Konzert in Berlin: James Bay singt über Liebe, Wehmut und rosa Limonade

Berlin. Natürlich sind es die emotionalen Balladen mit diesem leichten Hang zur Traurigkeit, die alle so lieben und von James Bay erwarten. Aber der 32-Jährige kann nicht nur Weltschmerz und Liebesfrust, sondern auch spritziges Uptempo, wie er mit dem Song „Pink Lemonade“ beweist. Darin geht es um Lust und Liebe. Bay nimmt augenzwinkernd aufs Korn, dass Frauen dauernd reden wollen, Männer hingegen alles andere wie eben eine rosa Limo.

Cool, lässig, etwas jungenhaft schlaksig mit charmantem Lächeln, sticht der britische Singer-Songwriter mit seinem bemerkenswerten Charisma aus der Masse des mainstreamigen Britpops heraus. Nun hat er auf der nach seinem gleichnamigen, aktuellen Album benannten „The Leap“-Tour im Admiralspalast das Publikum begeistert. Mit authentischen Songs, die zwischen Wehmut und Optimismus changieren, zu eingängigen Melodien, die nie schlicht sind. Damit gelingt James Bay mancher Gänsehaut-Moment.

James Bay in Berlin: Gute Musik braucht keine große Inszenierung

Dass der Brite unfassbare Live-Qualitäten hat und ein großartiger Gitarrist ist, bewies er erst vor wenigen Wochen in Boston. In der Nacht zuvor hatten er und seine Band nach ihrem Konzert Philadelphia verlassen, als der Tourbus mitten auf der Strecke liegenblieb und erst 18 Stunden später wieder lief. Da war es zu spät, um es mit der Band im Schlepptau nach Boston zu schaffen. Also machte sich Bay mit seiner Gitarre in einem Van auf den Weg und lieferte eine sagenhafte Show ab.

James Bay bei seinem Auftritt im Berliner Admiralspalast.

Foto: Markus Werner / picture alliance / PIC ONE

Was einmal mehr zeigt, dass Musik keine große Inszenierung braucht, um die Zuschauer mitten ins Herz zu treffen. Die Fans feiern James Bay schließlich nicht nur für seine mitreißende Performance, sondern auch für seine gefühligen Songs mit empathischen Lyrics. Sein aktueller, dritter Longplayer ist sein bislang persönlichster. Es geht mitten hinein in sein Privatleben. Wie mit der Midtempo-Ballade „One Life“, die er selbstredend auch in Berlin spielt. Eine Liebeserklärung an seine Frau Lucy, mit der er seit seinem 16. Lebensjahr zusammen ist und die im August geheiratet hat. Seit letztem Jahr krönt Töchterchen Ada das gemeinsame Glück.

Insgesamt hat er 7,5 Milliarden Streams vorzuweisen

Es gibt aber auch ältere Songs wie „Best Fake Smile“ vom Debütalbum mit dem schön ambivalenten Titel „Chaos and the Calm“ aus dem Jahr 2015, das James Bay fast über Nacht bekannt machte. Aufgewachsen mit Eric Clapton und dem Blues-Puristen Michel Jackson, betrat Bay die Musikszene mit den Singles „Hold Back The River“ und der Power-Ballade „Let It Go“. Allein diese beiden Songs wurden über 2 Milliarden Mal gestreamt. Klar, dass Bay sie ebenfalls performt. Insgesamt kommt er übrigens auf über 7,5 Milliarden Streams, einen Brit-Award, drei Grammy-Nominierungen sowie diverse Platin- und Goldalben weltweit.

Dennoch ist der Musiker komplett auf dem Boden geblieben. Er braucht weder Glitzer noch Glamour, schwelgt stattdessen in seinen ausdrucksstarken Songs wie „Give me the Reason“. Egal, ob rockig, rau und laut oder leise, sanft und zart, James Bay begeistert mit seinem Konzert. Beim nächsten Berlin-Gig dürfte es haufenweise Wiederholungstäter geben.