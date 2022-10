Ein Clown erlebt fröhlich das Ende seiner Zeit auf Erden

Die Idee, den Tod und das Begräbnis eines Clowns zum Gegenstand einer Show der Superlative zu machen, klingt auf den ersten Blick ziemlich gewagt. Für den Schweizer Regisseur und Autor Daniele Finzi Pasca ist es indes durchaus naheliegend. Der Tessiner ist nämlich selbst Clown. Und weil er aus dem italienischen Teil der Schweiz stammt, liegt ihm auch die italienische Theatertradition sehr am Herzen, in der Traurigkeit und Glück dicht beieinander liegen. Hier wurzeln seine Bühnengeschichten.

Der Clown namens Mauro, den er ersonnen hat, träumt sich auf seinem Sterbebett in eine circensische Fantasie. Behütet von mitfühlenden Engeln, erlebt er das Ende seiner Zeit auf Erden als fröhlichen Moment mit vielen Begegnungen. Es gibt viel Schönes, an das er sich erinnern kann. „Wir alle kennen diese besonderen Augenblicke mit der Familie und Freunden im Leben. Etwa die Geburt eines Kindes. Sie sind voller Liebe“, weiß Finzi Pasca.

Als der 58-Jährige gefragt wurde, ob er Lust hätte, für den weltberühmten Cirque du Soleil eine Show zu inszenieren, war die in eine artistische Form gegossene Beerdigung des Schelms sein erster Gedanke. Herausgekommen ist das Spektakel „Corteo“. Das italienische Wort steht für Prozession. Eine festliche Parade, die sich in Mauros Vorstellung abspielt. Ein magischer Ort zwischen Himmel und Erde, der ab Donnerstag vier Tage lang in der Mercedes-Benz Arena zum Leben erwacht.

Szene aus Corteo“ vom Cirque du Soleil.

Foto: Matt Beard Photography

Premiere feierte „Corteo“ bereits 2005 in Montreal. Damals eingerichtet für das große Zelt des Cirque du Soleil. Seitdem haben mehr als acht Millionen Zuschauer die Show in 60 Städten in 19 Länder gesehen. 2015 fand die 3500. Vorstellung im kolumbianischen Bogotá statt. 2018 folgte schließlich die Umwandlung von einer Zelt- in eine Arenashow mit neuen Acts. Eine immense Herausforderung. Denn „Corteo“ wird mit vielen opulenten Bühnenbildern und aufwendiger Technik innerhalb von 24 Stunden vor Ort aufgebaut. „Es muss in den Hallen viel schneller gehen als vorher mit dem Zelt“, verrät Daniele Finzi Pasca.

Die 12,5 Meter lange Drehbühne teilt den Zuschauerraum

Ein Highlight der Show ist die 12,5 Meter lange Drehbühne, die den Zuschauerraum teilt. Für den Regisseur war von Anfang an klar, dass der Cirque du Soleil seinerzeit eine Veränderung brauchte. „Also haben wir etwas Neues kreiert, das überrascht. So können wir das Licht in einer ganz anderen Weise einsetzen. Außerdem ist die Perspektive der Zuschauer wirklich einzigartig. Wir haben festgestellt, dass sie in den großen Hallen noch beeindruckender ist“, so der 58-Jährige. Er selbst ist nicht mit „Corteo“ unterwegs, steht aber in ständigem Kontakt mit dem Team vor Ort: „Die Show funktioniert reibungslos. Wir arbeiten aber jede Woche daran, sie auf dem allerhöchsten Level zu halten.“

Daniele Finzi Pasca ist international ein gefragter Star. So hat er unter anderem die Abschlussfeiern der Olympischen Winterspiele in Turin (2006) und Sotschi (2014) inszeniert. Geboren 1964 in Lugano, stammt er aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater und sein Großvater waren Fotografen, die Mutter Malerin. Er begann seine Karriere als Turner, wurde anschließend Zirkusartist und tauchte später in die Welt des Theaters ein. Eines der vielleicht prägendsten Ereignisse in seinem Leben war eine Reise nach Indien, wo er sich als Freiwilliger um todkranke Patienten kümmerte.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz gründete er 1986 die Kompanie „Teatro Sunil“, benannt nach einem Jungen, den er in Kalkutta kennengelernt hat. Er führte dort bei 20 Shows Regie. 2011 gründete er die Compagna Finzi Pasca. 2012 wurde er mit dem Hans Reinhart Ring, der höchsten Auszeichnung des Schweizer Theaters, geehrt. 2016 inszenierte er mit „Luzia“ seine zweite Show für den Cirque du Soleil.

Er musste ins Gefängnis, weil er den Militärdienst verweigerte

Heute sieht sich der Regisseur als Teil der großen Cirque-du-Soleil-Familie. Begonnen hat die Zusammenarbeit mit dem kanadischen Entertainment-Unternehmen in den frühen Nuller-Jahren mit seinem Solo-Stück „Icaro“, das in seinem Leben einen besonderen Stellenwert hat. Weil er als junger Mann den Militärdienst verweigerte, musste Finzi Pasca ins Gefängnis. Er nutzte die Zeit, um sein bekanntestes Werk zu schreiben: Die Trilogie „Fuga“. Ein Stück daraus ist „Icaro“, der Monolog eines Clowns im Krankenhaus.

Das Stück wurde über 20 Jahre in 15 verschiedenen Ländern und in sechs Sprachen aufgeführt. Als Finzi Pasca damit in Montreal auftrat, saß zufällig auch Guy Laliberté im Publikum, der Gründer des Cirque du Soleil. Er war begeistert. Nur wenige Monate später erhielt Daniele Finzi Pasca den Anruf mit der Frage, ob er sich mit Laliberté in Las Vegas treffen könnte. Die Energie zwischen den beiden Künstlern stimmte.

Seine Shows will der Regisseur immer mit Intimität verbinden

Kurze Zeit später entwickelte und inszenierte der Regisseur „Corteo“. Seitdem ist es eines seiner Markenzeichen, große Shows mit Intimität zu verbinden. „Zeit ist dabei wichtig. Man muss lernen, damit umzugehen und sie zu nutzen“, sagt Finzi Pasca. Er erklärt anhand eines Beispiels, ob er eine Szene mit einem Paar an einem Tisch für wenige oder viele Zuschauer einrichte, sei letztlich egal. Wichtig sei es, alles bis ins Detail zu planen. Und dann steht eine Blume auf dem Tisch plötzlich für viel mehr. Vielleicht sogar für Liebe.

Auch in „Corteo“ vertraut der leidenschaftliche Theatermann ganz auf sein Gespür für feine Nuancen. In den zahlreichen Bühnen-Charakteren, den Bildern, der Musik und natürlich den grandiosen artistischen Attraktionen sucht er nach dem Zwischenmenschlichen. Einer Zärtlichkeit, einer Berührung. Daniele Finzi Pasca vermischt das Große mit dem Kleinen, das Lächerliche mit dem Tragischen und die Magie der Perfektion mit dem Charme der Unvollkommenheit. So, hofft er, gelingt ihm die perfekte Show.

Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, Friedrichshain. Termine: 27.10. 20 Uhr, 28.10. 16 + 20 Uhr, 29.10. 12, 16 + 20 Uhr, 30.10. 13, 17 + 20 Uhr, Tickets www.eventim.de