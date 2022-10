Zeitgenössische Klänge aus dem Baltikum

Berlin. Zeitgenössische Komponisten aus dem Baltikum erfreuen sich international besonderer Beliebtheit. Nicht nur Arvo Pärt gelangen mit seinen gefälligen bis spirituellen Werken große Erfolge, auch die Stücke des Letten Pēteris Vasks (Jahrgang 1946) sind häufig auf den Konzertprogrammen zu finden. Sein Konzert für Violine und Streicher „Fernes Licht“ war sicherlich der Höhepunkt des „Carte blanche“-Konzerts am Montagnachmittag, bei dem Stipendiaten von der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker gemeinsam mit Studierenden aus baltischen Ländern auftraten. Es ist klanglich eher traditionell, zeigt Einflüsse der Spätromantik und der klassischen Moderne.

Das Werk fordert den Solisten aufs Äußerste. Da gibt es schnelle Akkordfolgen, vertrackte Doppelgriffe und rasende Läufe. All dies schien Baiba Skride jedoch keine Mühe zu bereiten. Mit lupenreiner Intonation und einem intensiven romantischen Ton bewegte sich die lettische Stargeigerin durch das Werk, dabei waren die begleitenden Streicher unter dem präzisen Dirigat des Briten Stanley Dodds, der hauptberuflich bei den Philharmonikern geigt, exzellente musikalische Partner.

Maija Einfeldes Lieder haben einen melancholischen Grundton

Ein weiteres Highlight waren die „Drei Lieder an das sterbende Meer“ für Klarinette und Streichquartett von der ebenfalls aus Lettland stammenden Komponistin Maija Einfelde (Jahrgang 1939). Die Sätze waren von einem melancholischen Grundton geprägt und basierten auf melodisch verknappten Figuren, die sich ständig wiederholten. Hier begeisterte vor allem die Klarinettistin durch ihr beseeltes Spiel und ihren wunderbar vollen Ton im Pianissimo.

Estland wurde in dem Konzert mit einem Werk von Erkki Sven Tüür (Jahrgang 1959) vertreten. Seine drei Streichorchester-Stücke „Action, Passion, Illusion“ sind im Kern tonal, auch wenn dissonante Clusterklänge die Tonalität bisweilen verschleiern. Die Ecksätze zeigen mit pulsierenden Rhythmen Einflüsse von Bartók und Strawinsky, während der zweite Satz „Passion“ eher elegisch angelegt ist. Hier agierten die Nachwuchsmusiker ebenfalls mit Verve und klanglichem Feinsinn. Letzteren zeigten sie auch im vierten Stück des Abends, „Verlängerung der Nächte“, das die litauische Komponistin 2009 für 21 Streicher schrieb. Es ist durch eine flirrende Klanglichkeit gekennzeichnet, die an eine weite Landschaft bei großer Hitze erinnert oder an einen tausendstimmigen Vogelchor in der Ferne.