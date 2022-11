Unterwegs in der Spätromantik

Chefdirigent Christoph Eschenbach wird in dieser Woche Gustav Mahlers zweite Sinfonie im Konzerthaus am Gendarmenmarkt präsentieren. Er ist ein ausgewiesener Fachmann für die Musik der Romantik und Spätromantik, der sich mit seinen ausgefeilten und klangsinnlichen Mahler- und Bruckner-Aufnahmen international einen Namen gemacht hat. Im Gespräch erzählt Eschenbach, dass er im Studium noch erlebt habe, wie „Mahlers Musik zurückgekommen ist ins Konzertleben. Mahler war ja im Dritten Reich ein verfemter Komponist.“

Ein weiterer Komponist, der ihm sehr am Herzen liegt, ist Johannes Brahms, weshalb er 2020 mit dem Konzerthausorchester die vier Brahms-Sinfonien aufgenommen hat. Eschenbach ist voller Lob für seine Berliner Musiker. „Es kam und kommt sehr viel aus dem Orchester. Für mich war das Konzerthausorchester für den Brahms-Zyklus ein ganz idealer Partner, und die Orchestermusiker waren und sind an meiner Sichtweise interessiert“, sagt Eschenbach.

Eschenbach hat als Pianist und Dirigent das internationale Musikleben geprägt

Komponist Franz Schreker um 1920.

Der 82-jährige Eschenbach gehört wie Daniel Barenboim und Vladimir Ashkenazy zu den Musikern seiner Generation, die sowohl als Pianist wie als Dirigent das internationale Musikleben geprägt haben. Er wurde 1940 in Breslau geboren und war bereits in jungen Jahren Vollwaise geworden. Wallydore Eschenbach, eine Cousine seiner Mutter und eine Pianistin, adoptierte ihn und gab ihm den ersten Klavierunterricht.

Eschenbach studierte später Klavier bei Eliza Hansen an der Musikhochschule in Hamburg, es folgte ein Dirigierstudium bei Wilhelm Brückner-Rüggeberg. Nachdem er den ARD-Musikwettbewerb in München und den Clara-Haskil-Wettbewerb in der Schweiz gewonnen hatte, öffneten sich für ihn die internationalen Konzertpodien: 1966 trat er als Pianist in London auf. Drei Jahre später folgte sein Debüt in den USA, dabei entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit mit den Dirigenten Herbert von Karajan und George Szell.

Für großes Aufsehen sorgten in den 80er-Jahren seine Einspielungen der Klavier-Konzerte von Bach und Mozart, bei denen Justus Frantz, Gerhard Oppitz sowie der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt seine Klavierpartner waren. Nach und nach reduzierte Eschenbach jedoch seine solistischen Auftritte als Pianist, spielte eher Kammermusik, trat im Duo mit Justus Franz auf oder mit dem amerikanischen Pianisten Tzimon Barto, für den er ein wichtiger Mentor wurde.

Das Dirigieren sollte bald Eschenbachs Hauptbeschäftigung werden

Sein Debüt als Dirigent gab Christoph Eschenbach 1972 mit Anton Bruckners dritter Sinfonie in Hamburg, bald zeichnete sich ab, dass das Dirigieren zu seiner Hauptbeschäftigung werden würde. Als Chefdirigent arbeitete er mit so hochrangigen Klangkörpern wie dem Tonhalle Orchester Zürich, dem Chicago Symphony Orchestra, dem Philadelphia Orchestra und dem Orchestre de Paris zusammen. Seit August 2019 wirkt Eschenbach als Chefdirigent beim Konzerthausorchester Berlin, sein zunächst bis 2022 befristeter Vertrag wurde bis 2023 verlängert.

Neben den Werken der Romantik bringt der in Paris lebende Eschenbach ein großes Interesse für das französische Repertoire mit sowie für die Musik der klassischen Moderne. Auch für zeitgenössische Werke hat er sich stets mit Nachdruck eingesetzt. Zuletzt er führte das Stück „An Ocean of Years“ des englischen Komponisten Christian Mason mit dem Konzerthausorchester auf.

In den vergangenen Jahren hat sich Eschenbach intensiv mit einem Komponisten der Wiener Spätromantik beschäftigt, der in den 1920er-Jahren zu den meistgespielten Opernkomponisten in Deutschland gehörte, heute jedoch fast vergessen ist, da seine Werke aufgrund seiner jüdischer Abstammung von den Nationalsozialisten verboten wurden: Franz Schreker. Gemeinsam mit dem Konzerthausorchester und der Sängerin Chen Reiss hat Eschenbach ein Album für die Deutsche Grammophon aufgenommen, das Anfang 2023 erscheinen soll. Es bietet einen Querschnitt durch Schrekers Schaffen, enthält Teile aus seiner bekanntesten Oper „Der ferne Klang“, aber auch sinfonische Werke und Lieder für Singstimme und Orchester.

Schreker konnte wunderbar mit den Farben des Orchesters umgehen

Entdeckt hat Eschenbach seine Musik über die „Kammersinfonie für 24 Instrumente“ aus dem Jahre 1916, für die Schreker durch die Kammersinfonie von Arnold Schönberg inspiriert wurde. „Ich hatte 2004 das Vorspiel zu der Oper ,Die Gezeichneten’ mit dem NDR-Sinfonieorchester und 2010 dann die Kammersinfonie mit dem Ensemble Intercontemporain in Paris aufgeführt“, erzählt er im Interview. „Vor allem die Kammersinfonie hat mich besonders fasziniert.“ Das Interessante an Schrekers Musik sei, so Eschenbach, dass sie stilistisch zwischen der Spätromantik und Schönbergs Zwölftonmusik stehe. „Das war für mich ausschlaggebend, um Schrekers Musik zu verstehen“, so Eschenbach. „Außerdem war Schreker ein Meister der Instrumentation, der die Sinfonik von Gustav Mahler weiterführte. Er konnte wunderbar mit den Farben des Orchesters umgehen.“

Mahler steht nun auch ab 10. November auf dem Programm, genauer gesagt seine „Auferstehungssinfonie“, mit der Sopranistin Marisol Montalvo und der Mezzosopranistin Mihoko Fujimura als Solistinnen. Eschenbach wird am Pult seines Konzerthausorchester stehen.

Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Mitte. Tel. 203092101 Konzerte am 10, 11., 12.11.