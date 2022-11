Kunstschätze werden sichtbar: Die Plattform „Digital Benin“

Foto: The National Commission for Museums and Monuments, Nigeria. / Georg Molterer

Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, das die internationale Forschung zur Geschichte und Provenienz der Objekte aus dem Königreich Benin auf eine neue Grundlage stellen wird. Das Hamburger Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt (MARKK) startete im Oktober 2020 ein Großprojekt, das die bei der Eroberung von Benin City im Jahr 1897 durch britische Truppen geraubten in über den gesamten Globus verstreuten Kunst- und Alltagsgegenstände dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen soll: Digital Benin, zugänglich unter der Adresse digitalbenin.org.

Nun ist die Seite freigeschaltet. Martin Hoernes, Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung, die das Projekt mit 1,5 Millionen Euro förderte, berichtete bei der Vorstellung am Montag, wie sich aus der Idee, zunächst die Hamburger Bestände zu erschließen, schließlich der Gedanke entwickelte, die Objekte auf der ganzen Welt digital zu erschließen – was mit einem enormen Aufwand verbunden war. 131 Museen aus 20 Ländern haben 5246 Objekte mit Bildern und Informationen zugänglich gemacht, die jetzt auf der Website besichtigt werden können. Arbeit verursachte dabei vor allem die von Museum zu Museum unterschiedliche Katalogisierungspraxis, die nun auf einen allgemeinverständlichen Nenner gebracht werden musste.

Die Website erschließt die Objekte unter anderem nach ihren Verwendungsweisen.

Foto: digitalbenin.org / .

Was dabei entstand, ist weit mehr als nur eine Datenbank, wie auch Barbara Plankensteiner hervorhob, Direktorin am MARKK und hierzulande eine der besten Kennerinnen der Kunst aus dem Königreich Benin. Es ist vielmehr ein auch für Einsteiger sehr gut zu handhabendes Werkzeug, um die Kultur und Geschichte Benins besser zu verstehen. Eine Rubrik namens „Eyo Oto“ ermöglicht es, Sinn und Gebrauchsweisen der Gegenstände in ihrem Originalkontext zu begreifen, ergänzt um die Option, die originale Aussprache der Bezeichnungen anzuhören. Der Gesamtkatalog ist durch ein ausgefeiltes Suchsystem erschlossen, in dem unter anderem nach Institutionen und Objektkategorien gefiltert werden kann. Ein weiteres Kapitel der Seite widmet sich der Provenienzgeschichte der einsehbaren Objekte, während auf einer Karte ihre Standorte eingesehen werden können.

Zu den spannendsten Rubriken zählt der Abschnitt „Oral History“, in dem Menschen aus Benin von ihrer Kultur und Geschichte berichten, darunter Hochschulprofessoren, Nachfahren der Benin-Regenten oder Bronzenhersteller und Töpferinnen. „Digital Benin“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit eines großen kulturellen Erbes.