mainz, vor dem Umzug nach Berlin 2005. Seither hat sich im Bereich des inklusiven Theaters viel getan. Immer öfter gibt es Angebote, die Theatervorstellungen barrierefreier machen, etwa Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Gäste oder Live-Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache. Berlins freie Szene ist in dem Bereich hochaktiv. Bei No Limits sind Angebote wie Relaxed Performances, bei denen niemand still sitzen muss, oder Tastführungen ohnehin Teil des Programms.

Ein riesiges Mobile voller Billardkugeln

Voll ist der Festivalkalender, und so gab es zur Eröffnung eine zweite Produktion, „No Gambling“ von Simone Aughterlony und Julia Häusermann. Atmosphärisch feiner gearbeitet als „Das Narrenschiff“, lassen sich die beiden mit ihrer Co-Performerin Nele Jahnke am HAU2 durch assoziative Einfälle und Szenen treiben, die mit dem Motiv des Spiel(en)s verbunden sind. Und mit dem Risiko: Leben als ultimativer Gamble.

Julia Häusermann würfelt für das Publikum ihre Zukunft aus. Wie ein ungeschickt gesteuerter Avatar mäandert Simone Aughterlony vor Wände oder klettert wie ein Puck in einem riesigen Mobile aus Leitern, Bildschirmen und Megaphonen, herum, in dem sich auch die Motorhaube eines Autos und ein Kescher voller Billardkugeln drehen. Pink leuchtet in dem fragilen Gebilde ein „No Exit“-Schild. Für No Limits gilt die Ansage „kein Ausweg“ nicht: Hier ist alles Möglichkeit und Zukunft.

NO LIMITS. Disability Performing Arts Festival Berlin, noch bis zum 19. November 2022 im HAU Hebbel am Ufer, RambaZamba Theater, Theater Thikwa u.a. Hier geht es zum Festival-Spielplan.