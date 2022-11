Starschlagzeuger Martin Grubinger präsentiert sich in der Staatsoper mit zwei effektvollen und originellen Konzerten.

Staatsoper Stehende Ovationen für Martin Grubinger an seinem Schlagzeug

Berlin. Martin Grubinger grunzte, grummelte, kiekste und schrie. All das, was er an Lauten artikulierte, wiederholte er als Rhythmus auf diversen Schlaginstrumenten. Nach einem längeren Soloabschnitt des Schlagzeugers griff das Orchester, das unter dem ebenso geschmeidigen wie präzisen Dirigat von Gustavo Gimeno farbenreich und pointiert agierte, die Motive des Solisten auf und verarbeitete diese. Im Stück „Speaking Drums“ des Komponisten Peter Eötvös (*1944) wurde Martin Grubinger nicht nur als virtuoser Schlagzeuger gefordert, sondern auch als Sprecher und Schauspieler, eine Doppelrolle, die der Österreicher glänzend meisterte.

In eine ganz andere Welt führte dann Tan Duns Schlagzeugkonzert, das von drei verschiedenen Naturkastastrophen inspiriert ist. Es ist einer gemäßigt modernen Tonsprache verfasst, brachte aber auch nicht zuletzt durch den Einsatz der großen Tanggu-Trommeln chinesische Klänge ins Spiel. Grubinger brillierte hier zunächst an den Pauken und wirbelte später hochvirtuos zwischen Marimbaphon, Vibraphon und Glockenspiel hin und her. Dafür gab es zu Recht rauschenden Beifall und stehende Ovationen.

Die Geschichte von den Träumen eines Stücks Kreide

Nach der Pause stand Sofia Gubaidulinas (*1931) Musik zum Märchen „Die kleine Kreide“ auf dem Programm. Die Geschichte handelt von einer Kreide, die traurig ist, weil sie immer nur für mathematische Formeln von Schulkindern an der Tafel benutzt wird. Sie möchte lieber, dass Schlösser und Gärten mit ihr gemalt werden. Eines Tages wird sie weggeworfen und von einem kleinen Jungen aufgehoben. Der malt mit ihr Schlösser, Gärten und das Meer. Darüber ist die Kreide so glücklich, dass sie gar nicht merkt, wie sie sich beim Zeichnen dieser schönen Welt schließlich auflöst. Gubaidulina kleidete die Darstellung des Auflösungsprozesses in zart-zerbrechliche Orchesterfarben, die von Gimeno und der Staatskapelle sensibel zum Klingen gebracht wurden, dabei bildeten die Streicher mit Vibraphon und Marimbaphon eine schimmernde Klangfläche. Als Gegenpol dazu notierte die Komponistin fürs Klavier schroffe und ostinat wiederholte Akkorde.

Das Finalstück des Abends stellte Dmitri Schostakowitschs erste Sinfonie dar, die er mit 18 Jahren schrieb. Auch wenn sich darin noch Anklänge an Strawinsky und Prokofjew finden, ist es bereits ein erstaunlich reifes Werk, das bereits die ironischen Brechungen traditioneller Elemente zeigt, die für Schostakowitsch zum Markenzeichen werden sollten. Die Staatskapelle interpretierte diesen Erstling mit elektrisierender Intensität und feiner klanglicher Staffelung. So endete ein Abend, der nicht nur für Schlagzeugfans musikalisch viel zu bieten hatte.