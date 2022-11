Katrin Eigendorf: Reporterin mit klaren Worten

Man kennt sie aus den Nachrichtensendungen im ZDF. Wo sie, immer ganz unaufgeregt, aber auch immer sehr bestimmt, aus den Krisengebieten berichtet. Eben noch in Afghanistan, dann in der Ukraine. Für ihre Arbeit als Auslandskorrespondentin erhielt Katrin Eigendorf gerade erst im August einen Grimme-Preis und im September einen Deutschen Fernsehpreis.

Nun war sie zu Gast im „Fernsehsalon“ der Deutschen Kinemathek in Berlin, der erst dieses Jahr aus der Taufe gehoben wurde und vier Mal im Jahr den Programmauftrag des Fernsehens in den Blick nimmt. Dabei sprach Klaudia Wick, früher selbst Journalistin und heute in der Kinemathek die Leiterin des Fernsehbereichs, schon mit der Schauspielerin Maren Kroymann, der Regisseurin Julia von Heinz und der Journalistin Dunja Hayali.

Katrin Eigendorf: Kaum zurück aus Afghanistan, musste sie in die Ukraine

Als Vierte ist nun Kartin Eigendorf zu Gast. Und sie bringt auch gleich ein paar Utensilien mit, die ihren Beruf charakterisieren. Da ist der Grimme-Preis. Da ist auch ihr Buch „Putins Krieg“, das im August erschienen ist. Vor allem aber ist da die kugelsichere Schutzweste, die sie immer tragen muss, der dazugehörige Helm und der Rucksack mit der wichtigsten Ausrüstung für Notfälle. Da wird einem ganz plastisch vorgeführt, welche Bürde man in diesem Beruf zu tragen hat.

Katrin Eigendorf erzählt, wie das ist, ständig aus Krisengebieten zu berichten. Und dass einen das nicht kalt lässt. Die 60-Jährige ist wirklich direkt von Afghanistan in die Ukraine geschickt worden. Gerade war sie zurück in Deutschland, da meinte das ZDF: „Wir brauchen dich in der Ukraine“. Sie ist damals mit dem Flugzeug nur noch bis Polen gekommen, danach war der Luftverkehr bereits gesperrt. Sie musste auf dem Landweg einreisen. Und hatte, wie sie schmunzelnd erzählt, viel zu wenig eingepackt. Dass es da kalt sei, war ihr schon klar. Es war aber bitterkalt. Man sah sie bei ihren ersten Reportagen förmlich zittern.

Katrin Eigendorf zu Gast im Berliner „Fernsehsalon“, im Talk mit Klaudia Wick.

Foto: STEFAN WIELAND / Kinemathek

Katrin Wick hat nachgezählt: Katrin Eigendorf ist am Tag 33 des Überfallkriegs in die Ukraine gegangen, am Tag der Aufzeichnung ist es bereits Tag 254 (seither sind noch einmal acht Tage dazu gekommen). Aber da staunt die Reporterin: Sie zählt schon lange nicht mehr. Und eigentlich sei in der Ukraine schon seit acht Jahren Krieg. Seit der Besetzung der Krim durch die Russen. Das habe man damals nur noch nicht sagen dürfen.

Und da ist man gleich bei einem anderen großen Thema: Wie autonom ist man als Reporter? Es gebe immer Diskussionen mit dem Sender, sagt Eigendorf, die Redaktion versteht sie dabei als „Sparringspartner“. 2014 durfte sie aber noch nicht von einem Krieg in der Ukraine sprechen, das war ein Tabu. Da sei sie mittlerweile jedoch selbstbewusster: „Ich nenne die Dinge so, wie sie sind.“ Da helfen auch Preise wie jener, der hinter ihr steht. „Die verleihen einem Rückgrat.“

Die Journalistin beschönigt nichts: „Putin führt diesen Krieg gegen uns“

Katrin Eigendorf kam 1993 nach Moskau, damals noch als Korrespondentin für RTL, 1999 wechselte sie zum ZDF, wo sie sich auch wohler fühlt. Seither ist sie als Krisen- und Kriegsreporterin unterwegs in der Welt. Was ihr auch mehr liegt als „Salonjournalismus“ oder Inlandsreportagen, wie sie zugibt. Sie hat damals den Zusammenfall der einstigen Sowjetunion direkt miterlebt und hat dort teils aus Orten berichtet, wo noch nie zuvor ein westlicher Journalist hinreisen konnte. Daher auch ihre guten Russisch-Kenntnisse, die ihr jetzt in der Ukraine zugute kommen.

