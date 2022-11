Spannung auf ganz andere Art im neuen „Tatort“

Das Vorurteil steht immer im Raum. „Die Sandra ist halt die Sandra“, das sagt die gehässige Schwiegermutter. Und das sagt auch die neugierige Nachbarin. Oder genauer: „De Sandra ischd halt de Sandra.“ Denn wir sind hier im Schwarzwald, und der Dialekt grenzt weiter aus. Besagte Sandra ist nämlich „nicht von hier“. Und hat sich nie richtig eingelebt. Sie ist anders. Und deshalb traut man ihr alles zu.

Der neunte „Tatort“ aus dem Schwarzwald, der am Sonntag ausgestrahlt wird, ist mal ein ganz anderer Krimi. Einer, in dem es nicht vorrangig um Spannung geht und die Frage Wer war’s. Lange gibt es nicht mal eine Leiche. Doch es gibt von Anfang an einen schweren Verdacht.

Lange gibt es keine Leiche, aber es gibt immer einen Verdacht

Die Schwiegermutter kommt wie an jedem Wochenende mit Gemüse von ihrem Hof vorbei. Doch niemand öffnet. Als sie selber aufschließt, ist keiner im Haus. Aber im Schlafzimmer findet sich eine große Blutlache. Wo ist das Ehepaar Vogt? Und wo ist ihr kleiner Junge? Der ältere Sohn kommt just mit dem Mofa heim, als die Polizei schon nach Spuren sucht. Auch seine Mutter, Sandra (Lisa Hagmeister) wird schließlich gefunden. Allein und apathisch sitzt sie in einer Autoraststätte.

Sandra Vogt reagiert abwesend und abweisend und macht sich damit nur noch verdächtiger. Lisa Hagmeister spielt das als aufregende Charakterstudie.

Die Freiburger Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) dringen nicht zu ihr durch, auch bei mehrmaligen Versuchen nicht, worüber vor allem Berg zunehmend die Fassung verliert. Es soll oft Streit gegeben haben bei den Vogts, sagt die Nachbarin. Auch der pubertierende Sohn macht Andeutungen. Andere sind noch offener. Herumgeflirtet habe sie, mit allen Männern. Außerdem kommt heraus, dass der streitbare Gatte Gerd Vogt (Daniel Lommatzsch) sich kurz vor seinem Verschwinden mit seinem Geschäftspartner überworfen hat und mit drei Millionen Euro aus der Firma ausgelöst wurde.

Hat Sandra Vogt aber deshalb ihren Mann getötet? Und den kleinen Jungen gleich mit? In der Tatnacht war sie nicht zuhause. Wo sie war, will sie aber nicht verraten. Sie reagiert abwesend bis abweisend. Womit sie sich erst recht verdächtig macht. Schließlich wird die Angst zur Gewissheit, und die Leichen von Mann und Kind werden gefunden. Sandra Vogt will dennoch weiter im Rathaus arbeiten. Auch wenn ein Antragsteller nicht mehr von ihr betreut werden will. Und sie offen des Mordes bezichtigt.

Dieser „Tatort“ ist auf ganz andere Weise spannend

Bernd Lange hat schon die Drehbücher für den Kinofilm „Was bleibt“ und den TV-Mehrteiler „Das Verschwinden“ geschrieben. Und auch seine „Tatort“-Folge dreht sich lange um die verstörende Ungewissheit, wenn Menschen verschwinden und was das mit den Angehörigen macht. Geht es sonst in der Krimireihe vornehmlich um Spannung und Gewalt, ist diese von Regisseurin Franziska Schlotter sehr sensibel inszenierte Folge eher Sozialstudie und Psychogramm einer unglücklichen Frau, die sich in ihren Kummer wie in einen Kokon eingesponnen hat, die Vorurteile gegen sie hin-, aber keine Hilfe annimmt. Ein schwieriger Fall, an dem man auch als Zuschauer schier verzweifelt.

Bis zum Schluss bleibt die Täterfrage offen. Stattdessen weitet sich der Blick auf die Reaktionen des Umfelds. Und damit geht es eigentlich um eine ganz andere und auf andere Art spannende Frage: die nämlich, wie „richtige“ Trauer aussieht. Und was passiert, wenn jemand sich nicht so verhält, wie es in einem solch tragischen Fall erwartet wird. Das Team Löbau/Wagner ermittelt dabei mal wieder eher missmutig und wenig einfühlend. Aufregend ist die Folge aber durch das Spiel von Lisa Hagmeister, die schon im vielfach preisgekrönten Film „Systemsprenger“ nicht dem Bild einer „richtigen“ Mutter entsprach und hier einmal mehr eine interessante Charakterstudie gibt.