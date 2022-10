Eine Traumwelt aus Tanz, Licht und Sound

Berlin. Zwei Tänzerinnen liegen ineinander verschlungen auf dem Boden. Die eine hält zudem eine rot leuchtende Neonröhre in der Hand. Elektronische Sounds verweben sich mit den Bewegungen der beiden, wie auch das Licht, das sich ständig verändert. Die Luft ist dazu fast tropisch warm. Die Zuschauer haben es sich auf großen Kissen und Hockern bequem gemacht. Manche sind schon über eine Stunde da. Andere kommen gerade erst, manche gehen. Die meisten aber verweilen, weil die immersive Installation nach anfänglichem Befremden schnell eine Sogwirkung entwickelt. Die Bilder, die stets aufs Neue entstehen, wirken nachgerade meditativ. Man versinkt rasch in eine Traumwelt. Und genau auf diesen Effekt zielen die Macher ab.

Wer die Galerie im zweiten Obergeschoss der Alten Münze betritt, der erlebt die von Véronique Langlott konzipierte und aus Tanz, Licht und Sound choreographierte multimediale Installation „Will I dream …of dreams …of dreams“ mit allen Sinnen. Lichtdesignerin Susana Alsonso hat 60 Neonröhren über die Spielfläche verteilt, die den ganzen Raum umfasst. Teils in dreidimensionalen Skulpturen. Und die elektronische Soundkomposition von William „Bilwa“ Costa schiebt sich in alle möglichen Richtungen.

Die Installation folgt keiner Geschichte, sondern erweckt Träume

Dabei sprengt der Abend den Rahmen einer normalen Vorstellung. Jeder Zuschauer bestimmt selbst, wo er sitzt und wie lange er bleibt. Die Tänzerinnen Véronique Langlott und Lauerline Richard schaffen derweil immer neue Bilder, indem sie mit allem interagieren, was um sie herum ist. Ganz in Schwarz gekleidet mit Sportshorts, T-Shirt und Sneakern, sprechen sie mal in ein Mikrofon, mal tanzen sie oder sie inszenieren sich vor mit Spiegelfolie bezogenen Stelltafeln. Jeder Moment ist anders, mit neuen Konstellationen, Klangwellen oder Stille. Ein Wechselspiel zwischen Tanz, Licht und Sound. Dabei folgt die Installation keiner Geschichte, sondern schafft traumähnliche Landschaften.

Den Künstlern geht es aber um mehr: Der Installation zugrunde liegt das Bühnenstück „Will I dream during the process“ von Véronique Langlott. Das wiederum knüpft an eine 45-minütige Tanzchoreographie an, die mithilfe eines Motion Capture Systems mit zwölf Kameras digital archiviert, anschließend in eine Sound- und Lichtspur übersetzt und somit gespeichert wurde. So schafft man das vermeintlich unmögliche, eine Tanzperformance zu archivieren.

Die Zuschauer werden animiert, den Prozess selbst auszuprobieren

Die dreistündige Installation in der Alten Münze greift nun auf dieses Material zurück, das für die Performance abgerufen und künstlerisch neu übersetzt wird. Die Zuschauer können über einen QR-Code in einem Begleitheft selbst darauf zugreifen, werden sogar animiert, diesen Prozess auch einmal auszuprobieren. Wobei das Prinzip der Übersetzung von Licht- und Tonspur in Tanz ein bisschen an das Kinder-Spiel „Stille Post“ erinnert. Es kommt unweigerlich zu Veränderungen.

Da die meisten Zuschauer die vorherigen Choreographien nicht gesehen haben dürften, wird ihnen die Transformation vermutlich schlicht nicht auffallen. Macht nichts. Schließlich will die Installation ja eigentlich in träumerische Gefilde entführen. Was ihr auch bestens gelingt.