Täglich in der Gefahrenzone: Katrin Eigendorf im Gespräch mit einem ukrainischen Soldaten.

Foto: Timo Bruhns / ZDF

Während sie sonst vor der Nachrichten-Kamera neutral berichtet, darf sie hier, als Gast, auch mal klare, auch unbequeme Worte sagen. Etwa dass man hierzulande schneller bereit war, Donald Trump als einen Bösen darzustellen, denn Putin. Mit Putin-Verstehern habe sie große Schwierigkeiten. Dass der Kreml-Chef je ein Demokrat gewesen sei, sei einfach „Unsinn“: „Von Anfang an war sein Bestreben, ein totalitäres System zu errichten.“

Das hat sie schon immer gesagt. Das sei 2014 noch nicht gehört worden, da sei sie noch nicht „durchgedrungen“. Aber auch jetzt würde man den Krieg immer noch falsch beurteilen, wie sie findet: „Es ist eine Schieflage zu sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Putin führt diesen Krieg gegen den Westen, gegen uns.“ Eine Frau mit klaren Worten.

In den Krisengebieten ist es als Reporterin leichter als in den Zentralen zuhause

Das Gespräch ist ab dem heutigen Sonnabend auf der Website der Kinemathek abrufbar. Wir durften bei der Aufzeichnung vor einer Woche dabei sein. Und der Journalistin dann auch selbst Fragen stellen. Die erste ist natürlich, wie nahe einem das geht, ständig aus Krisenherden zu berichten. Natürlich sei das belastend und mache was mit einem, gibt sie zu. Man brauche da professionelle Distanz.

Sie vergleicht sich gern mit einem Herzchirurgen. „Das heißt nicht, dass mich das völlig kalt lässt“, stellt sie klar: „Ich bin ein großer Freund von Berichterstattungen, bei denen beide Gehirnhälften beteiligt sind: sowohl Empathie als auch Ratio. Man darf das Herz mitbringen, darf sich davon aber nicht aus der Bahn bringen lassen.“

Katrin Eigendorf mit ihrem Mann Jörg Eigendorf, der ebenfalls Journalist ist, bei der 58. Grimme-Preisverleihung im August in Marl.

Foto: Rolf Vennenbernd / picture alliance/dpa

Dass sie jetzt immer als „Kriegs- und Krisenreporterin“ angekündigt wird, damit fremdelt sie allerdings. Das sei schon ein seltsames Markenzeichen. Und sie wundert sich auch, wer sich jetzt alles Kriegsreporter nennt. „Das ist man ja inzwischen schon, wenn man eine Woche in der Ukraine war.“ Sie selbst sieht sich einfach als außenpolitische Berichterstatterin, die genauso über über die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes berichtet wie über die Verhältnisse von Frauen in Afghanistan.

Hat man es als Journalistin in solchen Krisengebieten eigentlich schwerer als männliche Kollegen? Die Antwort überrascht: „Interessanterweise sind die Vorbehalte gegenüber Frauen als Journalisten in Krisengebieten geringer als bei uns in den Zentralen.“ In Afghanistan als Reporterin zu arbeiten, habe sie nie als Problem empfunden, nicht mal mit den Taliban. „Man ist da so eine Art drittes Geschlecht.“

Die Tochter war nicht immer einverstanden mit dem Beruf der Mutter

Und manchmal habe das sogar Vorteile: In islamischen Ländern könne man auch mit Frauen sprechen und in eskalierenden Situationen manchmal beruhigender einwirken. „Aber erst mal in diese Position zu kommen, war viel schwieriger.“ Weil sich Entscheider der Sender auch heute in der Regel immer noch für den männlichen Reporter entscheiden.

Die letzte Frage ist eine ganz persönliche: Wie geht denn ihre Familie mit diesem Beruf um? Ist sie stolz darauf oder hat sie Angst um sie? Katrin Eigendorf nickt, die Frage wird ihr wohl öfter gestellt. Aber ihr Mann ist auch Journalist und trägt das mit. „Natürlich hat er auch Sorge um mich, aber er vertraut mir, dass ich das einzuschätzen weiß.“ Bei ihrer Tochter hat sich das verändert. „Heute sagt sie, das ist, was du tun musst, und es ist gut, dass du es machst. Aber wir hatten auch Situationen, als sie jünger war, da gab es Konflikte.“