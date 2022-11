Michael Wollny Trio: Wenn im Kopf nur noch Musik ist

Deutlich in Erinnerung geblieben ist Michael Wollny das südenglische „Love Supreme Jazz Festival“ nahe Brighton vor fünf Jahren vor allem deshalb, weil er angekündigt hat, nun ein Stück von Paul Hindemith zu spielen. Das Publikum blieb stumm. Vermutlich, weil die schroffe Tonalität des Komponisten selbst für jazzaffine Ohren zu ungewohnt ist. Doch immerhin rief ein einzelner Mann von oben rechts: „Yeah!“ Für Wollny allerdings kein Ausdruck von allzu großem Überschwang. Daher schaut er in der Philharmonie in die Runde und sagt auffordernd: „Berlin!“. Und bekommt ein überschwängliches Echo aus weit über tausend Kehlen.

Ohnehin kann sich Jazz-Star Michael Wollny nicht über die Begeisterung der Zuschauer beklagen. Die ist riesig angesichts eines fulminanten, sensationellen Konzerts, für das alle Superlative dieser Welt nicht ausreichen, um es zu beschreiben. Der Pianist deutet sogar immer wieder ein Time Out an, wenn ihm der Applaus zu stürmisch wird. Verhindern kann er ihn aber nicht. Denn wirklich alle vor, auf und hinter der Bühne sind in aufgeräumter Geburtstagsstimmung. Ist es doch der erste von zwei Abenden, an denen Europas renommiertestes Jazz-Label ACT sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Musik von betörend schöner Komplexität

Dass das Konzert durch Zufall zusätzlich entstanden ist, erzählt ACT-Gründer Siggi Loch vorab. Das „Michael Wollny Trio“ ist nämlich gerade mit dem neuen Album „Ghosts“ auf Tour. Da lag es für den Label-Künstler Wollny nahe, den Berlin-Auftritt mit den Feierlichkeiten zu verbinden. Mit einem veränderten Programm, mit einigen Kollegen und Freunden: Émile Parisiene, Europas bedeutendster Sopran-Saxophonist und in Frankreich ein Star. Sein charismatischer Landsmann Vincent Peirani, einer der gefragtesten Akkordeonisten, und der Schweizer Andreas Schaerer. Ein Gesangskünstler, der seine Stimme mit multiplen Vokaltechniken und Stilen virtuos zum Instrument macht. Egal, ob scatten, croonen, beatboxen, er kann’s. Zusammen mit Michael Wollny sind die vier „Out of Land“, eine Supergroup des Jazz.

Vertieft bis zum Verlorensein: Michael Wollny

Foto: Act / Georg Stirnweis

Anfangs spielen aber erst einmal Wollny und seine Mitstreiter Tim Lefebvre am Bass sowie Eric Schaefer am Schlagzeug ein Set. Ein grandioses Trio, das erstmals 2014 mit dem meisterhaften Album „Weltentraum“ die Bühne betrat. Jetzt interpretieren sie nicht nur den schon erwähnten Hindemith, sondern unter anderem auch George Gershwins „I Love You Porgy“, neu arrangiert und durch Improvisationen in einem mitreißenden Klanggewand, das überhaupt nichts mehr mit dem Original gemein hat. Wofür auch der Albumtitel „Ghosts“ steht. Geht es doch um Erinnerungen an Stücke, Melodien, Songs, die im Kopf rumgeistern und aus deren Themen etwas vollkommen anderes entsteht.

Nach knapp einer Stunde holt Wollny „Out of Land“ auf die Bühne. Damit ändern sich die verspielten, satten Lichtstimmungen hin zu einem sanften, gedämpften Dämmerlicht, das mit dem hypnotischen Zusammenspiel des Quartetts eine geradezu meditative Wirkung entfaltet. Im Kopf ist nur noch Musik, die mit ihrer atemberaubenden, betörend schönen Komplexität jede Gehirnwindung erreicht. Zum Ende hin gibt es noch eine Überraschung: Der Schwede Nils Landgren, Headliner des zweiten ACT-Geburtstagskonzert, duettiert auf seiner roten Posaune mit Michael Wollny. Und versetzt den Saal damit endgültig in Ekstase.