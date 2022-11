Ruth Wolf-Rehfeldt und Farkhondeh Shahroudi

Auf den ersten Blick sehen Ruth Wolf-Rehfeldts Werke „A wie Arsen“ und „B wie Blau“ aus wie der Beginn des Alphabets in Großbuchstaben. Unterzieht man die Lettern aber einer genaueren Betrachtung, erkennt man, dass sie aus Versalien in Serifenschrift sowie aus stets wiederholten Sätzen bestehen: „A wie Arsen in allen Adern und Antiarsenic im Schrank bei einer unbekannten Datenbank“. Lyrische Klangfiguren sind nur zwei der Stilmittel, die Ruth Wolf-Rehfeldt für ihre „Typewritings“ genutzt hat, wie sie ihre Schreibmaschinengrafiken nennt. Die lassen nicht nur das Herz von Kunstfans, sondern auch von Lyrik-Liebhabern, Linguisten und sprachverliebten Menschen höherschlagen.

Seit über 70 Jahren lebt Ruth Wolf-Rehfeldt in Berlin. Jetzt erhält sie den mit 25.000 Euro dotierten, alle zwei Jahre verliehenen Hannah-Höch-Preis 2022 für ihr herausragendes künstlerisches Lebenswerk. Zu Berlins renommiertester Auszeichnung für Kunst gehört auch die Einzelausstellung „Ruth Rehfeldt. Wie eine Spinne im Netz“, die nun im Kupferstichkabinett zu sehen ist. Kuratiert von Jenny Graser, die auch in der Jury des Preises saß und angesichts der Auszeichnung von der 90-jährigen Künstlerin gefragt wurde: „Warum erst jetzt?“

Die poetischen Sprachgebilde „A wie Arsen“ und „B wie Blau“ von Ruth Wolf-Rehfeldt (1973), Karbondurchschlag auf Papier.

Eine berechtigte Frage. Denn spätestens seit ihrer Teilnahme 2017 an der Documenta 14, ist Ruth Wolf-Rehfeldt, geboren 1932 im sächsischen Wurzen, in aller Munde. Mit Ausstellungen in Altenburg, Potsdam, Los Angeles und nun in Berlin. Nicht nur ihr einzigartiges Œuvre wird damit gewürdigt, sondern auch ein Kapitel der DDR-Kunstgeschichte.

Werke voller poetischer Schönheit kreiert auch Farkhondeh Shahroudi, die in diesem Jahr den Hannah-Höch-Förderpreis erhält. Der 1962 in Teheran geborenen iranischen und in Berlin lebenden Künstlerin ist parallel die Ausstellung „Farkhondeh Shahroudi. Beckmann war nicht hier“ gewidmet. Sujet ihrer Werke sind posttraumatische Erfahrungen, auch Depressionen. Shahroudi arbeitet dabei immer wieder mit Worten, verwebt Farsi und Deutsch in ihren Zeichnungen, Skulpturen, Papier- und Stoffbüchern. In einer Serie spielt Max Beckmann eine Rolle. Wie die Künstlerin lebte auch der Maler einst im Exil. Daher korrespondiert ein „Selbstbildnis“ von ihm, eine Radierung aus dem Jahr 1918, mit den Arbeiten von Shahroudi.

Ruth Wolf-Rehfeldts tippte in den 1970er-Jahren ihre Wort- und Assoziationsketten auf ihrer Schreibmaschine „Erika“.

Auch in der chronologisch gegliederten Schau von Ruth Wolf-Rehfeldt finden sich konzeptionell passende Werke anderer Künstler aus der hauseigenen Sammlung, die ebenfalls wortbasiert arbeiten. So werden unterschiedlichste Dialogsituationen geschaffen. Besonders reizvoll wird es, wenn Hannah Höch (1889-1993) mit ihrer dadaistischen Collage „Friedenstaube“ auf Wolf-Rehfeldt trifft, die in den 1980er Jahren ebenfalls verstärkt an Collagen wie „Peace“ arbeitete.

Ab den frühen 1970er Jahren schuf sie indes Serien von Schreibmaschinengrafiken, in denen eine nachgerade teutonische Präzision auf subversiven Humor traf. Erst tippte sie ihre akkuraten schwarzen Zeichen in eine Erika-Schreibmaschine, später in eine Kugelkopfschreibmaschine. So entstanden Muster, Wellen, abstrakte Kompositionen, fließende Strukturen und feinsinnige Poesie. Nah an der visuellen und konkreten Poesie.

Ihre Typewritings verschickte Ruth Wolf-Rehfeldt aus der DDR in die ganze Welt, baute so in Mauerzeiten ein riesiges globales Kommunikationsnetz auf. 1990 beendete sie ihr künstlerisches Schaffen. Sie befand, mit der Globalisierung und dem Siegeszug der E-Mail gäbe es dafür keinen Bedarf mehr.