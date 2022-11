Kurz und kämpferisch: Das Interfilm-Kurzfilmestival 2022

Die Philippinen stehen in diesem Jahr im regionalen Fokus, wie hier in „How To die Young in Manila“.

Zwischen Krieg, Klimakrise, Rassismus und Ausbeutung gibt es keine Verschnaufpause. Die Fragen des 21. Jahrhunderts stellen sich in immer höherem Takt und der Kurzfilm kann wegen seines geringeren Produktionsaufwands – anders als der Langfilm – unmittelbar reagieren. Das spiegelt sich auch Programm des diesjährigen Interfilm Kurzfilmfestivals, das vom 15. bis 20. November in Berlin stattfindet.

Schon das Festival-Intro gibt sich kämpferisch, so als führe der Weg aus dem Kino direkt auf die Straße zum Protest. Neben dem internationalen und dem Dokumentarfilmwettbewerb wird ein Preis für Umweltthemen vergeben. „Während früher noch eher allgemeingültige Aussagen getroffen wurden, ist der Kurzfilm heute konkret, politisch und bezieht Standpunkt“, sagt Moritz Lehr vom Interfilm-Kuratorenkollektiv.

Das Politische hätten die Kuratoren nicht gesucht, es hätte sie überrollt. „Auch die Bildsprache hat sich radikalisiert und ist weniger anbiedernd“, sagt Lehr, der mit seinem Team über 3000 Filme für das gesichtet hat, „der Gesellschaft wird immer deutlicher der Spiegel vorgehalten“.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gesellschaftskritik im Kurzfilm: Europa den Spiegel vorhalten

So etwa im Programmbereich „Ghost of Europe“. Anlässlich der 30. Jubiläen der Städtepartnerschaften Berlins mit Brüssel und Budapest zeigt das Interfilm ein Programm aus jeder Stadt, das sich mal kapitalismuskritisch, mal feministisch oder den Diversity-Diskurs hinterfragend mit Europa auseinandersetzt.

Der regionale Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf den Philippinen, dessen Kurzfilmlandschaft in drei von einem deutsch-philippinischen Team ausgewählten Programmsträngen vertreten ist. Beim jungen Kurzfilmfestival ist vom 13. bis 20. November ein von Jugendlichen mitkuratiertes Programm für Altersklassen von vier bis 16 zu sehen, das sich ebenfalls rebellisch und empowernd gibt.

Animationen und Merkwürdiges auf dem Interfilm Festival

Auch anspruchsvolle Animationen fehlen nicht beim Interfilm Festival, darunter der mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm „An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It“ oder „Au revoir Jérome“, in dem es um einen Mann geht, der seiner verstorbenen Frau ins Jenseits folgt. Die Animation aus den Niederlanden, „It’s nice in here“ greift den gesellschaftskritischen Tenor des Festivals auf und erzählt den Polizeimord an einem Schwarzen Amerikaner aus der Sicht seiner Schwester und des Polizisten.

Alle Filme laufen in der Originalsprache mit englischen Untertiteln. Und da Kurzfilme oft wesentlich experimenteller und innovativer sind als Langfilme, zeigt Interfilm am Freitag unter dem Motto „Eject“ die, so Lehr, „merkwürdigsten“ aller Einsendungen.

Tickets gibt es auf der Webseite des Festivals und in den teilnehmenden Kinos.