Viotti und die Staatskapelle: Kernig und direkt

Daniel Barenboim geht es weiterhin nicht gut. Nach dem neuen Wagner-Ring an der Staatsoper muss er sich jetzt auch beim I. Abonnementskonzert der Staatskapelle vertreten lassen. Die Folge: ein komplett neues Programm, das Barenboim so nie dirigiert hätte. Schostakowitschs Zehnte Sinfonie ersetzt Tschaikowskys Sechste.

Und anstelle des Ersten Klavierkonzert von Liszt gibt es das Erste Klavierkonzert von Rachmaninoff. Wobei Barenboim dieses frühe fis-Moll-Konzert von Rachmaninoff sogar schon einmal gemacht hat – 2017 auf Wunsch von Lang Lang, für den dann allerdings der wesentlich unbekanntere Denis Kozhukhin eingesprungen ist.

Die Staatskapelle kann gar nicht anders, als Viotti zu folgen

Am Montagabend in der Staatsoper wiederum springt ein wesentlich unbekannterer Dirigent für Barenboim ein: der Schweizer Lorenzo Viotti, Jahrgang 1990, ähnlich wie Barenboim sowohl in der Oper als auch im Sinfonischen zu Hause. Studiert hat Viotti bei Nicolás Pasquet an der Musikhochschule Weimar. Im Moment ist er Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie und der Nationalen Oper Amsterdam.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was nun zu allererst auffällt in Schostakowitschs Zehnter Sinfonie: Viottis kapellmeisterliche Routine. Sein großes Organisationstalent und die energische Kontrolle, die er auf das Orchester ausübt. Die Staatskapelle kann gar nicht anders als ihm zu folgen. Kernig und direkt klingen die Musiker unter Viotti. Präzise und geradeaus.

Schostakowitsch hat diese Sinfonie im Jahre 1953 geschrieben, um sein persönliches Leid der vergangenen Jahre zu verarbeiten. Und nicht zuletzt auch, um Stalin zu porträtieren, der wenige Monate zuvor verstorben war. Der zweite Satz soll laut Schostakowitsch „das schreckliche Gesicht von Stalin beschreiben“ – bei der Staatskapelle klingt es sogar nach nacktem Wahnsinn. Es ist eine primitive, rohe Musik von ungeheuerlicher Wirkung, eine furchterregende Jagd in den Tod.

Auch Pianist Alexandre Kantorow setzt Zeichen

Natürlich schwingen in dieser Zehnten Sinfonie auch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit, inklusive Trauer und Verzweiflung der Hinterbliebenen. Allerdings bleibt Viotti in den Lamento-Abschnitten distanziert – und konzentriert sich eher auf die Mechanik der Musik als auf die Seelenqualen dahinter.

Etwas von dieser Schostakowitsch-Mechanik scheint auch Rachmaninows spätromantisches fis-Moll-Klavierkonzert op. 1 zuvor erfasst haben. Statt Schwelgerei und Versenkung liefert die Staatskapelle Erdenschwere und Nüchternheit. Umso mehr beeindruckt der filigrane, singende Ton des französischen Pianisten Alexandre Kantorow.

Ein Ton, der sich bei Bedarf aber auch mächtig aufplustern kann. Eleganz und Transparenz, ein intuitiv anmutendes Musikverständnis und sehr feine Ohren: Das sind die Hauptkennzeichen von Kantorows Rachmaninow-Spiel. In der Liszt-Zugabe, dem Petrarca-Sonett 104, kommen Intimität und Zärtlichkeit hinzu. 2019 hat Kantorow den Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb gewonnen – als erster Franzose überhaupt. Mittlerweile ist er 25 Jahre alt. Und wirkt bereits wie ein über viele Jahrzehnte hinweg gereifter, kompletter Musiker.