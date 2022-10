Der Cirque du Soleil bietet Weltklasse-Arkrobatik für die ganze Familie und verwandelt die Veranstaltungshalle in eine Zirkusarena.

Mercedes Benz Arena In "Corteo" erwacht die magische Welt des Cirque du Soleil

Das Cyr Wheel ist eine der schönsten artistischen Disziplinen. Und eine der raumgreifendsten. Wenn ein Akrobat damit in immer schneller werdenden Pirouetten elegant über die Bühne wirbelt, kommt es durchaus zu optischen Täuschungen. Je näher der Artist am Boden rotiert, desto welliger wirkt der Reifen. Beim kanadischen Cirque du Soleil dreht sich gleich eine Fünfer-Formation im gleichen Takt. Atemberaubend.

Weltklasse-Artistik vom berühmtesten Zirkus der Welt. Der Cirque du Soleil gastiert mit „Corteo“ in der Mercedes-Benz Arena. Neu ist die Show in der Regie des Schweizers Daniele Finzi Pasca nicht. Premiere feierte das aufwendig ausgestattete Zirkusevent bereits 2005. Danach war es bis 2015 in einem Zelt zu sehen. 2018 wurde „Corteo“ in eine Arena-Show umgewandelt und tourt nun wieder um den Globus.

Lucas Saporiti im Cyr Wheel.

Foto: Cirque du Soleil

Mercedes-Benz Arena mit gewaltiger Drehbühne und Kronleuchtern

Auf den ersten Blick ist die Mercedes-Benz Arena kaum wiederzuerkennen. Die riesige Eventhalle hat sich plötzlich in einen intimen Veranstaltungsort verwandelt. Eine gewaltige Drehbühne teilt die Arena längs. Dazu hängen opulente Kronleuchter von der Decke, während gigantische, mit Wasserfarben handbemalte Roll-Vorhänge, 17,6 Meter breit und fast 12 Meter hoch, im Barockstil sowie vier Seitenvorhänge im italienischen Stil die Optik komplett verändern. Es ist fast so, als sitze man tatsächlich rund um eine Zirkusmanege. Dadurch ist man schon vor dem Beginn der Aufführung in einer ganz anderen Welt.

Durch „Corteo“ zieht sich an einem lockeren roten Faden die Geschichte vom Clown Mauro, der auf seinem Sterbebett von seinem Tod und seiner Beerdigung träumt. Die erweist sich als fröhliche Parade, bedeutet das italienische Corteo doch Prozession. In seinen letzten Momenten erinnert sich der Clown an die großen magischen Momente mit seinen Zirkusfreunden. Wobei das Wort Himmelbett ganz nebenbei neue Bedeutung bekommt. Schwebt es doch mit dem sterbenden Clown anfangs von vier Engeln flankiert tatsächlich durch die Lüfte.

Cirque du Soleil bietet schier endlosen Zug von Artisten

Begleitet von Livemusik, ist die karnevaleske Prozession in wunderbar nostalgischen Kostümen ein schier endloser Zug von Artisten aller Arten. Jongleure, Luft- und Bodenakrobaten. Und natürlich viele Clowns. Die Artisten verzaubern das Publikum auf vielerlei Weise. An der Vertikalstange tanzend, mit schwingenden Hula Hoops oder im Fall der charmanten, kleinwüchsigen Valentina an riesigen Heliumballons über den Köpfen der Zuschauer schwebend.

Urkomisch ist die Guckkasten-Version von "Romeo und Julia" mit Valentina und ihrem ebenfalls kleinwüchsigen Galan Yuri, die zunehmend aus dem Ruder läuft und in einer Ohrfeigen-Orgie endet. Da sich rasante mit poetischen Nummern abwechseln, folgt ein traurigschöner Pas des deux an den Strapaten, der mit einem romantischen Glitzer-Effekt im Liebesglück endet.

Ein herrlicher humorvoller Trip durch den Zirkuskosmos mit vielen großartigen artistischen Highlights. Allerfeinstes Entertainment für die ganze Familie.