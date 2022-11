Lil Nas X in Berlin: Laszive Tänze und Country-Trap

Halbgott in Gold: Lil Nas X am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.

Berlin. Engel und Sonnen aus strahlendem Gold: Ein passenderes Bühnenbild hätte US-Rapper Lil Nas X für sein Konzert am Mittwoch in der Berliner Max-Schmeling-Halle wohl nicht wählen können. Schließlich inszeniert sich der Rapper auf dem Cover seines Debütalbums „Montero“, das im September 2021 erschien, als nackter Halbgott.

Auch wenn noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, kommt Lil Nas X mit dieser Selbstdarstellung, dem Auftauchen aus dem Nichts und seinem Erfolg über Nacht wohl nah heran. Der Meinung waren zumindest die Berliner Fans am Mittwoch, die den Country-Trap in ausgelassener Stimmung feierten.

Seine Frage „Are you having fun?“, die er nach seinem ersten Song „Panini“ stellte, beantworteten die Fans erwartungsgemäß mit Gekreische. Schuld daran war neben der Musik des 23-Jährigen vermutlich auch das laszive Auftreten von ihm und seinen acht Tänzern.

Lil Nas X am Mittwoch auf der Bühne der Max-Schmeling-Halle.

Foto: Clara Andersen

Wurde der homosexuelle Rapper für seinen erotischen Tanz mit dem Teufel in seinem Musikvideo zu „Montero (Call me by your name)“ von gläubigen Menschen kritisiert, heimste er genau dafür nun den größten Applaus ein. Fast durchgehend waren Lil Nas X, der als LGBTQ-Ikone gilt, und seine Tänzer oberkörperfrei und tanzten einen Mix aus Twerk, Break Dance und Akrobatik. Sowohl die aufwendigen Bühnenbilder als auch die Kostüme wechselten am Mittwoch fast bei jedem Song.

Lil Nas X legte auch gesanglich mit Songs wie „That’s what I want “ und „Sun goes down“ eine gelungene Leistung hin. Überraschenderweise durften sich die Fans direkt zu Beginn des Konzertes über „Old Town Road“ freuen, den Country-Rap-Ohrwurm, mit dem der Rapper 2018 rekordverdächtige Erfolge verzeichnete.