Dardust: Neues Album setzt auf fragile Schönheit

Berlin. Dardusts Pianoläufe umspielen fließend ein zartes Thema. Ein bisschen Jazz, etwas Klassik, fusioniert zur federleichten Meditation „Petali“ mit einem Pop-Charakter, der mitreißt. Inspiriert vom japanischen Frühling. Von Sakura, den Kirschblüten und ihrer flüchtigen, fragilen Schönheit, die an die eigene Sterblichkeit gemahnen. Wie sehr den italienischen Musiker die japanische Kultur und Philosophie beeindruckt, ist auch in anderen Kompositionen seines neue Albums „Duality“ zu hören, das am Freitag bei Sony Masterworks erscheint und einem einzigartigen Konzept folgt.

In Italien muss man Dardust alias Dario Faini nicht mehr vorstellen. Dort gehört er zu den ganz Großen. Als Musiker, Komponist, Pianist ein Star. Und einer der wichtigsten Pop-Produzenten des Landes. Über 70 Platin-Alben sind beredter Beweis. Was er anpackt, landet in den Charts. Seit seinem ersten Nummer-1-Hit „Magnifico“ mit dem Rapper Fedez und der Sängerin Francesca Michielin im Jahr 2014 schwimmt er auf der Welle des Erfolgs. Der von ihm produzierte Song „Calipso“ mit dem Sänger Mahmood sowie den Rappern Sfera Ebbasta und Fabri Fiba stand sogar stolze 31 Wochen in den Charts. Und er war beim berühmten Sanremo-Festival 2021 Autor und Komponist von gleich fünf Tracks.

Hierzulande ist der 46-Jährige noch eher unbekannt. Wenngleich man seine Musik besser kennt, als man denkt. Wie ein Video beim Showcase vor Fachpublikum in der Berliner Sony-Niederlassung anlässlich der Vorstellung des Albums nun veranschaulicht hat. Dardusts Musik war nicht nur bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Peking 2022 zu hören, sondern unter anderem beim Superbowl, dem NBA All Star Game sowie zur Produkteinführung von Apple und von Maserati. Zudem war er der Show-Act in der Pause des Eurovision Song Contests in diesem Jahr. Seine Musik erreicht mühelos die Massen wie über eine halbe Milliarde Streams zeigen.

Seine Musik ist wie das Gehirn in zwei Hemisphären geteilt

Als Solo-Künstler hat Dardust in seinen früheren Arbeiten elektronische und eher akustische Klänge kombiniert. Nun trennt er sie auf „Duality“ erstmals. Im Interview mit Journalistin Shelly Kupferberg erklärt er, dass er den Longplayer auf zwei CDs aufgeteilt hat. In zwei Hemisphäre wie im Gehirn. Die linke Seite ist rational, Dardusts innerer Mathematiker, und gehört seinen komplexen elektronischen Sounds. Rechts sitzt der emotionale, der Klavier-Part. Womit zwei Farben seiner Musik repräsentiert sind, in ihren Extremen völlig unterschiedlich. Verbindend ist die ausgefeilte Virtuosität der Titel und ihre immense Sogwirkung beim Hören. Jeder Song hat ein Thema, das ihm eine eigene Identität gibt.

Auf seiner Duality-Tour im kommenden Jahr wird Dardust beide musikalische Welten auf die Bühne bringen. Die Tracks mit ihrer elektronischen Klanggeometrie aus Mustern, Beats und Synthesizern sowie die melancholischen Klavier-Soli voller positiver Energie. Auch bei seinem einzigen Deutschlandkonzert am 26. März im Frannz Club wird es zwei klar getrennte Akte geben. Mit beeindruckenden visuellen Effekten, die wie die Musik eine Brücke schlagen von der Tradition Richtung Zukunft.