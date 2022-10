Sarah Willis spielt den Mambo mit Horn

Es gibt Dinge, die auf den ersten Blick einfach nicht zusammen gehören. Mozart und Mambo zum Beispiel. Weil Welten dazwischen liegen. Aber der Gegenbeweis liegt vor, denn das transatlantische Albumprojekt „Mozart y Mambo“ mit dem Havana Lyceum Orchestra unter ihrem Dirigenten José Antonio Méndez Padrón fand sich vor zwei Jahren in den Klassikcharts und auf den Social-Media-Kanälen wieder. Gemeinsam mit der Berliner Hornistin Sarah Willis gibt es am Sonnabend eine Fortsetzung im Kammermusiksaal. Die Philharmonikerin wird im Programm „Mozart y Mambo – Cuban dances“ nicht nur spielen, sondern das Projekt auch moderieren. Ja, es gibt Erklärungsbedarf.

„Als Buena Vista Social Club herausgekommen ist, habe ich mich hier in Berlin in die kubanische Musik verliebt“, sagt Sarah Willis. „Klassische Musiker sind bekanntlich nicht die besten Tänzer. Wir haben zwar Rhythmus, aber drücken uns lieber über unsere Instrumente aus. Eine Musikerdisco nach einem Konzert ist selten beeindruckend, aber ich wollte unbedingt Salsa probieren.“ Salsa ist ein auch in Berlin beliebter Gesellschaftstanz aus Lateinamerika.

„Ich habe in Berlin angefangen mit einem Kubaner, Salsa tanzen zu lernen“, erzählt die amerikanisch-britische Musikerin. Und sie wollte immer nach Kuba. „2017 habe ich in Miami an der New World Symphonie unterrichtet. Kuba ist mit dem Flugzeug nur 30 Minuten entfernt. Jemand sagte zu mir, er organisiert mir in Kuba eine Masterclass. Ich sagte: Wieso Masterclass? Ich will Salsa tanzen. Ich bin dann hingereist, habe erst getanzt und dann eine Masterclass gemacht.“

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Moderatorin ist die Hornistin auch außerhalb ihres Orchesters unterwegs

Die Philharmonikerin Sarah Willis ist eine schillernde Figur im Berliner Klassikbetrieb, die immer wieder mit ihren Projekten überrascht. Sie verfügt über das Talent, mit fröhlicher Herzlichkeit Menschen zusammen zu bringen. Die Hornistin war nach der Wiedervereinigung 1991 als erste Berufsmusikerin aus dem Westen Mitglied der Staatskapelle Berlin unter Leitung Daniel Barenboims geworden. Zehn Jahre später kam sie als erste Frau in die Horngruppe der Berliner Philharmoniker unter dem Chefdirigenten Simon Rattle. Als Moderatorin ist sie auch jenseits ihres Orchesters unterwegs.

Als Sarah Willis erstmals nach Kuba kam, lief es aber etwas anders ab als erhofft. Man erwartete die Philharmonikerin und keine Salsa-Tänzerin. In Havanna ist das Berliner Spitzenorchester natürlich bekannt, es kursieren alte DVDs mit Karajan. Der folgende, salonlinke Chefdirigent Claudia Abbado hatte seine persönliche Nähe zu Kuba und Fidel Castro. Sarah Willis wollte lieber auf dem Weg in einer Touristenkneipe Salsa tanzen, die Musiker sie in eine Orchesterprobe holen. In einer Kirche wurde gerade Mozart geprobt. Sie sei elektrisiert gewesen, sagt Sarah Willis: „Mozart klang so anders. Die Musik war so leicht, so tänzerisch.“

Diese Menschen in Havanna liebe sie, sagt Sarah Willis, weil sie so viel Freude am Leben haben, obwohl sie kaum etwas besäßen. „Auf Kuba geht man nicht tanzen, man ist selbst die Musik“, hat sie gelernt. „Die Leute sind den ganzen Tag in Bewegung, ob sie in einer Schlange stehen, ob sie kochen oder miteinander reden.“ Auf den Straßen würde überall Musik erklingen. Das sei normal.

Beliebte Solostücke von Mozart sind mit kubanischer Musik kombiniert

„Salsa kannte ich aus Berlin, aber für das erste Album musste ich Mambo kennenlernen“, erklärt die Musikerin. „Auf Kuba gibt es kein Salsa, das ist mehr Kolumbien oder Dominikanische Republik. Die Kubaner haben Son.“

Die Idee, beliebte Solostücke für Horn von Wolfgang Amadeus Mozart mit traditioneller kubanischer Musik zu verbinden, kam ihr aber erst ein paar Jahre später. „Zuerst habe ich dort gedreht. Ich habe vier Sendungen für ,Sarah’s Music’ für die Deutsche Welle gemacht. Aber ich wollte mehr machen. Die Instrumente, auf denen die Musiker spielen, sind teilweise so schlecht. Ich wollte Geld sammeln, um neue Instrumente zu kaufen. Dann kam die Idee, ein Album zu produzieren. Zufälligerweise habe ich in Havanna eine Büste von Mozart entdeckt.“

Auf dem zweiten Album wollte Sarah Willis dann tiefer in die kubanische Musik eintauchen. „Wir haben eine Art Buena Vista Social Club Projekt erstellt und das erste kubanische Hornkonzert komponieren lassen“, sagt die Musikerin. „Sechs junge kubanische Komponisten haben die Tänze geschrieben. Jedes Stück basiert auf traditionellen Tänzen, die aus sechs verschiedenen Regionen Kubas kommen. Man kennt Cha-Cha-Cha oder Bolero. Was nur wenige kennen ist der Guaguancó. Wir bringen die Stücke in die Welt“, sagt sie schon mit Stolz.

Sarah Willis singt und klopft die verschiedenen Rhythmen an

Denn bei der Gelegenheit sind die Tänze erstmals auch notiert worden und können außerhalb von Kuba einstudiert werden. Und plötzlich passiert in unserem Gespräch etwas Überraschendes, Sarah Willis singt und klopft die unterschiedlichen Rhythmen an. Es klingt kompliziert. „Meine klassische Zunge hat nicht ausgereicht, diese Stücke authentisch zu spielen“, sagt die Philharmonikerin. „Ich musste dafür richtig üben.“

Wenn die Berliner Philharmoniker jetzt im November ihre USA-Tournee machen, wird sie anschließend gleich eine Woche nach Kuba weiterreisen. Inzwischen sei sie keine Touristin mehr auf Kuba, betont Sarah Willis, aber sie wäre nicht in die Gesellschaft hineingegangen.„Ein paar Exil-Kubaner, die jetzt in Miami leben, meinten, ich solle doch meine Stimme gegen Kuba verwenden. Aber das kann ich nicht, weil ich will, dass es meinen Musiker gut geht und dass sie die Möglichkeit haben, auf Tournee gehen zu können. Uns allen geht es um die Musik. Dazu stehe ich.“

Das kubanische Projekt hat auch Rückwirkungen auf ihr Musikerdasein. „Mein Rhythmus ist besser geworden und ich höre klassische Musik stärker mit einem Tanzgefühl“, sagt sie. „Im Orchester musste ich mich jetzt wirklich zurücknehmen, damit ich mich nicht zur Musik bewege. Die Berliner Philharmoniker bewegen sich im Vergleich zu amerikanischen Orchester schon viel. Aber es wird sich deutlich weniger bewegt als in Kuba.“

Philharmonie/Kammermusiksaal, Tiergarten. Tel. 882 7622. Am 29.10. um 20 Uhr