Max Liebermann: Detektivarbeit im Kunstmuseum

Die Ausstellung „Wenn Bilder sprechen“ in der Villa Liebermann am Wannsee widmet sich der Herkunft der Werke.

Max Liebermann avancierte durch seine virtuose Darstellung des Lichts als Farbe zu einem der bedeutendsten Vertreter des Impressionismus. Etwa mit Motiven des bürgerlichen Strand- und Freizeitvergnügens, aber vor allem mit seinen stimmungsvollen Gartenbildern, von denen viele in der Liebermann-Villa am Wannsee entstanden. Dagegen wirkt das Werk „Kopf eines St. Adriansschützen aus dem Jahr 1627“ völlig untypisch. Kein Wunder, ist es doch die Kopie eines Gemäldes des niederländischen Malers Frans Hals (1582-1666), die Liebermann 1876 anfertigte.

Nun steht der „St. Adriansschütze“ im Mittelpunkt der Ausstellung „Wenn Bilder sprechen“ in der Liebermann-Villa. Das Werk galt nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang als verschollen. 2003 wurde es bei einer Berliner Auktion für die Sammlung der Max-Liebermann-Gesellschaft, dem Trägerverein der Liebermann-Villa, erworben. Welchen Weg das Gemälde aus dem Besitz der Liebermanns dorthin genommen hatte, blieb vorerst unklar.

Doch seit 2020 konnte ein Provenienzforschungsprojekt des Hauses rund 150 Werke der Sammlung überprüfen. Ein wichtiger Beitrag. Denn viele Bilder von Max Liebermann waren Eigentum jüdischer Sammler. In Folge der antisemitischen Verfolgung nach 1933 wurden die Werke oftmals von den Nazis unrechtmäßig in ihren Besitz gebracht.

Der „St. Adriansschütze“ wurde definitiv als NS-Raubkunst eingestuft

Kuratiert von Direktorin Lucy Wasensteiner und Alice Cazzola, präsentiert die Ausstellung anhand von 22 exemplarisch ausgewählten Arbeiten, die für die Sammlung zwischen 1999 und 2013 erworben wurden, die bisherigen Ergebnisse des Projekts. Der „St. Adriansschütze“ wurde dabei definitiv als NS-Raubkunst eingestuft, weil sich seine Besitzverhältnisse zwischen 1933 und 1945 geändert haben. Was die Schau durch die Ampelfarben auf den Tafeln neben den Bildern kenntlich macht. Grün steht für eine geklärte, gelb für eine offene und rot für eine ungeklärte Herkunft. Wie mühselig die Detektivarbeit der Forscherinnen ist und wie sie die Bilder zum Sprechen bringen, kann man eingangs anhand des „St. Adriansschützen“ an fünf Stationen nachvollziehen. Dabei fügt sich ein Mosaikstein zum nächsten, in der Hoffnung auf eine lückenlose Chronologie.

Das Liebermann-Gemälde „Kopf eines St. Adriansschützen“ aus dem Jahr 1627, Kopie nach Frans Hals von 1896.

Foto: Max Liebermann Gesellschaft /Oliver Ziebe

Zunächst erfährt man, dass Max Liebermann mindestens 19 Kopien des Werkes anfertigte. Das Gemälde der Liebermann-Villa blieb in seinem Besitz, wie ein Foto aus dem Jahr 1931 beweist. Es zeigt den Maler in seinem Atelier. Hinter ihm hängt der „St. Adriansschütze“ an der Wand. Nach Liebermanns Tod 1935 erbte seine Frau Martha alle Bilder und kennzeichnete die unsignierten Werke mit einer faksimilierten Liebermann-Signatur, die auch auf dem rechten Bildrand des „St. Adriansschützen“ zu erkennen ist.

Die Provenienzlücke entstand zwischen 1935 und 1943. In dieser Zeit verschlechterte sich Martha Liebermanns Situation. Sie war gezwungen, ihren Besitz zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 1943 nahm sie eine Überdosis Veronal, um ihrer bevorstehenden Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt zuvorzukommen. Nach ihrem Tod versiegelte die Gestapo ihre Wohnung und ließ alle verbliebenen Gegenstände bewerten. Dabei entstand eine Inventarliste, die höchst ungenau ist. Es kann daher nicht geklärt werden, ob Martha Liebermann das Gemälde bereits veräußert hatte oder ob es von den Nazis beschlagnahmt wurde.

In einem Berliner Auktionshaus tauchte das Bild wieder auf

Aufgetaucht ist das Werk erst wieder 2002, als es bei einem Berliner Auktionshaus zum Verkauf angeboten wurde. Als Provenienz wurde „Nachlaß des Künstlers/Privatsammlung, Israel“ angegeben, wobei das Auktionshaus aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben darüber machen durfte, wer der Sammler war. Es bleibt also offen, wie das Gemälde nach Israel kam und wie lange es dort war.

Nachdem der Weg des Bildes so weit wie möglich geklärt war, konnte in diesem Jahr eine Einigung mit den Urenkelinnen von Max und Martha Liebermann getroffen werden. Sie verzichten auf eine Entschädigung oder Rückgabe. Das Gemälde bleibt im Besitz der Max-Liebermann-Gesellschaft. Einzige Bedingung: Wird es ausgestellt, soll auf das Schicksal der Familie Liebermann und die Provenienz des Bildes hingewiesen werden.

Bei allen weiteren präsentierten Werken geht es mit eher kurzen Informationen weniger akribisch und textlastig zu. Darunter bekannte Gemälde wie „Der Blick auf den Nutzgarten nach Osten auf den Eingang zum Landhaus“, Pastelle und Druckgrafiken mit Liebermann-typischen Motiven. Ein Audioguide gewährt zudem detaillierte Einblicke in die Arbeit der Provenienzforscherinnen. Eine Herausforderung, denn manche Bilder bleiben einfach stumm. Alice Cazzola hofft, bald hinter ihre Geheimnisse zu kommen. Sie weiß: „Bei uns ist nichts in Stein gemeißelt.“

Liebermann-Villa, Colomierstr. 3, Wannsee.Tel.: 80585900 Mi.-Mo. 10-17 Uhr. Bis 13. März 2022. Info unter liebermann-villa.de