Die „Komödie am Kurfürstendamm“ ist derzeit übergangsweise im Schiller-Theater in Charlottenburg untergebracht.

Theater „Komödie am Kurfürstendamm“ zieht an den Potsdamer Platz

Die „Komödie am Kurfürstendamm“, derzeit im Schiller-Theater an der Charlottenburger Bismarckstraße untergebracht, wird im Theater am Potsdamer Platz eine neue Übergangsbleibe finden. Das teilte die „Komödie“ am Dienstag mit. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, wurde Theaterchef Martin Woelffer zitiert. Der Vertrag mit dem Theater am Potsdamer Platz sei nach „langen und produktiven Verhandlungen“ unterschrieben worden. Künftig werde das Haus den Namen „Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz“ tragen.

Der Ortswechsel war nötig geworden, um für die Komische Oper Platz zu schaffen, deren Haus an der Behrenstraße in Mitte in den kommenden Jahren saniert und erweitert werden soll.

Die Theaterverwaltung der „Komödie“ ziehe bereits Mitte Dezember an den Potsdamer Platz, die Werkstatt werde voraussichtlich in Spandau untergebracht, hieß es. Bislang hatte das Ensemble immer unter einem Dach gearbeitet. „Für die Mitarbeiter:innen ist das sicherlich gewöhnungsbedürftig“, sagte Woelffer, „aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es nie wieder so sein wird, denn auch am Kurfürstendamm, an den wir voraussichtlich Ende 2024 zurückziehen, ist kein Platz für Büros, Werkstätten und eine Probebühne“, sagte Woelffer.

