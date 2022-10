Spurensicherung bis ins künstlerische Detail

Berlin. Die Fährtensuche hat in der Akademie der Künste am Pariser Platz die Ausstellungsmacher von „Spurensicherung. Die Geschichte(n) hinter den Werken“ auf höchst unterschiedliche Fälle stoßen lassen. Alle vorgestellten Geschichten beginnen am Objekt, das aus der Sammlung stammt. Alle Fälle sind personell irgendwie verwoben mit der Akademie-Geschichte. Es ist auch der Versuch, sich ehrlich zu machen. Und es zeigt zugleich, wie individuell und kompliziert die Geschichten sind.

Gleich zu Beginn findet sich ein rätselhafter Hingucker. Es handelt sich um Rudolf G. Bunks Gemälde „Tanzende Paare“. Eine daneben liegende Fotografie von 1935 zeigt den Maler in seinem unaufgeräumten Berliner Atelier, wo neben dem Kachelofen auf einer angelehnten Leinwand das große Gemälde zu erkennen ist. Kurioserweise ist es in der Ausstellung nur ein kleineres Fragment, das auf der Rückseite eines anderen Gemäldes eingeklemmt ist. „Es handelt sich hierbei um drei Provenienzfälle in einem“, sagt Werner Heegewaldt, Direktor des Archivs der Akademie der Künste. Die Frage laute: Wo sind die verschollenen Werke?

Eine Provenienzforschung will den rechtmäßigen Besitzer feststellen

Geht man um das Ausstellungsstück herum, sieht man auf der Vorderseite Bunks „Porträt von Hanns Meinke“. Nachlass und Werk des Dichters Meinke werden ebenfalls im Archiv der Akademie der Künste verwaltet. Verwirrenderweise befindet sich auf dem Keilrahmen deutlich sichtbar die Aufschrift „Kuss“. Ein altes Foto dieses verschollenen Bildes ist ausgestellt. Provenienzforschung bedeutet zuerst, die rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Viel war in den letzten Jahren über NS-Raubkunst und ungeklärte Rechtsverhältnisse aus dem kolonialen Kontext zu hören. Auch dazu finden sich Beispiele in der Ausstellung.

Aber trifft das irgendwie auf Bunk zu? Der expressionistische Maler und Bühnenbildner hatte mehrfach versucht, Nazi-Deutschland zu verlassen. 1941 emigrierte er nach Jugoslawien, dann nach Ägypten. 1958 ließ er sich in Hamburg nieder. Das Dichterbildnis hatte der Industrielle und Mäzen Karl Albin Bohacek aus Halle 1935 in Auftrag gegeben. Von deren Nachfahren erhielt Bunk das Bild 1965, so gelangte es schließlich in die Akademie. „Die Provenienz ist unbedenklich“, heißt es in der Ausstellung. Es bleibt die Frage nach den beiden verschollenen Bildern.

Es geht um Verrat, staatliche Erpressung und Verwerfungen

„Der Fall Nagel“ wird beispielsweise im letzten Raum der Schau verhandelt. Historisch befinden wir uns in der früheren DDR, es geht um Verrat, staatliche Erpressung und Verwerfungen durch Kunstentzug. Der Maler Otto Nagel (1894 bis 1967) war nicht nur eng mit Heinrich Zille und Käthe Kollwitz befreundet, sondern später politisch eingebunden. Er gehörte frühzeitig der Volkskammer an und wirkte von 1956 bis 1962 wirkte als Präsident der Akademie der Künste der DDR.

Das sozialkritische Werk des Arbeitersohns aus dem Wedding war von politischer Tragweite. Nach dem Tod seiner Witwe versuchten die Ost-Berliner Kulturbehörden, die Verfügungsgewalt über die Sammlung zu bekommen. Plötzlich wurde die Tochter mit einer ungewöhnlich hohen Erbschaftssteuer konfrontiert. 1985 erfolgte die Schenkung der Nagel-Sammlung an die Akademie der Künste. Der Wert wurde auf 1,6 Millionen Mark geschätzt. Restitutionsforderungen der Familie wurden nach 1990 gerichtlich abgeschmettert. In der Schau befindet sich ein Brief von Kurt Löffler, dem früheren Staatssekretär des DDR-Kulturministeriums, der 2021 eine „defacto Enteignung des Nachlasses“ bestätigt. Ungeachtet der Vergangenheit hat die Familie inzwischen weitere Teile des Nachlasses an die Akademie übergeben.

Akademie der Künste, Pariser Platz 4, Mitte. Di-So. 11-19 Uhr. Bis zum 22. Januar 2023