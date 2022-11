Rosa von Praunheim lädt alle zu seinem Geburtstag ein

Selbstironie kann er. Als Rosa von Praunheim gestern auf die Bühne des Zoo Palastes kommt, tut er das singend „Lebt denn der alte Holzmichl noch?“, um am Ende zu bekennen: Ja, er lebt. Praunheim, der Filmregisseur und vielseitige Künstler, wird am 25. dieses Monats 80 Jahre alt. Und er lädt alle Anwesenden an, seine neue Ausstellung am 11. November in der Galerie Mond zu besuchen - wo er dann auch am 25. seinen Geburtstag feiert: „Kleine Geschenke“, meint er, seien sehr willkommen.

Aber eigentlich ist er ja hier, um in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ über seinen Film „Der Einstein des Sex“ zu sprechen, seine Filmbiographie über Magnus Hirschfeld, den berühmten Sexualwissenschaftler, dessen Lebenswerk die Nazis zerstört haben und der auf Jahrzehnte fast vergessen war. Bis Rosa von Praunheim ihn mit diesem Film wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückte.

Eine Szene aus „Der Einstein des Sex“ mit Ben Becker (l.)

Foto: Alamode

Zehn Jahre hat Praunheim für seinen Film gekämpft. Zehn Jahre brauchte er, m ihn realisieren zu können. Es war auch für Praunheim eine schwierige Zeit. Auf der Hochphase der Aids-Krise war er einer der größten Fürstreiter für Safer Sex. Und als er in diesem Zuge Alfred Biolek und Hape Kerkeling als schwul zwangsoutete, um zu zeigen, dass die Nation schwule Lieblinge hatten, nur nicht wusste, dass sie schwul waren, wurde er aber auch in der Schwulenszene angefeindet. Und beschloss daraufhin, eben historische Schwulenthemen zu verfilmen.

Für „Einstein des Sex“ gab es viele Fassungen. Auch ganz wilde und experimentelle, wie er erzählt. Aber am Ende entschied man sich dann für ein relativ konventionelle Dramaturgie, um ein möglichst großes Publikum zu interessieren. So wurde das auch im Ausland ein Erfolg. Seinen 23 Jahre alten Film sieht sich der Regisseur dann selbst noch mal an. Das tut er sonst eigentlich nicht. „Aber ich bin ja senil ich hab’ alles vergessen.“

Als Nächstes wird in der Reihe am 6. Dezember „Bildnis einer Trinkerin“ aus dem Jahr 1979 gezeigt. Zu Gast ist dann die Regisseurin des Films, Ulrike Ottinger.