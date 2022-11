Konzert Das Mahler Chamber Orchestra zu Gast in Berlin

Eigentlich hätte Joana Mallwitz das Mahler Chamber Orchestra an diesem Montagabend leiten sollen. Jene Dirigentin also, die ab der kommenden Saison Chefin des Konzerthausorchester sein wird – und nicht zuletzt deswegen bei ihren Berlin-Auftritten unter besonderer Beobachtung steht. Für ihr Philharmonie-Konzert im Kammermusiksaal hatte sie jetzt ein Programm geplant mit zwei Schubert-Sinfonien und der Tenor-Serenade von Benjamin Britten. Doch leider ist Mallwitz erkrankt, und der Österreicher Christoph Koncz, Jahrgang 1987, springt ein. Christoph Koncz? Nicht zu verwechseln mit Stephan Koncz, seinem älteren Bruder, der in der Cello-Gruppe der Berliner Philharmoniker spielt. Christoph Koncz wiederum ist seit vielen Jahren bei den Wiener Philharmonikern angestellt, als Stimmführer der Zweiten Geigen. Außerdem hat er im Corona-Jahr 2020 als Solist auf sich aufmerksam gemacht: mit einer Aufnahme der Mozart-Violinkonzerte, für die er marketingwirksam von seiner Stradivari zu Mozarts Original-Geige gewechselt war.

Koncz dirigiert Schubert auswendig

Weniger bekannt dagegen bislang: Koncz‘ Dirigentenkarriere. Umso erstaunlicher jetzt, dass Koncz nicht nur das komplette Mallwitz-Programm beibehält. Er dirigiert Schuberts „Unvollendete“ Sinfonie Nr. 7 und die „Tragische“ Sinfonie Nr. 4 auch noch auswendig. Wobei diese Kombination ihre Tücken hat: Zum einen überragt Schuberts „Unvollendete“ die frühe c-Moll-Sinfonie des 19-jährigen Komponisten sehr deutlich an Reife und Individualität. Zum anderen ist da das Problem mit der Schlusswirkung: Schuberts „Unvollendete“ endet leise und langsam, besteht sogar übertrieben formuliert aus zwei langsamen Sätzen. Darum steht Schuberts „Unvollendete“ am Anfang des Konzertabends. Und die schwächere, aber effektvollere „Tragische“ c-Moll-Sinfonie am Ende.

Ruppig das Menuett, virtuos das Finale

Für Orchester und Dirigent heißt das: besondere Überzeugungskraft hineinlegen in die „Tragische“, sie möglichst besser klingen zu lassen als sie ist. Was Koncz auch mit relativ einfachen Mitteln gelingt. Sein Erfolgsrezept: das Überbetonen des Tragischen und Rastlosen, des Schmerzes und Grimms. Ruppig das Menuett, unerbittlich virtuos das Finale. Die Dur-Aufhellungen in den Außensätzen bringen keine Erleichterung – Leid und Bitterkeit bleiben allgegenwärtig. Keine Traumwelten im langsamen Satz, keine himmlischen Längen. Koncz liefert hier solides Handwerk, fordert zügige Tempi. Und er nimmt auch den zweiten Satz der „Unvollendeten“ auf bemerkenswert nüchterne Weise. Nuancierte Streicherkultur und erlesene Holzbläser-Soli herrschen dagegen im Allegro moderato zuvor. Weil Koncz den Musikern des Mahler Chamber Orchestra dort viel Raum und Zeit gibt – und vor allem viel Vertrauen.

Schade, dass dieses Vertrauen in Brittens Serenade für Tenor, Horn und Streicher wieder verschwunden ist. Schade auch, dass Koncz das Mahler Chamber Orchestra hier überwiegend forsch und knackig klingen lässt. Denn Andrew Staples gehört zu jenen Sängern, die auf Händen getragen werden wollen. Und sich gerade in den intimen Momenten von ihrer besten Seite zeigen.